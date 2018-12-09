В РФ прокомментировали заявление о роли третьих стран в «керченском» инциденте
В заявлении президента Болгарии Румена Радева содержится масса нюансов, но в двух принципиальных моментах с ним нельзя не согласиться, написал в Фейсбуке член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Как в пятницу отметил Радев, в «керченском» инциденте замешаны не только Россия и Украина, существуют и третьи страны, поэтому сейчас не надо решать, кто виноват в конфликте – Москва или Украина.
По его словам, сегодня необходимо искать принципиальное решение проблемы: европейские страны не должны быть заложниками украинских амбиций, а украинские моряки не должны платить за них. И чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет лучше для всего Черноморского региона, поскольку никто не хочет милитаризации моря.
Клинцевич, комментируя это заявление, отметил, что его суть не стала для Москвы откровением, однако важен тот факт, что его сделал лидер одного из черноморских государств, для которого инцидент не является событием, случившимся на другом конце планеты.
Сенатор заметил, что слова Радева содержат некоторые спорные моменты, но в двух основных моментах он абсолютно прав: первый – в провокации были задействованы третьи страны, которые буквально толкали Киев на правонарушение; второй – ни одно из государств не должно быть заложником внутриполитических амбиций украинского руководства, подобным образом готовящегося к выборам.
А правда насчет третьих стран и организации конфликта, по мнению Клинцевича, всё равно всплывет, этом нет сомнения.
Напомним, инцидент с нарушением границы РФ украинскими судами произошел 25 ноября. В результате российскими пограничниками были задержаны два бронекатера и буксир ВМСУ вместе с экипажами. Речь идет о спланированной провокации, в чем позднее признались сами моряки.
Как в пятницу отметил Радев, в «керченском» инциденте замешаны не только Россия и Украина, существуют и третьи страны, поэтому сейчас не надо решать, кто виноват в конфликте – Москва или Украина.
По его словам, сегодня необходимо искать принципиальное решение проблемы: европейские страны не должны быть заложниками украинских амбиций, а украинские моряки не должны платить за них. И чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет лучше для всего Черноморского региона, поскольку никто не хочет милитаризации моря.
Клинцевич, комментируя это заявление, отметил, что его суть не стала для Москвы откровением, однако важен тот факт, что его сделал лидер одного из черноморских государств, для которого инцидент не является событием, случившимся на другом конце планеты.
Сенатор заметил, что слова Радева содержат некоторые спорные моменты, но в двух основных моментах он абсолютно прав: первый – в провокации были задействованы третьи страны, которые буквально толкали Киев на правонарушение; второй – ни одно из государств не должно быть заложником внутриполитических амбиций украинского руководства, подобным образом готовящегося к выборам.
А правда насчет третьих стран и организации конфликта, по мнению Клинцевича, всё равно всплывет, этом нет сомнения.
Напомним, инцидент с нарушением границы РФ украинскими судами произошел 25 ноября. В результате российскими пограничниками были задержаны два бронекатера и буксир ВМСУ вместе с экипажами. Речь идет о спланированной провокации, в чем позднее признались сами моряки.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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