СМИ Германии: иранские ракеты угрожают Евросоюзу
В текущем году иранские военные увеличили количество ракетных испытаний более чем в 2 раза, пишет немецкая газета Welt am Sonntag.
Согласно информации издания, за неполный 2018 год в Иране проведено по меньшей мере 7 испытаний ракет средней дальности, часть из которых способна достичь юго-восточных стран Евросоюза.
Кроме того, иранские военные провели более 5-ти испытаний ракет малой дальности и крылатых ракет. Это видно из отчетов западных разведывательных служб, говорится в материале.
Согласно разведданным, в прошлом году было проведено всего лишь 5 испытаний, в том числе 4 испытания ракет средней дальности и одно испытание ракеты малой дальности.
Такие действия Тегерана могут противоречить решениям Совбеза ООН. Кроме того, значительный рост испытаний уже вызывает тревогу как в Германии, так и в других европейских странах.
Ранее с подобной критикой Тегерана выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что испытания ракет средней дальности нарушают резолюции СБ ООН номер 2231 и усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства потребовал от иранских властей незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.
МИД Ирана отверг обвинения, заявив, что ракетная программа республики не нарушает упомянутой резолюции Совбеза.
На прошлой неделе сообщалось, что Пентагон направил в Персидский залив авианесущую ударную группу кораблей на случай «провокационных действий» Ирана в этих водах.
Согласно информации издания, за неполный 2018 год в Иране проведено по меньшей мере 7 испытаний ракет средней дальности, часть из которых способна достичь юго-восточных стран Евросоюза.
Кроме того, иранские военные провели более 5-ти испытаний ракет малой дальности и крылатых ракет. Это видно из отчетов западных разведывательных служб, говорится в материале.
Согласно разведданным, в прошлом году было проведено всего лишь 5 испытаний, в том числе 4 испытания ракет средней дальности и одно испытание ракеты малой дальности.
Такие действия Тегерана могут противоречить решениям Совбеза ООН. Кроме того, значительный рост испытаний уже вызывает тревогу как в Германии, так и в других европейских странах.
Ранее с подобной критикой Тегерана выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что испытания ракет средней дальности нарушают резолюции СБ ООН номер 2231 и усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства потребовал от иранских властей незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.
МИД Ирана отверг обвинения, заявив, что ракетная программа республики не нарушает упомянутой резолюции Совбеза.
На прошлой неделе сообщалось, что Пентагон направил в Персидский залив авианесущую ударную группу кораблей на случай «провокационных действий» Ирана в этих водах.
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