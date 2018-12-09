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Чтиво выходного дня: "Главный шпион США" считает Путина слабым стратегом

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Рубрика "Чтиво выходного дня" сегодня представляет нового гостя Украины.

Человека, который сам себя называет «главным шпионом Америки», сегодня с особой охотой цитируют украинские СМИ. Причина в том, что бывший сотрудник ЦРУ (если в ЦРУ существует понятие «бывший») Джек Девайн высказался по поводу Украины и президента РФ, приехав в Киев для презентации своей книги.


Чтиво выходного дня: "Главный шпион США" считает Путина слабым стратегом


По словам Девайна, которые приводит украинский портал ТСН, он знает, «что Путину нужно от Украины». «Главный шпион Америки» заявил, что главная цель Путина состоит в том, чтобы отвоевать для России по возможности большее влияние на мировой арене и приблизиться к той мощи, которую в своё время имел Советский Союз.

Девайн:
И для этого (Владимиру) Путину необходим контроль над соседними государствами, потому что Россия в одиночку не является столь мощным игроком, которым был СССР. При этом нужно помнить, что у России есть ядерное оружие.


По мнению Девайна, нынешний российский президент «великолепный тактик, но слабый стратег».

Джек Девайн, известный своим участием в операциях по задержанию наркобарона Пабло Эскобара, а также в чилийских событиях 1973 года, заявляет, что Путин «не привык играть в долгую». Отмечается, что краткосрочные действия президента РФ рассчитаны в первую очередь на "внутреннего потребителя".

Из материала:
Пока Путин не приобретает союзников, зато врагов у России становится больше. И на Россию теперь пристальное внимание обращает Вашингтон.


Будто бы ранее Вашингтон на Россию не обращал никакого внимания, а американские спецслужбы не пытались заполучить тотальный контроль над общественно-политическим строем в нашей стране. Сегодня эти попытки трансформировались в санкционное давление.

Кстати, книга Девайна, которую он презентует в украинской столице, носит следующее название: «Удачная охота. История главного шпиона Америки». В книге немало откровений о том, как спецслужбы США бесцеремонно вмешивались во внутренние дела многих стран мира.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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