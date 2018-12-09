ВВС США нанесли по территории Сирии около 100 ударов за сутки
Как сообщает ливанское ИА «Al Masdar News», на территории Сирии за истёкшие сутки фиксируется один из крупнейших пиков активности авиации США в этом году. Удары наносятся преимущественно по окрестностям города Ханжин, фактической столице запрещённой террористической группировки «Исламское государство».
Напомним, что попытка контрудара игиловцев, произошедшая 2 дня назад, по медленно наступавшим соединениям сирийской правительственной армии, оказалась в итоге неудачной для ультрарадикальных халифатистов. Однако она привела не только к концентрации их сил против правительственных войск, но также и к большим потерям в личном составе и истощению резервов у боевиков.
Этим, по-видимому, решили сразу же воспользоваться «Сирийские демократические силы», по вероятному указанию и при активной поддержке с воздуха ВВС США.
Американские самолёты с вечера пятницы стали буквально засыпать бомбами и ракетами район, прилегающий к городу Ханжин, а также всю долину Евфрата в целом. По сообщениям очевидцев, удары с воздуха по позициям «игиловцев» американцы осуществляют обычно достаточно небольшими силами, не более 1 эскадрильи, однако практически постоянно, с очень незначительными временными паузами.
Столь высокая интенсивность применения авиации, разумеется, не может не давать свои плоды, и ультрарадикальные халифатисты оказывают на земле весьма слабое сопротивление.
По состоянию на вечер субботы, 8 декабря, части «Сирийских демократических сил» уже контролируют от половины до 70% города Ханжин.
Как сообщает ряд гуманитарных структур, в результате американских бомбардировок погибло, кроме боевиков-джихадистов, ещё и очень значительное число мирных жителей, но точных цифр по жертвам пока не поступало.
Конечно, если «проснувшиеся» после полугодовой «спячки» американцы вместе с «Сирийскими демократическими силами» смогут взять Ханжин, то это принесёт также и хорошие плоды. В частности, это лишит «Исламское государство» единственного крупного города, который боевики этой международной террористической структуры ещё контролируют в Сирии, и ликвидирует последний крупный анклав джихадистов к востоку от Евфрата.
Однако, без сомнения, главной целью предпринятого оперативного наступления является расширение зоны фактического американского контроля на территории Сирии.
Напомним, что попытка контрудара игиловцев, произошедшая 2 дня назад, по медленно наступавшим соединениям сирийской правительственной армии, оказалась в итоге неудачной для ультрарадикальных халифатистов. Однако она привела не только к концентрации их сил против правительственных войск, но также и к большим потерям в личном составе и истощению резервов у боевиков.
Этим, по-видимому, решили сразу же воспользоваться «Сирийские демократические силы», по вероятному указанию и при активной поддержке с воздуха ВВС США.
Американские самолёты с вечера пятницы стали буквально засыпать бомбами и ракетами район, прилегающий к городу Ханжин, а также всю долину Евфрата в целом. По сообщениям очевидцев, удары с воздуха по позициям «игиловцев» американцы осуществляют обычно достаточно небольшими силами, не более 1 эскадрильи, однако практически постоянно, с очень незначительными временными паузами.
F-15 ВВС США наносит удар по территории Сирии. Источник фото: us.cnn.com
Столь высокая интенсивность применения авиации, разумеется, не может не давать свои плоды, и ультрарадикальные халифатисты оказывают на земле весьма слабое сопротивление.
По состоянию на вечер субботы, 8 декабря, части «Сирийских демократических сил» уже контролируют от половины до 70% города Ханжин.
Как сообщает ряд гуманитарных структур, в результате американских бомбардировок погибло, кроме боевиков-джихадистов, ещё и очень значительное число мирных жителей, но точных цифр по жертвам пока не поступало.
Конечно, если «проснувшиеся» после полугодовой «спячки» американцы вместе с «Сирийскими демократическими силами» смогут взять Ханжин, то это принесёт также и хорошие плоды. В частности, это лишит «Исламское государство» единственного крупного города, который боевики этой международной террористической структуры ещё контролируют в Сирии, и ликвидирует последний крупный анклав джихадистов к востоку от Евфрата.
Однако, без сомнения, главной целью предпринятого оперативного наступления является расширение зоны фактического американского контроля на территории Сирии.
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