Чубайс: За 25 лет общество в РФ даже не сказало бизнесу "спасибо"

Гармония в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сделал заявление о том, что россиянам следовало бы быть благодарными представителям бизнеса. По словам Чубайса, российское общество «глубоко инфантильно, и за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за развитие страны».По мнению одного из главных воплотителей так называемой ваучерной приватизации, после которой крупнейшие государственные активы перешли в руки нескольких олигархов, бизнес достоин благодарности, но от россиян её всё нет.По словам Чубайса, ответственность российского бизнеса была заложена ещё в 18-м веке. Далее же он противоречит своим собственным словам об ответственности бизнеса перед народом.Чубайс заявил, что в России наблюдается удивительная «гармония» в треугольнике власть, бизнес и общество.Чубайса цитирует ИА ТАСС И с этим высказыванием Чубайса, на самом деле, трудно не согласиться. Где крупный бизнес, и где общество... При этом стоит заметить, что сам г-н Чубайс нашёл для себя идеальную нишу даже в этих сложных «треугольных» отношениях. Ниша такова, что находящийся в ней человек относится фактически как к структурам бизнеса, так и к деятельности власти, получая колоссальное госфинансирование.Чубайс в своём спиче процитировал и Владимира Высоцкого, отметив следующее: «Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте».Видимо, чтобы не бежать на месте, а рвануть вперёд, по мнению Анатолия Борисовича, нужна не только народная благодарность крупному бизнесу, но и новая масштабная приватизация...