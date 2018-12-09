В США снова отменили старт ракеты со спутником-шпионом

В США в последний момент отменили запуск тяжёлой ракеты-носителя. По первоначальному плану, ракета должна была стартовать с американской базы Ванденберг в 7:15 (мск), однако технический персонал во время предполётного мониторинга выявил наличие неполадок. Это уже как минимум третья отмена старта американской ракеты за последнее время.Ранее в СМИ проходила информация о том, что Delta IV должна была вывести на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки. Речь идёт о спутнике-шпионе.На данный момент сообщается, что дата следующей попытки запуска американской ракеты в космос не определена.Напомним, что несколько дней назад неудачей завершилась попытка возвращения на платформу ступени ракеты Илона Маска. Ракета «промахнулась» и упала в море. Из воды её извлекало специальное техническое судно. При этом сам Маск заявил, что неудачей этот факт не считает, так как «программное обеспечение ступени продемонстрировало, что способно переориентироваться в нештатной ситуации и сохранить возвращаемый элемент».Разработчиком ракеты Дельта IV является ULA, Boeing (США). Стартовая масса ракеты может достигать 733 тонн. Длина – до 70,7 м. В общей сложности было осуществлено 37 пусков ракет этого типа, из которых один был признан частично неудачным. Число запусков ракет модификации Heavy – девять. В качестве горючего используется жидкий водород, окислитесь – жидкий кислород.