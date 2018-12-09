В Белграде прошел марш против политики Вучича

Сербия не сможет изменить мнение американцев, у нее нет другого выхода, ее загнали в угол,

Тысячи людей прошли маршем по улицам Белграда, протестуя против политики президента Сербии Александра Вучича, передает Интерфакс Сообщается, что поводом для акции стало избиение придерживающегося левых взглядов политика Борко Стефановича и его соратников. Как заявили активисты оппозиции, данный инцидент стал возможным из-за создаваемой правящей коалицией «атмосферы жестокости и запугивания».В прошлом Вучич придерживался националистических взглядов, однако теперь заявляет о стремлении ввести Сербию в Евросоюз. Оппозиция считает, что президент ограничил в стране демократические свободы.Недавно сербский лидер также заявил, что Белграду придется смириться с решением Косово создать полноценную армию, так как их поддерживают могущественные Соединенные Штаты, победить которых у Сербии нет ни единого шанса.По его словам, давно понятно, что за косовскими албанцами стоят США. Кроме того Косово поддерживают некоторые страны в Европе.сказал Вучич.При этом он отметил, что продолжает борьбу за интересы своего народа, проводя «плодотворные переговоры» с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с российскими и китайскими партнерами.Президент призвал сербов даже не думать о том, что они могут «победить США военным путем» – все помнят, как на страну уже один раз нападали. Поэтому лучше сохранить людей, «чтобы больше детей рождалось», добавил он.Недавно американский посол в Приштине Филипп Коснет заявил, что его не интересует, какой международный документ разрешает косовским властям иметь свою армию – Америка признала Косово и поступает в соответствии с этим признанием. Дипломат назвал формирование армии в этой республике «положительным шагом», поскольку в будущем она станет частью «международных миротворческих операций».