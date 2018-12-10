Зависший томос

Украинский президент, начиная предвыборный цикл, собирался опереться на три составляющих – язык, армию и веру. Однако с каждым из этих «трёх китов», как составляющие называет известный журналист Руслан Осташко, у Петра Порошенко возникают проблемы. По мнению Осташко, с опорой в виде украинской мовы, как и в виде армии, уже не вышло. Теперь возникают проблемы и с попытками расколоть церковь – с получением так называемого томоса.Проблема с автокефалией состоит в том, что автокефалии как таковой стамбульский Варфоломей, считающий себя «православным папой», украинским раскольникам предоставлять не желает. Его задача – попытаться перевести УПЦ неканонического Киевского патриархата в собственное подчинение – через экзархов, выписанных из США и Канады.При этом в канонической Украинской православной церкви Варфоломею дали понять, что на «объединительном соборе» 15 декабря никто из представителей УПЦ присутствовать не собирается, как и не собираются поддерживать откровенный раскол православия в стране.Константинопольский патриарх уже выдал киевским представителям бумагу, в которой однозначно сказано, что участь «УПЦ КП» может быть только такой: митрополия Константинопольского патриархата, но никак не автокефальная (независимая) церковь. Томос завис. В такой ситуации Порошенко всё сложнее объяснить украинцам, в чём же практический смысл затеянной им провокации с очевидным вмешательством государства в церковные дела.Актуальный ролик от PolitRussia: