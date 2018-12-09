В США назвали самое «смертоносное» вооружение российской армии
Ракетные комплексы «Искандер», РСЗО «Смерч», ЗРС С-400, а также танки Т-72Б3 и Т-90 – это то «смертоносное» вооружение, с которым Североатлантический блок вряд ли захочет связываться, пишет в своей статье для National Interest американский специалист в области разрешения вооруженных конфликтов Себастьен Роблин.
Как отмечает Роблин, указанная им техника отражает военные возможности России.
По его словам, танки Т-72Б3 и Т-90АС обладают улучшенной защитой, усовершенствованными орудиями, боеприпасами и тепловизорами. Это дает им возможность уничтожать западную бронетехнику на более коротких дистанциях. При этом танки стран НАТО по-прежнему сохраняют преимущество в системах управления огнем и в приборах обнаружения, добавляет автор.
Он также отмечает российскую 300-мм РСЗО «Смерч», которая служит примером «смертоносного воздействия» на противника.
Рассказывая об «Искандере», эксперт подчеркивает, что новые ракеты комплекса намного превосходят прошлые образцы по скорости полета и точности попадания. Кроме того, они способны уклоняться от средств ПВО-ПРО и доставляют к цели «страшную» 680-кг боевую часть.
Зенитную систему С-400 Роблин называет «верхом развития» российских ПВО. Он сообщает читателям, что система состоит из пусковых установок, нескольких радаров и командных пунктов. ЗРС, по его данным, может одновременно отслеживать и атаковать до 36 самолетов на дальности до 400 км.
Такие системы, размещенные в Калининграде и Сирии, могут перекрыть воздушное пространство над турецкими, кипрскими, немецкими и польскими авиабазами, заключает автор.
Следует отметить, что журнал «уточняет» список «смертоносных» российских вооружений чуть ли не каждую неделю. Это касается оружия как наземного, так и морского и воздушного базирования.
Как отмечает Роблин, указанная им техника отражает военные возможности России.
По его словам, танки Т-72Б3 и Т-90АС обладают улучшенной защитой, усовершенствованными орудиями, боеприпасами и тепловизорами. Это дает им возможность уничтожать западную бронетехнику на более коротких дистанциях. При этом танки стран НАТО по-прежнему сохраняют преимущество в системах управления огнем и в приборах обнаружения, добавляет автор.
Он также отмечает российскую 300-мм РСЗО «Смерч», которая служит примером «смертоносного воздействия» на противника.
Рассказывая об «Искандере», эксперт подчеркивает, что новые ракеты комплекса намного превосходят прошлые образцы по скорости полета и точности попадания. Кроме того, они способны уклоняться от средств ПВО-ПРО и доставляют к цели «страшную» 680-кг боевую часть.
Зенитную систему С-400 Роблин называет «верхом развития» российских ПВО. Он сообщает читателям, что система состоит из пусковых установок, нескольких радаров и командных пунктов. ЗРС, по его данным, может одновременно отслеживать и атаковать до 36 самолетов на дальности до 400 км.
Такие системы, размещенные в Калининграде и Сирии, могут перекрыть воздушное пространство над турецкими, кипрскими, немецкими и польскими авиабазами, заключает автор.
Следует отметить, что журнал «уточняет» список «смертоносных» российских вооружений чуть ли не каждую неделю. Это касается оружия как наземного, так и морского и воздушного базирования.
- Использованы фотографии:
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