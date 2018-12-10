Почему Украина никогда не попадёт в «ядерный клуб»
Что собой представляет «ядерный клуб»? По сути, это политологическое клише, активно используемое в экспертных кругах и среди публицистов. Согласитесь, ведь есть в том некая прелесть: когда государство попадает в список участников, геополитический статус существенно поднимается. Соответственно, поэтому Украина и не оставляет попыток реализовать собственные амбиции, чтобы попасть в престижный военный блок.
Официальный Киев может создать свое собственное, принципиально новое ядерное оружие. С таким заявлением в эфире украинского канала «Обозреватель» выступил бывший представитель миссии Украины при Североатлантическом альянсе Петр Гаращук. По его словам, речь идет не только о разработках атомных бомб, но и полноценных ядерных боеголовок для ракет.
Насколько это реально? И почему Украина не может вступить в так называемый «ядерный клуб», не нарушая норм международного права?
С чего все начиналось
5 декабря 1994 года лидеры Украины, Соединенных Штатов, РФ и Великобритании подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Иными словами, Будапештский меморандум. С того момента незалежная получила статус не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора.
Призывы разорвать соглашение звучали со стороны Киева еще с 2015 года в связи с событиями в Крыму и Донбассе. Тогда украинские власти обвинили Москву в «нарушении» Будапештского меморандума. Речь шла о якобы посягательстве на суверенитет Украины. Однако отстоять свою позицию на международном уровне официальным лицам страны так и не удалось. Ни тогда, ни сейчас.
Всего лишь страшилка
Естественно, разговоры о необходимости организовать на Украине полноценное производство ядерных боеголовок с того момента не утихали. Масло в огонь подлила и Северная Корея, когда приступила к испытаниям смертоносных ракет на своей территории.
К примеру, в 2014 году министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что страна готова вернуться к вопросу о восстановлении ядерного статуса. Но только при условии, что получит поддержку со стороны западных стран в текущем вооруженном конфликте. Однако глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров уже тогда пригрозил, что отказаться от безъядерного статуса незалежной не позволит никто. В том числе иностранные кураторы.
Любопытно, что экспертное мнение за четыре года не изменилось. Все в том же 2014 году сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко подчеркнул: восстановить ядерный статус не так просто. При самых благоприятных условиях Украине потребуется 5-10 лет. Но с учетом того, что Киев с момента распада СССР потерял все кадры, процесс этот может затянуться.
Аналогичного мнения придерживался и специалист Центра постсоветских исследований МГИМО Виктор Мизин. В своем интервью он назвал три причины, по которым Украина не пойдет на восстановление ядерного статуса, поэтому это «всего лишь страшилки», рассчитанные на широкую публику.
Во-первых, при таком плачевном экономическом состоянии вкладывать миллиарды долларов в развитие ядерной отрасли нецелесообразно.
Во-вторых, на Украине не осталось научных экспертов. Об этом же в беседе с журналистами говорил и Фененко.
В-третьих, даже если представить, что на территории страны есть необходимые залежи урана, то мощностей для его обогащения и доведения до военного уровня нет совершенно.
Казалось бы, нет ничего более очевидного: Украина никогда не сможет приступить к разработкам ядерного оружия и возобновить соответствующий статус. Однако местный политикум не оставляет попыток спекулировать на этой теме.
«Кучминский» протест
В 2015 году бывший президент Украины Леонид Кучма сделал новое провокационное заявление. Политик обратился к Верховной раде с требованием рассмотреть вопрос о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Причем на этот рискованный шаг Кучма предложил пойти под предлогом протеста из-за «невыполнения» Будапештского меморандума. И тут, опять же, отсылка к событиям после присоединения Крыма и конфликта на Донбассе. Россию вновь выставили в качестве страны-агрессора.
Кучма также заявил, что гарантии безопасности должны обеспечивать именно Соединенные Штаты. Речь пошла о дипломатических методах, благодаря которым можно заставить Вашингтон контролировать процесс соблюдения Будапештского меморандума.
Но забавно здесь даже не то, что бывший глава незалежной предложил парламенту выйти из ДНЯО. Политик подчеркнул: заниматься разработками ядерного оружия государство не станет.
Таким образом, разговоры о вступлении в «ядерный клуб» — это обычное сотрясание воздуха. Такого рода высказывания со стороны украинского политикума лишний раз привлекает внимание мирового сообщества и международной прессы. Ведь действительно, если Украина обзаведется ядерным оружием, нарушив Будапештский меморандум, это грозит серьезными проблемами. Причем даже не для России, а для Запада. Но, к счастью, этого не случится. А значит, иностранные кураторы могут не переживать, что Украина выйдет из-под контроля.
Официальный Киев может создать свое собственное, принципиально новое ядерное оружие. С таким заявлением в эфире украинского канала «Обозреватель» выступил бывший представитель миссии Украины при Североатлантическом альянсе Петр Гаращук. По его словам, речь идет не только о разработках атомных бомб, но и полноценных ядерных боеголовок для ракет.
Насколько это реально? И почему Украина не может вступить в так называемый «ядерный клуб», не нарушая норм международного права?
С чего все начиналось
5 декабря 1994 года лидеры Украины, Соединенных Штатов, РФ и Великобритании подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Иными словами, Будапештский меморандум. С того момента незалежная получила статус не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора.
Призывы разорвать соглашение звучали со стороны Киева еще с 2015 года в связи с событиями в Крыму и Донбассе. Тогда украинские власти обвинили Москву в «нарушении» Будапештского меморандума. Речь шла о якобы посягательстве на суверенитет Украины. Однако отстоять свою позицию на международном уровне официальным лицам страны так и не удалось. Ни тогда, ни сейчас.
Всего лишь страшилка
Естественно, разговоры о необходимости организовать на Украине полноценное производство ядерных боеголовок с того момента не утихали. Масло в огонь подлила и Северная Корея, когда приступила к испытаниям смертоносных ракет на своей территории.
К примеру, в 2014 году министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что страна готова вернуться к вопросу о восстановлении ядерного статуса. Но только при условии, что получит поддержку со стороны западных стран в текущем вооруженном конфликте. Однако глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров уже тогда пригрозил, что отказаться от безъядерного статуса незалежной не позволит никто. В том числе иностранные кураторы.
Любопытно, что экспертное мнение за четыре года не изменилось. Все в том же 2014 году сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко подчеркнул: восстановить ядерный статус не так просто. При самых благоприятных условиях Украине потребуется 5-10 лет. Но с учетом того, что Киев с момента распада СССР потерял все кадры, процесс этот может затянуться.
Аналогичного мнения придерживался и специалист Центра постсоветских исследований МГИМО Виктор Мизин. В своем интервью он назвал три причины, по которым Украина не пойдет на восстановление ядерного статуса, поэтому это «всего лишь страшилки», рассчитанные на широкую публику.
Во-первых, при таком плачевном экономическом состоянии вкладывать миллиарды долларов в развитие ядерной отрасли нецелесообразно.
Во-вторых, на Украине не осталось научных экспертов. Об этом же в беседе с журналистами говорил и Фененко.
В-третьих, даже если представить, что на территории страны есть необходимые залежи урана, то мощностей для его обогащения и доведения до военного уровня нет совершенно.
Казалось бы, нет ничего более очевидного: Украина никогда не сможет приступить к разработкам ядерного оружия и возобновить соответствующий статус. Однако местный политикум не оставляет попыток спекулировать на этой теме.
«Кучминский» протест
В 2015 году бывший президент Украины Леонид Кучма сделал новое провокационное заявление. Политик обратился к Верховной раде с требованием рассмотреть вопрос о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Причем на этот рискованный шаг Кучма предложил пойти под предлогом протеста из-за «невыполнения» Будапештского меморандума. И тут, опять же, отсылка к событиям после присоединения Крыма и конфликта на Донбассе. Россию вновь выставили в качестве страны-агрессора.
Кучма также заявил, что гарантии безопасности должны обеспечивать именно Соединенные Штаты. Речь пошла о дипломатических методах, благодаря которым можно заставить Вашингтон контролировать процесс соблюдения Будапештского меморандума.
Но забавно здесь даже не то, что бывший глава незалежной предложил парламенту выйти из ДНЯО. Политик подчеркнул: заниматься разработками ядерного оружия государство не станет.
Таким образом, разговоры о вступлении в «ядерный клуб» — это обычное сотрясание воздуха. Такого рода высказывания со стороны украинского политикума лишний раз привлекает внимание мирового сообщества и международной прессы. Ведь действительно, если Украина обзаведется ядерным оружием, нарушив Будапештский меморандум, это грозит серьезными проблемами. Причем даже не для России, а для Запада. Но, к счастью, этого не случится. А значит, иностранные кураторы могут не переживать, что Украина выйдет из-под контроля.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- kai kalhh
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