Чтиво выходного дня: "Главный шпион США" считает Путина слабым стратегом

И для этого (Владимиру) Путину необходим контроль над соседними государствами, потому что Россия в одиночку не является столь мощным игроком, которым был СССР. При этом нужно помнить, что у России есть ядерное оружие

Пока Путин не приобретает союзников, зато врагов у России становится больше. И на Россию теперь пристальное внимание обращает Вашингтон.

Рубрика "Чтиво выходного дня" сегодня представляет нового гостя Украины.Человека, который сам себя называет «главным шпионом Америки», сегодня с особой охотой цитируют украинские СМИ. Причина в том, что бывший сотрудник ЦРУ (если в ЦРУ существует понятие «бывший») Джек Девайн высказался по поводу Украины и президента РФ, приехав в Киев для презентации своей книги.По словам Девайна, которые приводит украинский портал ТСН, он знает, «что Путину нужно от Украины». «Главный шпион Америки» заявил, что главная цель Путина состоит в том, чтобы отвоевать для России по возможности большее влияние на мировой арене и приблизиться к той мощи, которую в своё время имел Советский Союз.Девайн:По мнению Девайна, нынешний российский президент «великолепный тактик, но слабый стратег».Джек Девайн, известный своим участием в операциях по задержанию наркобарона Пабло Эскобара, а также в чилийских событиях 1973 года, заявляет, что Путин «не привык играть в долгую». Отмечается, что краткосрочные действия президента РФ рассчитаны в первую очередь на "внутреннего потребителя".Из материала:Будто бы ранее Вашингтон на Россию не обращал никакого внимания, а американские спецслужбы не пытались заполучить тотальный контроль над общественно-политическим строем в нашей стране. Сегодня эти попытки трансформировались в санкционное давление.Кстати, книга Девайна, которую он презентует в украинской столице, носит следующее название: «Удачная охота. История главного шпиона Америки». В книге немало откровений о том, как спецслужбы США бесцеремонно вмешивались во внутренние дела многих стран мира.