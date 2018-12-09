Украинский адмирал: США нужно направить в Чёрное море эсминцы "Арли Бёрк"

Эти эсминцы имеют достаточно мощное вооружение, которое может быть использовано в трёх средах: в воздухе, по наземным и морским целям, а также под водой.

На Украине продолжается обсуждение «ответа» в адрес Российской Федерации на задержание украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». По этом поводу уже высказались, казалось бы, все украинские политические и военные деятели. Однако обнаруживаются и деятели среди «бывших», которые также желают представить свою версию «жёсткого ответа».Одним из таких лиц стал бывший замглавы министерства обороны Украины Игорь Кабаненко. По его словам, сдержать Россию в Азовском и Чёрном морях смогут американские военные корабли. Адмирал Кабаненко уверен, что Вашингтону нужно направить в Чёрное море эсминцы УРО типа «Арли Бёрк».Кабаненко:Кабаненко считает, что базирование американских эсминцев в Чёрном море «не станет нарушением», так как «половина причерноморских стран входит в НАТО».Отставной замминистра обороны Украины также заявляет, что к противодействию России на Чёрном море могли бы подключиться и ненатовские страны – например, Грузия. Видимо, г-н Кабаненко забывает, что Грузия уже однажды «подключилась к сдерживанию России», и что из этого в конечном счёте вышло.Стоит отметить, что несколько дней назад в СМИ США было опубликовано экспертное мнение, которое выражалось в следующем: отправлять американские корабли в Чёрное море для постоянного патрулирования нет никакого смысла из-за тотального преимущества России в этом регионе. Отмечено, что американские корабли превратятся в лёгкие мишени для ВС РФ.