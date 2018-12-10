Дилемма Европы: достраивать «Северный поток 2» или переходить на политически правильный американский СПГ

Перипетии строительства СП-2 поражают шизофренией тех, кто разглагольствует, будто он угрожает энергетической безопасности Европы. К ним относится не только бандеровская Украина, но и Госдеп США со всеми своими колониями. Помощник президента США Джон Болтон недавно отметился по «Северному потоку 2»: ищет «новые опции», как бы его остановить.Когда российский газ поставляется в Европу транзитом через Украину, никакой угрозы для безопасности он не представляет, когда этот же газ будет поставляться напрямую в Германию по СП-2, он превращается в страшную угрозу для Европы, особенно для Германии. Шизофрения? Да, но политическая.Определённую экономическую угрозу СП-2 представляет только для Бандеры, который теряет доходы от транзита российского газа, и Вашингтону тогда придётся как-то компенсировать выпадающие доходы своей украинской колонии, чтобы она преждевременно не загнулась. Сказать об этом Вашингтон стесняется и прикидывается шизофреником, беспокоящимся об энергобезопасности Европы. Сейчас-то как хорошо: «российский агрессор» поддерживает экономически бандеровский режим, «жертву» своей агрессии, однако это удовольствие может закончиться уже в следующем 2019 году.Самую большую угрозу для Германии и Европы представляет отказ от строительства СП-2, и Берлин это прекрасно понимает: канцлер Меркель опять повторила на днях, что трубный российский газ необходим для поддержания благосостояния не только Германии, но и всей Европы. Потому что он относительно дешёвый. Украинский же транзит газа контролируют США и ВСУ с СБУ, поэтому он в любой момент может превратиться в запорный вентиль или вообще может быть взорван.Бандеровские «активисты» давно держат в уме подрыв «агрессивного» газового российского транзита, об этом они проговаривались и в прессе, и в телеэфирах на ток-шоу, но пока не время, ждут разрешения от руководящих инстанций. Германии этот сценарий очень не нравится, поэтому она и строит СП-2 вместе с Россией.США очень не нравится, что Германия будет получать газ напрямую из России, а не через их колониальный бандеровский вентиль. России очень не нравится, что ей приходится подкармливать газовым транзитом Бандеру, потому что есть транзитный договор и нет альтернативных маршрутов реализации трубного газа. Пока нет.Судя по всему, Москва конфиденциально предупредила Берлин, что после окончания транзитного договора с Украиной в конце 2019 года он не будет продлён. Украинского транзита газа вообще не будет – только этим можно объяснить железобетонную позицию Берлина по СП-2, несмотря на всё давление Вашингтона. Да, Москва обещает сохранить некий украинский транзит, если он будет экономически выгоден. Но практически это нереально. А ещё могут возникнуть обстоятельства непреодолимой силы, например, вследствие новых антироссийских провокаций на Украине или даже в Солсбери (Англия).Этот секрет Полишинеля все сильные мира сего знают, но молчат: боятся породить панику? Конец украинского транзита газа предопределён, и это будет газовый конец благосостоянию Германии и Европы, если не будет построен СП-2. Россия схватится за газопровод в Китай, «Турецкий поток» и «Ямал – СПГ» и компенсирует свои финансовые потери на европейском направлении, переключившись на азиатское. Европе и германской промышленности придётся переходить на американский сжиженный газ, политически правильный, но более дорогой. Или достраивать СП-2.В политике спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Примечательно, что в мировой схватке за газ и другие энергоресурсы начала вдруг тонуть Франция, по причине как бы незначительной, небольшом повышении цен на бензин/дизель. Но этого оказалось достаточно для восстания «жёлтых жилетов», погрузивших Париж в огонь и хаос. Более 70% французов поддерживают «жёлтые жилеты», которые требуют уже отставки президента Макрона, поэтому леворадикальный политик Жан-Люк Меланшон говорит о начавшейся «гражданской революции».Другие усматривают в этих событиях происки Вашингтона, обрушившего на президента Франции Макрона свою любимую дубинку – «цветную революцию» за его похабные разговоры о французском суверенитете и «европейской армии». Наверное, в Вашингтоне потирают руки, видя, как горит суверенная Франция Макрона, может, и поспособствовали этому. Но дело скорее в другом: на этот раз Франция оказалась «слабым звеном» в европейской цепи.Всё дело в европейской демократии, которой в действительности нет, вообще нет, поэтому её декорации падают от незначительного повышения цен на бензин при отсутствии мощной направляющей руки американского посла. Всё дело в том, что французский олигархат при помощи спецслужб разрушил худо-бедно работавшую политическую систему Франции, когда пропагандистской кампанией и угрозами уголовного преследования ведущих политиков Франции привёл к власти своего ставленника – демагога Эммануэля Макрона, об этом много писала европейская и наша пресса.Макрон – политическая выскочка, он не имеет опоры в политическом сообществе Франции, и мы видим на улицах Парижа результат разрушения им политической системы Франции во время своей президентской кампании. Макрон оказался в одиночестве, поскольку его демагогия всех достала.Беспорядки во Франции серьёзно ослабляют Германию, которую США видят стоящей за «суверенной Францией» Макрона, мечтающей и о собственном суверенитете, для которого остро необходим «Северный поток 2». Поэтому американская шизофрения вокруг его строительства будет нарастать. Удастся ли Германии отстоять СП-2 и свои суверенные надежды? Кто знает!