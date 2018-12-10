Орден Андрея Первозванного. Высшая награда России

10 декабря 1698 года, 320 лет назад, Петром Первым был учрежден Орден Святого апостола Андрея Первозванного, ставший высшей государственной наградой Российской империи на долгие столетия – вплоть до 1917 года.Почему в качестве высшей награды был избран именно орден в честь Святого апостола Андрея Первозванного? Чтобы понять этот выбор Петра Первого, необходимо немного окунуться в историю начала нашей эры, остановиться на личности самого апостола Андрея. Как мы знаем, апостол Андрей был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Он был родным братом апостола Петра, который считается «старшим» среди учеников Христа.Как и Петр, Андрей был по профессии рыбаком, уроженцем Вифсаида на северном берегу Галилейского озера. Житие апостола Андрея Первозванного рассказывает, что, вместе с братом Петром (Симоном при рождении), апостол Андрей перебрался из Вифсаида в Капернаум, где у братьев появился собственный дом, и они продолжали заниматься рыбной ловлей. Затем Андрей стал учеником Иоанна Крестителя, а уже от него и пришел к Иисусу.После распятия Иисуса Христа его двенадцать учеников разделили между собой те страны, где им предстояло нести проповедь христианства. Андрей получил причерноморские земли – Вифинию и Пропонтиду с городами Византий и Халкидон, Фракию и Македонию, Фессалию, Элладу и Ахайю, Скифию. Таким образом, апостол Андрей проповедовал на берегах Черного моря, на территории современных Турции, Греции, Грузии и России. Относительно того, был ли Андрей Первозванный в Скифии, до сих пор нет ясности. Уже Евсевий Кесарийский в первой половине IV века заговорил о служении Андрея в Скифии. Эту версию подтверждал целый ряд церковных историков, но были и сомневающиеся. Впоследствии Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» также высказал сомнение в истинности путешествия Святого Андрея Первозванного по Скифии.Но, в любом случае, имя Андрея Первозванного стало ассоциироваться с покровительством, во-первых, профессии моряка (ведь и сам Андрей был рыбаком по первоначальному роду занятий), а во-вторых – с покровительством государству русскому. По распоряжению Владимира Мономаха, игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр внес в «Повесть временных лет» рассказ о путешествии Андрея Первозванного из Крыма в Рим через Ладогу. Таким образом, с именем Андрея Первозванного стала связываться история появления первых христиан на Руси.Впрочем, официальная версия подвергалась критике и сомнению со стороны даже церковных историков, не говоря уже о светских. Еще Преподобный Иосиф Волоколамский (1440—1515) в своём «Просветителе» писал о том, что Андрей Первозванный не проповедовал в русских землях. Тем не менее, коли официальное предание приписывало Андрею Первозванному хождение в русские земли, он стал считаться покровителем российской государственности.Почему именно Петр Первый озаботился созданием награды в честь апостола? Ведь и знаменитый Андреевский флаг в честь апостола Андрея также был разработан при Петре Первом, причем с его непосредственным личным участием. Скорее всего, Петр Первый обратил внимание на символику, связанную с Андреем Первозванным, изучая западный опыт – флаг с косым крестом апостола Андрея к этому времени уже использовался в Шотландии. Но создание ордена и введение флага не было слепым заимствованием – ведь Андрея Первозванного чтили как покровителя Руси задолго до Петра.Что представлял собой орден Святого апостола Андрея Первозванного? Во-первых, он включал в себя знак (крест), ключевым изображением которого был сам Святой апостол Андрей Первозванный, распятый на косом кресте, и серебряная восьмиконечная звезда с девизом «За веру и верность». Знак ордена носили на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезду – на левой стороне груди. Знак ордена в особенных случаях могли носить на груди, на золотой фигурной цепи.Петр Первый отнесся к новому ордену очень серьезно. Первым кавалером ордена стал Федор Головин. Один из наиболее видных государственных деятелей эпохи Петра, Федор Головин был превосходным дипломатом, руководителем Посольского приказа, но отвечал также и за строительство российских кораблей, подготовку личного состава флота, деятельность Навигацкой школы. Орден Святого апостола Андрея Первозванного ему пожаловали в 1699 году, сразу же после создания ордена и практически одновременно с присвоением чина генерал-адмирала.Со вторым кавалером Ордену Святого апостола Андрея Первозванного не повезло. В 1700 году орден был вручен Петром Первым гетману Запорожской Сечи Ивану Мазепе. Конечно, эта фигура не идет ни в какое сравнение с Федором Головиным, но Петр, вручая гетману орден, руководствовался политическими соображениями и стремился окончательно привлечь гетмана на сторону России. Но этот план у Петра не вышел – Мазепа все равно предал царя и в 1706 году был лишен ордена. В 1701 году орден нашел третьего кавалера – им стал посол Пруссии в России Людвиг фон Принцен. Этим награждением Петр также преследовал политические цели, стремясь заручиться поддержкой Пруссии как одной из наиболее сильных центральноевропейских стран.Таким образом, из трех первых кавалеров ордена за реальные заслуги перед страной его получил лишь генерал-адмирал Федор Головин. 30 декабря 1701 года (10 января 1702 года) за победу при Эрестфере над шведской армией орден был вручен генерал-фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву. Именно он командовал русскими войсками, вторгшимися в Шведскую Ливонию.Пятым кавалером ордена опять стал человек, не внесший реального вклада в укрепление нашего государства – в 1703 г. Петр вручил орден канцлеру Саксонии графу Бейхлингу.Сам Петр Первый стал лишь шестым кавалером ордена, получив его в 1703 году за конкретный и реальный военный подвиг – захват двух шведских боевых кораблей в устье Невы. За это же событие был отмечен орденом и его седьмой кавалер – Александр Меншиков. Всего же в долгое царствование Петра Первого ордена удостоились 38 человек. Далее награждения выглядели следующим образом: при Екатерине I орденом наградили 18 человек, при Петре II – пять человек, при Анне Иоанновне – 24 человека, при Елизавете Петровне – 83 человека, при Петре III – 15 человек, при Екатерине II – 100 человек. То есть, как мы видим, количество награжденных росло. Но в этом и нет ничего удивительного – эпоха Екатерины II, к примеру, действительно дала нашей стране много выдающихся имен, была сопряжена с многочисленными победами Российской империи, укреплением ее позиций на мировой политической арене.Среди кавалеров ордена Андрея Первозванного были практически все знаменитые русские полководцы и флотоводцы XVIII и XIX вв.– Петр Румянцев, Александр Суворов, Григорий Потемкин, Федор Апраксин, Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Петр Витгенштейн, Михаил Милорадович, Петр Багратион, Матвей Платов, Фабиан Остен-Сакен, Александр Тормасов.Интересно, что в 1807 году, в честь заключения Тильзитского мира, высшим орденом Российской империи наградили Наполеона Бонапарта, а также сразу нескольких французских военных и государственных деятелей – брата императора Жерома Бонапарта, маршалов Иоахима Мюрата и Луи Бертье, князя Шарля Талейрана. Спустя пять лет кавалеры высшей российской награды возглавят захватнический поход французских войск на Российскую империю.В 1815 году за участие в войнах против Наполеона орденом был награжден знаменитый английский полководец герцог Артур Веллингтон. Примечательно, что за Отечественную войну 1812 года орден получил лишь единственный русский полководец генерал Тормасов, зато очень много награждений было за заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. (Платов, Милорадович, Барклай-де-Толли, Витгенштейн, Остен-Сакен).Помимо военачальников, орденом по династическому принципу награждались члены императорского дома Романовых. Очень много кавалеров ордена среди российских государственных деятелей – это и канцлер Виктор Кочубей, и граф Дмитрий Гурьев, и граф Николай Мордвинов, и граф Станислав Замойский. При Александре I орденом был награжден целый ряд иностранных государственных деятелей – не только Наполеон и его соратники, но и Фридрих Вильгельм III - король Пруссии, Фредерик VI - король Дании, Вильгельм IV - король Великобритании, Карл X - король Франции и так далее.При Николае I преимущественно награждались российские и иностранные государственные деятели, деятели православной церкви. Среди награжденных - московский генерал-губернатор князь Дмитрий Голицын, граф Петр Толстой, митрополит Киевский и Галицкий Евгений, князь Иван Паскевич, генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский, митрополит Московский и Коломенский Филарет, действительный тайный советник Дмитрий Татищев, генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, генерал от инфантерии Алексей Ермолов и многие другие.При Александре II высшую награду Российской империи получил, к примеру, германский канцлер Отто фон Бисмарк – в числе многих других государственных деятелей зарубежных стран. Не обошла стороной награда даже османского султана Абдул-Азиза, который получил ее в 1871 году (а уже через несколько лет Российская империя вновь вступила в войну с Османской Турцией).Последний российский император Николай II тоже не скупился на награждения. В годы его правления орден получили многие российские государственные деятели, монархи и высшие чиновники целого ряда иностранных государств. Например, Август Вильгельм, принц Прусский, был удостоен высшей награды Российской империи в январе 1914 года, а вскоре началась Первая мировая война, в которой принц активно участвовал, воюя против России. Кстати, двумя десятилетиями позже он вступил в НСДАП и оставался видным деятелем нацистского движения, за что и был после войны приговорен американским трибуналом к трем годам лишения свободы. В сентябре 1916 г. награды удостоился император Японии Хирохито. Незадолго до Февральской революции, 27 января 1917 года, награду получил король Дании Фредерик IX.Таким образом, мы видим, что исторически орденом награждались лишь крайне значимые персоны – государственные, политические, военные и религиозные деятели России, а также иностранных государств. Возможность награждения орденом простого человека, пусть и отличившегося, защищавшего свою родную страну в боях или имеющего какие-либо иные заслуги, была исключена. В этом и заключалась главная особенность ордена Андрея Первозванного.Советская власть ликвидировала орден Святого апостола Андрея Первозванного, как и другие награды Российской империи. В Советском Союзе были введены собственные ордена и медали. Однако в 1998 году указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен в качестве высшей государственной награды Российской Федерации.Первым кавалером возрожденного ордена стал академик Дмитрий Лихачев. Затем орденом были награждены конструктор Михаил Калашников, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, патриарх Алексий II, писатель Александр Солженицын, экс-президент СССР Михаил Горбачев, президент Азербайджана Гейдар Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и т.д.Среди награжденных современным орденом Андрея Первозванного больше всего писателей – это Солженицын, Алиева, Гамзатов, Сергей Михалков и Гранин. Орденом награждены четверо ученых и конструкторов – Лихачев, Калашников, Шумаков и Петровский, три артиста – Зыкина, Архипова и Григорович, один религиозный деятель – Алексий II, один военный деятель – Сергей Шойгу, один бывший глава советского государства – Михаил Горбачев, трое глав иностранных государств – Гейдар Алиев, Назарбаев и Си Цзиньпин.