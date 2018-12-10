Святая инквизиция

Папа римский Иннокентий III

Доминик Гусман, портрет неизвестного художника, национальный музей Амстердама

…Вечные мученья

Я по заслугам на себя навлек.

На альбигойцев я воздвиг гоненья,

А в мир был послан не для разрушенья,

И вот горю за то, что сам их жег.

Доминик Гусман и Симон де Монфор

"Узнав из возгласов, что там (во взятом городе) вместе с еретиками находятся и православные, они (воины) сказали аббату (Арнольду-Амори, аббату цистерцианского монастыря Сито): "Что нам делать, Отче? Не умеем мы отличить добрых от злых". И вот аббат (а также и другие), боясь, чтобы еретики из страха смерти не прикинулись православными, а впоследствии опять не вернулись к своему суеверию, сказал, как говорят: "Бейте их всех, ибо Господь признает своих".

Монсегюр

Томас де Торквемада

Иоахим Мюрат

Фердинанд VII Бурбон, король Испании, в 1814 г. попытавшийся возродить инквизицию

Виктор Монсано-и-Мехорада. Сцена инквизиции

"Молот ведьм"

«Где много женщин, там много ведьм». Генрих Крамер, иллюстрация к «Молоту ведьм», 1486 г.

Вилльям Рассел. Сожжение ведьмы

Суд над ведьмой: иллюстрация к роману В. Брюсова «Огненный ангел»