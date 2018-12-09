В Польше попытались сорвать концерт ансамбля им. Александрова

У коллектива всё хорошо, всё прекрасно. Комментариев не будет.

Два проукраинских активиста выскочили на сцену во время выступления ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова в городе Быдгоще (Польша) и развернули антироссийские лозунги, сообщает РИА Новости Инцидент произошел в пятницу. На просьбу агентства прокомментировать случившееся представить коллектива заявила, что у артистов всё прекрасно.В свою очередь очевидец, находившийся в зале, рассказал что хулиганы, взобравшиеся на сцену, держали в руках антироссийские лозунги на польском языке. На одном было написано: «Кремлевский рашизм (от слова Russia, – прим. "ВО") вон за Дон». На другом: «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу».При этом активисты скандировали: «Лапы прочь от Украины». Один из них, выбегая на сцену, уронил российский флаг, установленный рядом с польским.Собеседник уточнил, что молодые люди забрались на сцену сразу после того как артисты исполнили казачий танец с саблями. В зале хулиганов не поддержали – раздался неодобрительный свист, кто-то потребовал вызвать охрану.Вскоре на сцене появились охранники и увели провокаторов. Однако задерживать их, судя по видео, не стали. На улице активисты вновь развернули свои баннеры, дополнив их флагами Украины и Польши.На просьбу корреспондента прокомментировать инцидент представитель ансамбля Татьяна Николаева ответила:В ходе гастролей по Польше ансамбль дал уже 2 концерта. Предстоят еще 5 выступлений.