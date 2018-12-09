Украинский генерал: У нас есть мощности для создания ядерного оружия

В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, МБР, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске. Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется "Сатана".

Бывший представитель Украины при НАТО, заместитель начальника ГУ разведки Минобороны Украины, генерал-майор Пётр Гаращук дал интервью «Обозревателю», в котором заявил, что Украине не стоит большого труда создать ядерное оружие По словам украинского генерала, у Украины сохранились все необходимые для этого мощности.Из заявления Гаращука:Стоит заметить, что это далеко не первое высказывание украинских чиновников (бывших и нынешних) по поводу того, что Украина могла бы обзавестись ядерным оружием. По его словам, ядерный фактор помог бы Украине существенно углубить свою безопасность и «решить многие проблемы».Отставной генерал заявил, что Киеву не нужно бояться международных санкционных мер при возобновлении создания ядерного потенциала.Ранее в США уже реагировали на такого рода слова, доносящиеся из Киева. Причём реагировали крайне негативно. Ведь одно дело контролировать разовыми финансовыми подачками украинских радикалов с обычным оружием, раз в год направлять несколько «Джавелинов» и обещать новое летальное оружие, и совсем другое дело – получить неонацистов-боевиков, у которых вдобавок может оказаться под контролем ядерное оружие.Нужно также напомнить, что ранее на Украине высказывали соображение по поводу возможности создания так называемой грязной атомной бомбы.