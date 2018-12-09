Волонтёры «Нацкорпуса» разработали для ВСУ военный багги

С одной стороны, мы вынуждены готовить документацию по советско-украинской системе, чтобы автомобиль оказался на вооружении ВСУ, а с другой – мы создаем стандарт, который будет ратифицирован в библиотеке по стандартам альянса,

Волонтеры партии «Национальный корпус» совместно с ветеранами украинского полка «Азов» разработали военный багги, который планируют поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе, сообщает ресурс Украинские новости По словам основателя полка «Азов» и лидера «Нацкорпуса» Андрея Белецкого, машина показала отличные результаты при преодолении участков с пересеченной местностью, благодаря высокому клиренсу и независимой подвеске 4х4.Белецкий рассказал, что весь процесс создания автомобиля занял у команды волонтеров около 5 месяцев и не стоил госбюджету ни копейки. В конструкции использованы только отечественные комплектующие, в связи с чем, цена машины намного ниже уже существующих западных образцов.Он отметил, что багги может быть в короткие сроки вооружен в полевых условиях любым оружием и дополнительным оборудованием для множества целей, таких как разведка, корректировка огня, связь, эвакуация раненых, доставка боеприпасов и др.Белецкий также выразил сожаление, что существующая сегодня на Украине система принятия образцов на вооружение существенно затрудняет быстрое попадание нового автомобили на фронт (в Донбасс). По его словам, эта система «потерялась между старой советской и новой, по модели НАТО, которая так и не была внедрена».рассказал он.