В Италии возникли вопросы по поводу закупки F-35В для авианосца "Кавур"
В итальянских СМИ сообщается о заходе авианосца «Кавур» в порт приписки Таранто. Заявлено, что этот корабль ВМС Италии, вошедший в состав флота в 2009 году, будет проходить модернизационные процедуры с той целью, чтобы в конечном итоге он выступал носителем американских палубных истребителей 5-го поколения.
По последним данным, модернизация и переоборудование «Кавура» продлятся до 2020 года, после чего итальянский авианосец отправится в США, где будут проведены испытания с самолётами F-35B.
Некоторые технические характеристики авианосца «Кавур»:
длина – 244 м, ширина – 39 м, осадка – 8,7 м, водоизмещение – 27,5 тыс. тонн, максимальная скорость – 29 узлов, дальность плавания – 7 тыс. морских миль на средней скорости в 20 узлов.
Ранее стало известно, что между Италией и США был заключён крупнейший для этой страны за последние годы контракт на приобретение боевых самолётов. Для нужд итальянской армии и флота Рим приобретает в общей сложности 90 самолётов F-35 различных модификаций: 60 истребителей F-35А и 30 F-35B. При этом 15 истребителей F-35B будут направлены именно в состав ВМС Италии (остальные – в ВВС страны).
Между тем, в самой Италии возникают вопросы по поводу целесообразности той самой «модернизации» авианосца, который вошёл в состав флота менее 10 лет назад. Основной вопрос: почему Рим решил делать ставку именно на американские самолёты? Эксперты отмечают, что речь может идти об определённого рода давлении со стороны властей США, так как тем необходимо продвигать самолёты F-35, программа которых обходится Штатами очень дорого. При этом экспертное мнение состоит ещё и в том, что итальянский бюджет не настолько велик, чтобы позволить себе содержание внушительного парка американских самолётов в тех условиях, когда интересам Италии это, мягко говоря, не вполне соответствует.
Напомним, что Италия является одной из стран Европы, в которых США содержат тактическое ядерное оружие. На данный момент в США ведутся работы по перевооружению на авиабомбы B61-12 с планами последующей их поставки на американский базы Европейского континента.
По последним данным, модернизация и переоборудование «Кавура» продлятся до 2020 года, после чего итальянский авианосец отправится в США, где будут проведены испытания с самолётами F-35B.
Некоторые технические характеристики авианосца «Кавур»:
длина – 244 м, ширина – 39 м, осадка – 8,7 м, водоизмещение – 27,5 тыс. тонн, максимальная скорость – 29 узлов, дальность плавания – 7 тыс. морских миль на средней скорости в 20 узлов.
Ранее стало известно, что между Италией и США был заключён крупнейший для этой страны за последние годы контракт на приобретение боевых самолётов. Для нужд итальянской армии и флота Рим приобретает в общей сложности 90 самолётов F-35 различных модификаций: 60 истребителей F-35А и 30 F-35B. При этом 15 истребителей F-35B будут направлены именно в состав ВМС Италии (остальные – в ВВС страны).
Между тем, в самой Италии возникают вопросы по поводу целесообразности той самой «модернизации» авианосца, который вошёл в состав флота менее 10 лет назад. Основной вопрос: почему Рим решил делать ставку именно на американские самолёты? Эксперты отмечают, что речь может идти об определённого рода давлении со стороны властей США, так как тем необходимо продвигать самолёты F-35, программа которых обходится Штатами очень дорого. При этом экспертное мнение состоит ещё и в том, что итальянский бюджет не настолько велик, чтобы позволить себе содержание внушительного парка американских самолётов в тех условиях, когда интересам Италии это, мягко говоря, не вполне соответствует.
Напомним, что Италия является одной из стран Европы, в которых США содержат тактическое ядерное оружие. На данный момент в США ведутся работы по перевооружению на авиабомбы B61-12 с планами последующей их поставки на американский базы Европейского континента.
- Использованы фотографии:
- sina.com.cn
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