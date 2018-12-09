Путин призвал «Единую Россию» работать на результат
Владимир Путин выступил на XVIII съезде «Единой России», отметив, что на партии, как на ведущей силе России лежит повышенная ответственность за историческую судьбу народа.
По его словам, партия в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать продуманные решения. Он подчеркнул, что лидерство ЕР заключается не в обещаниях «манны небесной», а именно в принятии ответственных и нужных стране решениях.
Он также отметил, что в партии есть люди, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняясь к власти. Есть и такие, которые ведут себя неприлично. В связи с этим он призвал никогда не допускать хамства и пренебрежения к людям. Такое поведение, по словам Путина, опускает партию «ниже плинтуса».
Сегодня запрос граждан на справедливость, честность и открытость очень высок, поэтому нужно не отделываться от людей общими фразами, а реально их слушать и быть вместе сними. Крайне важно сверять свои планы и действия с интересами людей, отметил он.
Выступавший до президента Дмитрий Медведев заявил о необходимости обратной связи в работе партийных структур. По его словам, в настоящее время «Единая Россия» обновляется, она должна стать «более открытой, более прозрачной», а это невозможно без создания механизма обратной связи.
Затронув тему пенсионной реформы, Медведев отметил, что партия в этом случае поступила как зрелая политическая сила
Одним из решений съезда является создание федеральной партийной комиссии по этике. Это будет центральный орган партии. Его члены будут избираться на съезде каждые 5 лет.
Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач,цитирует президента официальный сайт Кремля.
По его словам, партия в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать продуманные решения. Он подчеркнул, что лидерство ЕР заключается не в обещаниях «манны небесной», а именно в принятии ответственных и нужных стране решениях.
Мир находится в состоянии очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нужно делать и как, отстать можем навсегда,сказал президент.
Он также отметил, что в партии есть люди, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняясь к власти. Есть и такие, которые ведут себя неприлично. В связи с этим он призвал никогда не допускать хамства и пренебрежения к людям. Такое поведение, по словам Путина, опускает партию «ниже плинтуса».
Сегодня запрос граждан на справедливость, честность и открытость очень высок, поэтому нужно не отделываться от людей общими фразами, а реально их слушать и быть вместе сними. Крайне важно сверять свои планы и действия с интересами людей, отметил он.
Выступавший до президента Дмитрий Медведев заявил о необходимости обратной связи в работе партийных структур. По его словам, в настоящее время «Единая Россия» обновляется, она должна стать «более открытой, более прозрачной», а это невозможно без создания механизма обратной связи.
Затронув тему пенсионной реформы, Медведев отметил, что партия в этом случае поступила как зрелая политическая сила
Мы прямо и честно объяснили свою позицию и взяли на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение,напомнил он.
Одним из решений съезда является создание федеральной партийной комиссии по этике. Это будет центральный орган партии. Его члены будут избираться на съезде каждые 5 лет.
- Использованы фотографии:
- http://www.kremlin.ru
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