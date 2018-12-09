В Белграде прошел марш против политики Вучича
Тысячи людей прошли маршем по улицам Белграда, протестуя против политики президента Сербии Александра Вучича, передает Интерфакс.
Сообщается, что поводом для акции стало избиение придерживающегося левых взглядов политика Борко Стефановича и его соратников. Как заявили активисты оппозиции, данный инцидент стал возможным из-за создаваемой правящей коалицией «атмосферы жестокости и запугивания».
В прошлом Вучич придерживался националистических взглядов, однако теперь заявляет о стремлении ввести Сербию в Евросоюз. Оппозиция считает, что президент ограничил в стране демократические свободы.
Недавно сербский лидер также заявил, что Белграду придется смириться с решением Косово создать полноценную армию, так как их поддерживают могущественные Соединенные Штаты, победить которых у Сербии нет ни единого шанса.
По его словам, давно понятно, что за косовскими албанцами стоят США. Кроме того Косово поддерживают некоторые страны в Европе.
При этом он отметил, что продолжает борьбу за интересы своего народа, проводя «плодотворные переговоры» с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с российскими и китайскими партнерами.
Президент призвал сербов даже не думать о том, что они могут «победить США военным путем» – все помнят, как на страну уже один раз нападали. Поэтому лучше сохранить людей, «чтобы больше детей рождалось», добавил он.
Недавно американский посол в Приштине Филипп Коснет заявил, что его не интересует, какой международный документ разрешает косовским властям иметь свою армию – Америка признала Косово и поступает в соответствии с этим признанием. Дипломат назвал формирование армии в этой республике «положительным шагом», поскольку в будущем она станет частью «международных миротворческих операций».
Сообщается, что поводом для акции стало избиение придерживающегося левых взглядов политика Борко Стефановича и его соратников. Как заявили активисты оппозиции, данный инцидент стал возможным из-за создаваемой правящей коалицией «атмосферы жестокости и запугивания».
В прошлом Вучич придерживался националистических взглядов, однако теперь заявляет о стремлении ввести Сербию в Евросоюз. Оппозиция считает, что президент ограничил в стране демократические свободы.
Недавно сербский лидер также заявил, что Белграду придется смириться с решением Косово создать полноценную армию, так как их поддерживают могущественные Соединенные Штаты, победить которых у Сербии нет ни единого шанса.
По его словам, давно понятно, что за косовскими албанцами стоят США. Кроме того Косово поддерживают некоторые страны в Европе.
Сербия не сможет изменить мнение американцев, у нее нет другого выхода, ее загнали в угол,сказал Вучич.
При этом он отметил, что продолжает борьбу за интересы своего народа, проводя «плодотворные переговоры» с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с российскими и китайскими партнерами.
Президент призвал сербов даже не думать о том, что они могут «победить США военным путем» – все помнят, как на страну уже один раз нападали. Поэтому лучше сохранить людей, «чтобы больше детей рождалось», добавил он.
Недавно американский посол в Приштине Филипп Коснет заявил, что его не интересует, какой международный документ разрешает косовским властям иметь свою армию – Америка признала Косово и поступает в соответствии с этим признанием. Дипломат назвал формирование армии в этой республике «положительным шагом», поскольку в будущем она станет частью «международных миротворческих операций».
- Использованы фотографии:
- https://www.tvc.ru
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