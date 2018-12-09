Путин призвал «Единую Россию» работать на результат

Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач,

Мир находится в состоянии очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нужно делать и как, отстать можем навсегда,

Мы прямо и честно объяснили свою позицию и взяли на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение,