Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 1)
В годы Великой Отечественной войны малокалиберная зенитная артиллерия и зенитные пулемётные установки являлись основным средством противовоздушной обороны противника в прифронтовой полосе. Именно от огня МЗА и ЗПУ несли основные потери советские штурмовики и ближние бомбардировщики во время нанесения авиаударов по позициям и скоплениям немецких войск, транспортным узлам и колоннам на марше. Причём во второй половине войны, после того как Люфтваффе утратило превосходство в воздухе, роль скорострельных зениток только возросла. Пилоты советских штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков отмечали, что губительный огонь немецких малокалиберных зенитных автоматов оставался очень плотным вплоть до капитуляции немецких войск.
В первой части обзора мы поговорим о немецких зенитных пулемётных установках винтовочного калибра. Хотя советский штурмовик Ил-2 был малоуязвим для пуль лёгкого стрелкового оружия, в 1941 году в штурмовых авиаполках ВВС РККА имелось значительное количество устаревших самолётов: истребителей И-15бис, И-153 и разведчиков-лёгких бомбардировщиков Р-5 и Р-Z. На этих машинах всё бронирование в лучшем случае было представлено только бронеспинкой пилота, а бензобаки не протектировались и не заполнялись нейтральным газом. Кроме того, огонь немецких 7,92-мм зенитных установок представлял опасность не только для импровизированных штурмовиков, но и для фронтовых бомбардировщиков: Су-2, Як-2, Як-4, СБ-2, Ар-2, Пе-2 – которые нередко действовали на малой высоте. В начальный период войны советское командование вынужденно привлекало для штурмовых действий против наступающих немецких войск истребительную авиацию. Если истребители старых типов с двигателями воздушного охлаждения И-15бис, И-16 и И-153 спереди имели неплохую защиту, то более современные МиГ-3, Як-1 и ЛаГГ-3 с моторами жидкостного охлаждения были достаточно уязвимы даже к одиночному прострелу водяного радиатора. Кроме того, достоверно известно, что для ударов по колоннам Вермахта командование РККА в 1941 году в светлое время суток посылало дальние бомбардировщики ДБ-3, Ил-4 и Ер-2. Для того, чтобы точно накрыть бомбами живую силу, транспортные средства и боевую технику противника, бомбардировщикам приходилось снижаться до высоты в несколько сотен метров, попадая в зону эффективного огня зенитных пулемётов. Таким образом, в начальный период войны ЗПУ в немецкой армии играли важную роль в деле обеспечения защиты от маловысотных бомбово-штурмовых ударов советской авиации.
Наиболее часто для стрельбы из немецких винтовок и пулемётов в годы Второй мировой войны использовался патрон 7,92×57 мм с пулей Ss (нем. Schweres spitzgeschoß – остроконечная тяжелая) массой 12,8 г. Она покидала 700 мм ствол со скоростью 760 м/с. Для стрельбы из зенитных 7,92-мм пулемётов немцы очень широко применяли патроны с бронебойными пулями S.m.K. (нем. Spitzgeschoß mit Kern — остроконечная с сердечником). На дистанции 100 м эта пуля массой 11,5 г с начальной скоростью 785 м/с по нормали могла пробить 12 мм броню. В боекомплект зенитных пулемётов могли также входить патроны с бронебойно-зажигательными пулями P.m.K. – (нем. Phosphor mit Kern – фосфорная с сердечником). Бронебойно-зажигательная пуля весила 10 г и имела начальную скорость 800 м/с.
Для корректировки зенитного огня в пулеметную ленту через каждые 3-5 обычных или бронебойных патронов снаряжали патрон с бронебойно-трассирующей пулей S.m.K. L'spur – (нем. Spitzgeschoß mit Kern Leuchtspur — остроконечная трассирующая с сердечником). Бронебойно-трассирующая пуля массой 10 г разгонялась в стволе до 800 м/с. Её трассер горел на дальности до 1000 м, что превышало дальность эффективного огня по воздушным целям для оружия калибра 7,92-мм. Помимо корректировки и целеуказания бронебойно трассирующий патрон при пробитии стенки бензобака мог воспламенить пары горючего.
Рассказ о немецких зенитных пулемётах винтовочного калибра начнём с MG.08, который представлял собой германскую версию системы Хайрема Максима. Это оружие активно использовалось немецкой армией в ходе Первой мировой, в том числе и для стрельбы по воздушным целям. В первой половине 30-х, в рамках программы совершенствования пулемётного вооружения инициированной Управлением вооружений рейхсвера пулемёт был модернизирован.
В результате модернизации MG.08, используемый в целях ПВО, получил зенитный прицел, раздвижную зенитную треногу и плечевой упор, темп стрельбы был увеличен до 650 выстр/мин. Однако масса пулемёта в боевом положении превышала 60 кг, что не способствовало его мобильности. По этой причине в годы Второй мировой пулемёты MG.08 в основном применялись для зенитного прикрытия тыловых подразделений.
Чаще всего германские зенитные Максимы устанавливались на стационарных позициях или различных транспортных мобильных платформах: гужевых повозках, автомобилях и железнодорожных вагонах. Хотя к началу Второй мировой этот пулемёт с водяным охлаждением считался устаревшим, надежная, хотя и несколько тяжеловесная конструкция и способность вести интенсивный огонь без риска перегрева ствола позволяли ему оставаться в строю. Зенитные пулемёты MG.08 имелись в резервных и охранных частях, а также на стационарных установках в укрепленных районах до момента окончания боевых действий. Когда расчёту не требовалось перемещать оружие на себе, устаревший пулемёт с водяным охлаждением проявлял себя очень хорошо. По плотности огня он не уступал другим, более современным пулемётам. Более того, из MG.08 можно было вести более длительный огонь, чем из новых образцов с воздушным охлаждением без риска перегрева ствола.
Ввиду большого веса мобильность MG.08 не удовлетворяла современным требованиям, и в начале 30-х в Германии было создано несколько перспективных пехотных пулемётов больше соответствовавших представлениям военных об оружии манёвренной войны. Первым образцом, принятым на вооружение в 1931 году, стал ручной пулемёт MG.13, разработанный с использованием схемы работы автоматики MG.08. Специалисты фирмы Rheinmetall-Borsig AG постарались сделать оружие максимально лёгким. При этом произошел отказ от водяного охлаждения ствола и от ленточного питания. Ствол на MG.13 стал съёмным. В пулемёте использовались барабаны на 75 патронов, или коробчатый магазин на 25 патронов. Масса незаряженного оружия составляла 13,3 кг, темп стрельбы – до 600 выстр/мин. Для сокращения габаритов трубчатый приклад со складным плечевым упором складывался вправо. Одновременно с секторным прицелом на MG.13 имелась возможность установить зенитный кольцевой визир.
Несмотря на преимущество MG.13 перед устаревшим штатным ручным пулеметом рейхсвера MG.08/15, ему были присущи многие недостатки: сложность конструкции, длительная смена ствола и дороговизна в производстве. Кроме того, военных не устраивала магазинная система питания, увеличивавшая вес переносимого боекомплекта и снижавшая боевую скорострельность, что делало пулемёт малоэффективным при интенсивной стрельбе со станка.
Поэтому MG.13 выпустили относительно немного, серийное производство продолжалось до конца 1934 года. Тем не менее, пулемёты MG.13 имелись в Вермахте в начальный период войны. Для зенитной стрельбы MG.13 могли монтировать на станок пулемёта MG.34.
В 1934 году на вооружение поступил пулемёт MG.34, который часто называют «первым единым». Он быстро завоевал популярность в Вермахте и сильно потеснил другие образцы. В MG.34 созданном фирмой Rheinmetall-Borsig AG воплотилась выработанная на основании опыта Первой мировой войны концепция универсального пулемёта, который мог использоваться как ручной при стрельбе с сошек, а также станковый с пехотного или зенитного станка. С самого начала предусматривалось, что пулемёт MG.34 также будет устанавливаться на бронемашины и танки, как в шаровые установки, так и на различных турелях. Подобная унификация упрощала снабжение и обучение войск, обеспечивала высокую тактическую гибкость.
Питание MG.34 устанавливаемого на станке осуществлялось лентами из коробки на 150 патронов или 300 патронов. В ручном варианте применялись компактные цилиндрические коробки на 50 патронов. В 1938 году для зенитных установок приняли модификацию с магазинным питанием: у пулемётов крышка короба с лентопротяжным механизмом заменялась крышкой с креплением для 75-патронного спаренного барабанного магазина, конструктивно сходного с магазинами ручного пулемёта MG.13 и авиационного MG.15. Магазин состоял из двух соединённых барабанов, патроны из которых подаются поочерёдно. Достоинством магазина с поочередной подачей патронов из каждого барабана, кроме сравнительно большой емкости, считалось сохранение равновесия пулемета по мере расходования патронов. Хотя темп стрельбы при питании из барабанного магазина был выше, такой вариант в зенитных установках не прижился. Чаще всего для ведения огня по самолётам применялись пулемёты с ленточным питанием из цилиндрической 50-патронной коробки. Барабанные магазины не пользовались популярностью из-за высокой чувствительности к загрязнению и сложности снаряжения.
Зенитный расчёт норвежского легиона СС на огневой позиции, питание МG.34, установленного на треноге, осуществляется из 50-патронной коробки
МG.34 имел длину 1219 мм и в ручном варианте без патронов весил немногим более 12 кг. Пулемёты первых серий давали темп стрельбы 800-900 выстр/мин. Однако исходя из боевого опыта, за счёт использования затвора меньшей массы, темп увеличили до 1200 выстр/мин. В случае перегрева ствол мог быть быстро заменён. Ствол полагалось менять через каждые 250 выстрелов. Для этого в комплекте имелись два запасных ствола и асбестовая рукавица.
Для стрельбы по воздушным целям МG.34 устанавливался на треногу Dreiben 34 и оснащался зенитными прицелами. Штатный станок также допускал возможность зенитного огня с использованием специальной зенитной стойки Lafettenaufsatzstück, хотя и с меньшим удобством.
Достоинствами одинарной ЗПУ с использованием МG.34 были: простота конструкции, относительно небольшой вес и возможность монтажа обычного ручного пулемёта, взятого из линейного подразделения. Эти качества особенно ценились на переднем крае, так как разместить более громоздкие зенитные установки в окопах было затруднительно.
Вскоре после начала серийного производства МG.34 немецкое командование озадачилось необходимостью зенитного прикрытия войск на марше. Для этого первоначально использовалась гужевая двуколка MG-Wagen 34 с установленной на неё шкворневой установкой и ящиком для патронных коробок. Экипаж «зенитной самоходки» состоял из возницы (он же второй номер пулемётного расчёта) и стрелка. Однако такой вариант не получил особого распространения, так как расчёт находился в стеснённых условиях, а огонь на ходу был невозможен.
В 1936 году в войска начали поступать «тачанка» MG-Wagen 36 со спаренными установками Zwillingssockel 36. Данная ЗПУ обеспечивала круговой обстрел воздушных целей, с углами возвышения от -14 до +73°. Согласно справочным данным пулемёт мог обстреливать воздушные цели на дальности до 1800 м. На самом деле эффективная дальность стрельбы по воздушным целям не превышала 800 м, потолок – 500 м. Станок с сидением стрелка и рамой монтировался на тумбовой опоре, на раме крепились два пулемета, патронные коробки с лентами на 150 патронов и рукоятки управления. У пулеметов был единый спуск, на кронштейне располагался кольцевой зенитный прицел. Боевая скорострельность короткими очередями составляла 240-300 выстр/мин, а длинными очередями – до 800 выстр/мин.
Сама повозка MG-Wagen 36 представляла собой одноосное прицепное транспортное средство, специально спроектированное для мобильной ЗПУ. Её основные узлы – ось с двумя колёсами, кузов и дышло были изготовлены по «автомобильным» технологиям. Открытый кузов из клёпанного стального листа похож на бортовую платформу небольшого пикапа. Ось не имела подвески, а жестко крепилась к кузову. Колёса – автомобильные, от лёгкого грузовика. Ступицы оснащены барабанными тормозами с механическим приводом.
На стоянке устойчивость повозки на двух колёсах обеспечивают две складные стойки, расположенные спереди и сзади кузова. Дышло с тягово-сцепным устройством позволяло зацепить повозку за орудийный передок, в который запрягалась пара лошадей.
Важным достоинством MG-Wagen 36 была постоянная готовность к бою во время движения. Впрочем, вскоре выяснилось, что лошади в большинстве случаев сильно пугаются летящих на малой высоте самолётов, а обстрел и бомбёжка с воздуха вообще делают их неуправляемыми, что конечно сильно снижало эффективность зенитной пулемётной установки на конной тяге. В связи с этим, буксируемую повозку с пулемётной спаркой часто цепляли к различным транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания, например, к полугусеничному мотоциклу Sd.Kfz.2. Буксируемые повозки MG-Wagen 36 на Восточном фронте встречались до середины 1942 года. Некоторое количество ЗПУ Zwillingssockel 36 установили на грузовики, железнодорожные платформы и бронемашины.
Помимо одинарных и спаренных зенитно-пулемётных установок немцы построили небольшое количество счетверённых ЗПУ. В случае использования МG.34 поздних вариантов суммарный темп стрельбы в этом случае составлял 4800 выстр/мин – вдвое больше, чем у советской счетверённой 7,62-мм зенитно-пулемётной установки М4 обр. 1931г., в которой использовались четыре пулемёта Максима обр. 1910/30 г. Так как пулемёты МG.34 имели воздушное охлаждение, масса немецкой установки была примерно в 2,5 раза меньше.
Красноармеец у 16-ствольной трофейной пулемётной установки, созданной с использованием пулеметов МG.34
Впрочем, в Германии в годы войны предпринимались попытки создания настоящих 16-ствольных монстров, что с учётом тотальной нехватки пулемётного вооружения во второй половине войны для Германии являлось непозволительным расточительством.
При всех своих достоинствах МG.34 был сложен и дорог в производстве. Кроме того, в ходе боевых действий на Восточном фронте выяснилось, что пулемёт весьма чувствителен к износу деталей и состоянию смазки, а для его грамотного обслуживания требуются высококвалифицированные пулемётчики. Ещё до запуска МG.34 в серийное производство Отдел пехотного оружия Управления вооружений сухопутных сил обратил внимание на его высокую стоимость и сложную конструкцию. В 1938 году фирма Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß представила свой вариант пулемёта, который так же, как и МG.34, имел короткий ход ствола с запиранием затвора роликами с разведением в стороны. Но в отличие от МG.34 в новом пулемёте широко использовались штамповка и точечная сварка. Как и в пулемёте MG.34, проблема перегрева ствола при продолжительной стрельбе решалась путём его замены. Доводка нового пулемета продолжалась до 1941 года. После сравнительных испытаний с усовершенствованным MG.34/41 его в 1942 году приняли на вооружение под обозначением MG.42. По сравнению с MG.34 стоимость MG.42 уменьшилась примерно на 30 %. На изготовление MG.34 шло приблизительно 49 кг металла и 150 человеко-часов, на MG.42 – 27,5 кг и 75 человеко-часов. Пулемёты MG.42 выпускались вплоть до конца апреля 1945 года, общий выпуск на предприятиях Третьего Рейха составил более 420 000 единиц. При этом MG.34, несмотря на его недостатки, производился параллельно, хотя и меньших количествах.
Пулемёт MG.42 имел ту же длину, что и MG.34 – 1200 мм, но был немного легче – без патронов 11,57 кг. В зависимости от массы затвора его темп стрельбы составлял 1000-1500 выстр/мин. В силу более высокой скорострельности MG.42 даже больше подходил для ведения зенитного огня, чем MG.34. Однако к началу массового производства MG.42 стало ясно, что роль ЗПУ винтовочного калибра в системе ПВО в связи с ростом защищенности и скорости полёта боевых самолётов резко снизилась. По этой причине количество специализированных зенитных установок, в которых применялись MG.42, было относительно небольшим. В то же время пулемёты MG.42 широко использовались в универсальных турелях на бронетранспортёрах и танках.
MG.34 и в особенности МG.42 по праву считаются одними из лучших пулемётов, применяемых в ходе Второй мировой войны. В послевоенное время это оружие широко распространилось по миру и активно использовалось в региональных конфликтах. Модификации МG.42 под другие патроны и с затворами различной массы выпускались серийно в разных странах и, помимо пехотных вариантов на сошках и станке, их нередко до сих пор можно встретить установленными на зенитные турели в составе вооружения различной бронетехники.
В завершении части, посвященной зенитно-пулемётным установкам винтовочного калибра, разработанным и производимым в Германии, попробуем оценить насколько они были эффективны. Как уже говорилось, для нанесения бомбово-штурмовых ударов по позициям и транспортным колоннам гитлеровцев советские ВВС использовали как бронированные штурмовики, так и неприкрытые бронезащитой истребители и лёгкие бомбардировщики.
На штурмовике Ил-2 обтекаемым броневым корпусом и бронеперегородками толщиной от 4 до 12 мм были прикрыты двигатель, кабина пилота и топливные баки. Стальная броня, включённая в силовой набор самолёта, дополнялась многослойными бронестеклами. Козырек фонаря был выполнен из 64-мм стекла. Лобовое стекло выдерживало обстрел 7,92-мм бронебойными пулями, выпущенными в упор. Бронезащита кабины и двигателя ввиду значительных углов встречи с бронёй в большинстве случаев бронебойными пулями винтовочного калибра не пробивалась. Нередко из боевого вылета возвращались штурмовики, имевшие десятки, а иногда и сотни пробоин от пуль и осколков зенитных снарядов. По информации российского историка О.В. Растренина, в ходе боевых действий 52% попаданий Ил-2 приходилось на крыло и небронированную часть за кабиной, 20% повреждений относилось к фюзеляжу в целом. Двигатель и капоты получили 4% повреждений, радиаторы, кабина и задний бензобак получили по 3% повреждений каждый.
Впрочем, эта статистика имеет существенный изъян. Можно с полной уверенностью утверждать, что Ил-2, сбитых по причине попадания в критически важные части: двигатель, кабину, бензобаки и радиаторы, было больше. У экспертов, проводивших обследования самолётов, получивших боевые повреждения, в большинстве случаев не имелось возможности осмотреть штурмовики, пораженные зенитным огнём в районе цели. Известно, что во время Великой Отечественной около половины пациентов в советских госпиталях имели ранения в конечности. Но это не значит, что пули не попадают в голову и грудь. Это свидетельство того, что получившие пулевые ранения в голову и грудную клетку, в большинстве случаев, погибают на месте. Поэтому делать выводы только на основании повреждений вернувшихся самолетов — это ошибка. Изрешеченные пулями и осколками плоскости и фюзеляж не нуждаются в дополнительных мерах защиты. Их прочности хватало для продолжения полета даже при обширных повреждениях обшивки и силового набора.
Но в любом случае, можно утверждать, что Ил-2 был в достаточной мере защищён от огня лёгкого стрелкового оружия. Броню 7,92-мм пули, как правило, не пробивали, а их разрушительное действие по силовым элементам конструкции штурмовика при одиночных попаданиях оказывалось незначительным. Но в то же время, говорить, что ЗПУ винтовочного калибра были абсолютно бессильны против бронированных штурмовиков, было бы неправильно. Густая очередь скорострельного пулемёта вполне могла нанести повреждения, препятствующие выполнению боевого задания. Кроме того, на двухместных машинах кабина стрелка вообще не была прикрыта бронёй снизу и сбоку. Многие авторы, пишущие про боевое применение Ил-2, упускают из виду, что в глубине вражеской обороны советским штурмовикам приходилось выполнять полет на малых высотах, в обход районов с высокой концентрацией зенитной артиллерии, уклоняясь от встреч с вражескими истребителями. При этом длительный полёт с закрытыми бронезаслонками масляного радиатора был невозможен. По воспоминаниям лётчика-испытателя и космонавта Георгия Тимофеевича Берегового, летавшего в годы войны на Ил-2 и получившего первую звезду героя в 1944 году, он совершил вынужденную посадку в лесу, после того, как при отходе от цели схлопотал пулемётную очередь в маслорадиатор. К тому же пилоты, особенно молодые, часто забывали закрывать заслонки маслорадиатора над целью.
Что касается истребителей и не бронированных ближних бомбардировщиков, то их живучесть при обстреле из 7,92-мм пулемётов сильно зависела от типа используемой силовой установки. Двигатели воздушного охлаждения были гораздо менее уязвимы к боевым повреждениям, чем моторы с жидкостными радиаторами. Помимо лучшей боевой живучести, звездообразный двигатель гораздо короче и представляет меньшую цель. Боевые самолёты, поступившие на вооружение накануне войны, в своём большинстве имели систему заполнения баков нейтральным газом, что исключало взрыв паров горючего при попадании зажигательной пули. Во второй половине войны бензобаки истребителей, как правило, имели защиту от утечек топлива при простреле. Так как пол и боковые стенки кабины советских истребителей и фронтовых бомбардировщиков не были бронированы, 7,92-мм пули представляли серьёзную опасность для пилотов. Но многое зависело от тактики, которую использовали советские лётчики при атаке наземных целей. Как известно, большая часть самолётов сбивалась во время повторных заходов на цель, когда немецкие зенитные расчёты успевали среагировать и пристреляться. Относительно малоэффективны ЗПУ винтовочного калибра оказались против бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2, выполнявших бомбометание с пикирования. Ввод самолёта в пике начинался с высоты, недоступной для огня 7,92-мм зенитных установок, а на боевом курсе до момента бомбометания ввиду высокой скорости и стресса, испытываемого стрелками, попасть в пикировщик оказывалось очень трудно. А после отделения бомб зенитчикам зачастую становилось уже не до ведения прицельного огня по самолётам.
Благодаря доступности самих пулемётов винтовочного калибра и боеприпасов к ним, это оружие до последних часов войны применялось для ведения огня по воздушным целям. Одинарные и спаренные 7,92-мм ЗПУ по сравнению с более крупными зенитными установками имели меньшие массу и габариты. Оборотной стороной использования относительно маломощных и дешевых 7,92-мм патронов была малая эффективная дальность стрельбы по воздушным целям и невысокий поражающий эффект. Так, для того, чтобы сбить истребитель Як-7б, в него в среднем должно было попасть 2-3 20-мм снаряда или 12-15 7,92-мм пуль.
Продолжение следует…
По материалам:
https://coollib.com/b/192106/read
http://forums.airbase.ru/2016/01/t90357--zenitnye-pulemety-germaniya-avstro-vengriya-finlyandiya-i-pr.html
https://www.istmira.ru/istvtmir/pulemyoty-pexotnoe-oruzhie-tretego-rejxa/
http://gvtm.ru/povozka_mg-wagen_s_zenitnoy_ustanov
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/07/13/voennaya-istoriya/edinyy-pulemet-mg-34-germaniya
https://iremember.ru/materials/oleg-rastrenin-glavnaya-udarnaya-sila-shturmovik-il-2
В первой части обзора мы поговорим о немецких зенитных пулемётных установках винтовочного калибра. Хотя советский штурмовик Ил-2 был малоуязвим для пуль лёгкого стрелкового оружия, в 1941 году в штурмовых авиаполках ВВС РККА имелось значительное количество устаревших самолётов: истребителей И-15бис, И-153 и разведчиков-лёгких бомбардировщиков Р-5 и Р-Z. На этих машинах всё бронирование в лучшем случае было представлено только бронеспинкой пилота, а бензобаки не протектировались и не заполнялись нейтральным газом. Кроме того, огонь немецких 7,92-мм зенитных установок представлял опасность не только для импровизированных штурмовиков, но и для фронтовых бомбардировщиков: Су-2, Як-2, Як-4, СБ-2, Ар-2, Пе-2 – которые нередко действовали на малой высоте. В начальный период войны советское командование вынужденно привлекало для штурмовых действий против наступающих немецких войск истребительную авиацию. Если истребители старых типов с двигателями воздушного охлаждения И-15бис, И-16 и И-153 спереди имели неплохую защиту, то более современные МиГ-3, Як-1 и ЛаГГ-3 с моторами жидкостного охлаждения были достаточно уязвимы даже к одиночному прострелу водяного радиатора. Кроме того, достоверно известно, что для ударов по колоннам Вермахта командование РККА в 1941 году в светлое время суток посылало дальние бомбардировщики ДБ-3, Ил-4 и Ер-2. Для того, чтобы точно накрыть бомбами живую силу, транспортные средства и боевую технику противника, бомбардировщикам приходилось снижаться до высоты в несколько сотен метров, попадая в зону эффективного огня зенитных пулемётов. Таким образом, в начальный период войны ЗПУ в немецкой армии играли важную роль в деле обеспечения защиты от маловысотных бомбово-штурмовых ударов советской авиации.
Наиболее часто для стрельбы из немецких винтовок и пулемётов в годы Второй мировой войны использовался патрон 7,92×57 мм с пулей Ss (нем. Schweres spitzgeschoß – остроконечная тяжелая) массой 12,8 г. Она покидала 700 мм ствол со скоростью 760 м/с. Для стрельбы из зенитных 7,92-мм пулемётов немцы очень широко применяли патроны с бронебойными пулями S.m.K. (нем. Spitzgeschoß mit Kern — остроконечная с сердечником). На дистанции 100 м эта пуля массой 11,5 г с начальной скоростью 785 м/с по нормали могла пробить 12 мм броню. В боекомплект зенитных пулемётов могли также входить патроны с бронебойно-зажигательными пулями P.m.K. – (нем. Phosphor mit Kern – фосфорная с сердечником). Бронебойно-зажигательная пуля весила 10 г и имела начальную скорость 800 м/с.
Немецкий 7,92-мм бронебойно-трассирующий патрон
Для корректировки зенитного огня в пулеметную ленту через каждые 3-5 обычных или бронебойных патронов снаряжали патрон с бронебойно-трассирующей пулей S.m.K. L'spur – (нем. Spitzgeschoß mit Kern Leuchtspur — остроконечная трассирующая с сердечником). Бронебойно-трассирующая пуля массой 10 г разгонялась в стволе до 800 м/с. Её трассер горел на дальности до 1000 м, что превышало дальность эффективного огня по воздушным целям для оружия калибра 7,92-мм. Помимо корректировки и целеуказания бронебойно трассирующий патрон при пробитии стенки бензобака мог воспламенить пары горючего.
Рассказ о немецких зенитных пулемётах винтовочного калибра начнём с MG.08, который представлял собой германскую версию системы Хайрема Максима. Это оружие активно использовалось немецкой армией в ходе Первой мировой, в том числе и для стрельбы по воздушным целям. В первой половине 30-х, в рамках программы совершенствования пулемётного вооружения инициированной Управлением вооружений рейхсвера пулемёт был модернизирован.
В результате модернизации MG.08, используемый в целях ПВО, получил зенитный прицел, раздвижную зенитную треногу и плечевой упор, темп стрельбы был увеличен до 650 выстр/мин. Однако масса пулемёта в боевом положении превышала 60 кг, что не способствовало его мобильности. По этой причине в годы Второй мировой пулемёты MG.08 в основном применялись для зенитного прикрытия тыловых подразделений.
Современная реконструкция: стрелок с пулемётом MG.08 на зенитной треноге Dreifuss 16
Чаще всего германские зенитные Максимы устанавливались на стационарных позициях или различных транспортных мобильных платформах: гужевых повозках, автомобилях и железнодорожных вагонах. Хотя к началу Второй мировой этот пулемёт с водяным охлаждением считался устаревшим, надежная, хотя и несколько тяжеловесная конструкция и способность вести интенсивный огонь без риска перегрева ствола позволяли ему оставаться в строю. Зенитные пулемёты MG.08 имелись в резервных и охранных частях, а также на стационарных установках в укрепленных районах до момента окончания боевых действий. Когда расчёту не требовалось перемещать оружие на себе, устаревший пулемёт с водяным охлаждением проявлял себя очень хорошо. По плотности огня он не уступал другим, более современным пулемётам. Более того, из MG.08 можно было вести более длительный огонь, чем из новых образцов с воздушным охлаждением без риска перегрева ствола.
Ввиду большого веса мобильность MG.08 не удовлетворяла современным требованиям, и в начале 30-х в Германии было создано несколько перспективных пехотных пулемётов больше соответствовавших представлениям военных об оружии манёвренной войны. Первым образцом, принятым на вооружение в 1931 году, стал ручной пулемёт MG.13, разработанный с использованием схемы работы автоматики MG.08. Специалисты фирмы Rheinmetall-Borsig AG постарались сделать оружие максимально лёгким. При этом произошел отказ от водяного охлаждения ствола и от ленточного питания. Ствол на MG.13 стал съёмным. В пулемёте использовались барабаны на 75 патронов, или коробчатый магазин на 25 патронов. Масса незаряженного оружия составляла 13,3 кг, темп стрельбы – до 600 выстр/мин. Для сокращения габаритов трубчатый приклад со складным плечевым упором складывался вправо. Одновременно с секторным прицелом на MG.13 имелась возможность установить зенитный кольцевой визир.
Расчёт пулемёта MG.13 приготовился к ведению огня по воздушной цели
Несмотря на преимущество MG.13 перед устаревшим штатным ручным пулеметом рейхсвера MG.08/15, ему были присущи многие недостатки: сложность конструкции, длительная смена ствола и дороговизна в производстве. Кроме того, военных не устраивала магазинная система питания, увеличивавшая вес переносимого боекомплекта и снижавшая боевую скорострельность, что делало пулемёт малоэффективным при интенсивной стрельбе со станка.
Пулемет MG.13 с 75-патронным барабанным магазином на зенитной треноге
Поэтому MG.13 выпустили относительно немного, серийное производство продолжалось до конца 1934 года. Тем не менее, пулемёты MG.13 имелись в Вермахте в начальный период войны. Для зенитной стрельбы MG.13 могли монтировать на станок пулемёта MG.34.
В 1934 году на вооружение поступил пулемёт MG.34, который часто называют «первым единым». Он быстро завоевал популярность в Вермахте и сильно потеснил другие образцы. В MG.34 созданном фирмой Rheinmetall-Borsig AG воплотилась выработанная на основании опыта Первой мировой войны концепция универсального пулемёта, который мог использоваться как ручной при стрельбе с сошек, а также станковый с пехотного или зенитного станка. С самого начала предусматривалось, что пулемёт MG.34 также будет устанавливаться на бронемашины и танки, как в шаровые установки, так и на различных турелях. Подобная унификация упрощала снабжение и обучение войск, обеспечивала высокую тактическую гибкость.
Питание MG.34 устанавливаемого на станке осуществлялось лентами из коробки на 150 патронов или 300 патронов. В ручном варианте применялись компактные цилиндрические коробки на 50 патронов. В 1938 году для зенитных установок приняли модификацию с магазинным питанием: у пулемётов крышка короба с лентопротяжным механизмом заменялась крышкой с креплением для 75-патронного спаренного барабанного магазина, конструктивно сходного с магазинами ручного пулемёта MG.13 и авиационного MG.15. Магазин состоял из двух соединённых барабанов, патроны из которых подаются поочерёдно. Достоинством магазина с поочередной подачей патронов из каждого барабана, кроме сравнительно большой емкости, считалось сохранение равновесия пулемета по мере расходования патронов. Хотя темп стрельбы при питании из барабанного магазина был выше, такой вариант в зенитных установках не прижился. Чаще всего для ведения огня по самолётам применялись пулемёты с ленточным питанием из цилиндрической 50-патронной коробки. Барабанные магазины не пользовались популярностью из-за высокой чувствительности к загрязнению и сложности снаряжения.
Зенитный расчёт норвежского легиона СС на огневой позиции, питание МG.34, установленного на треноге, осуществляется из 50-патронной коробки
МG.34 имел длину 1219 мм и в ручном варианте без патронов весил немногим более 12 кг. Пулемёты первых серий давали темп стрельбы 800-900 выстр/мин. Однако исходя из боевого опыта, за счёт использования затвора меньшей массы, темп увеличили до 1200 выстр/мин. В случае перегрева ствол мог быть быстро заменён. Ствол полагалось менять через каждые 250 выстрелов. Для этого в комплекте имелись два запасных ствола и асбестовая рукавица.
Для стрельбы по воздушным целям МG.34 устанавливался на треногу Dreiben 34 и оснащался зенитными прицелами. Штатный станок также допускал возможность зенитного огня с использованием специальной зенитной стойки Lafettenaufsatzstück, хотя и с меньшим удобством.
Достоинствами одинарной ЗПУ с использованием МG.34 были: простота конструкции, относительно небольшой вес и возможность монтажа обычного ручного пулемёта, взятого из линейного подразделения. Эти качества особенно ценились на переднем крае, так как разместить более громоздкие зенитные установки в окопах было затруднительно.
Вскоре после начала серийного производства МG.34 немецкое командование озадачилось необходимостью зенитного прикрытия войск на марше. Для этого первоначально использовалась гужевая двуколка MG-Wagen 34 с установленной на неё шкворневой установкой и ящиком для патронных коробок. Экипаж «зенитной самоходки» состоял из возницы (он же второй номер пулемётного расчёта) и стрелка. Однако такой вариант не получил особого распространения, так как расчёт находился в стеснённых условиях, а огонь на ходу был невозможен.
ЗПУ Zwillingssockel 36
В 1936 году в войска начали поступать «тачанка» MG-Wagen 36 со спаренными установками Zwillingssockel 36. Данная ЗПУ обеспечивала круговой обстрел воздушных целей, с углами возвышения от -14 до +73°. Согласно справочным данным пулемёт мог обстреливать воздушные цели на дальности до 1800 м. На самом деле эффективная дальность стрельбы по воздушным целям не превышала 800 м, потолок – 500 м. Станок с сидением стрелка и рамой монтировался на тумбовой опоре, на раме крепились два пулемета, патронные коробки с лентами на 150 патронов и рукоятки управления. У пулеметов был единый спуск, на кронштейне располагался кольцевой зенитный прицел. Боевая скорострельность короткими очередями составляла 240-300 выстр/мин, а длинными очередями – до 800 выстр/мин.
Сама повозка MG-Wagen 36 представляла собой одноосное прицепное транспортное средство, специально спроектированное для мобильной ЗПУ. Её основные узлы – ось с двумя колёсами, кузов и дышло были изготовлены по «автомобильным» технологиям. Открытый кузов из клёпанного стального листа похож на бортовую платформу небольшого пикапа. Ось не имела подвески, а жестко крепилась к кузову. Колёса – автомобильные, от лёгкого грузовика. Ступицы оснащены барабанными тормозами с механическим приводом.
На стоянке устойчивость повозки на двух колёсах обеспечивают две складные стойки, расположенные спереди и сзади кузова. Дышло с тягово-сцепным устройством позволяло зацепить повозку за орудийный передок, в который запрягалась пара лошадей.
Важным достоинством MG-Wagen 36 была постоянная готовность к бою во время движения. Впрочем, вскоре выяснилось, что лошади в большинстве случаев сильно пугаются летящих на малой высоте самолётов, а обстрел и бомбёжка с воздуха вообще делают их неуправляемыми, что конечно сильно снижало эффективность зенитной пулемётной установки на конной тяге. В связи с этим, буксируемую повозку с пулемётной спаркой часто цепляли к различным транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания, например, к полугусеничному мотоциклу Sd.Kfz.2. Буксируемые повозки MG-Wagen 36 на Восточном фронте встречались до середины 1942 года. Некоторое количество ЗПУ Zwillingssockel 36 установили на грузовики, железнодорожные платформы и бронемашины.
Помимо одинарных и спаренных зенитно-пулемётных установок немцы построили небольшое количество счетверённых ЗПУ. В случае использования МG.34 поздних вариантов суммарный темп стрельбы в этом случае составлял 4800 выстр/мин – вдвое больше, чем у советской счетверённой 7,62-мм зенитно-пулемётной установки М4 обр. 1931г., в которой использовались четыре пулемёта Максима обр. 1910/30 г. Так как пулемёты МG.34 имели воздушное охлаждение, масса немецкой установки была примерно в 2,5 раза меньше.
Красноармеец у 16-ствольной трофейной пулемётной установки, созданной с использованием пулеметов МG.34
Впрочем, в Германии в годы войны предпринимались попытки создания настоящих 16-ствольных монстров, что с учётом тотальной нехватки пулемётного вооружения во второй половине войны для Германии являлось непозволительным расточительством.
При всех своих достоинствах МG.34 был сложен и дорог в производстве. Кроме того, в ходе боевых действий на Восточном фронте выяснилось, что пулемёт весьма чувствителен к износу деталей и состоянию смазки, а для его грамотного обслуживания требуются высококвалифицированные пулемётчики. Ещё до запуска МG.34 в серийное производство Отдел пехотного оружия Управления вооружений сухопутных сил обратил внимание на его высокую стоимость и сложную конструкцию. В 1938 году фирма Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß представила свой вариант пулемёта, который так же, как и МG.34, имел короткий ход ствола с запиранием затвора роликами с разведением в стороны. Но в отличие от МG.34 в новом пулемёте широко использовались штамповка и точечная сварка. Как и в пулемёте MG.34, проблема перегрева ствола при продолжительной стрельбе решалась путём его замены. Доводка нового пулемета продолжалась до 1941 года. После сравнительных испытаний с усовершенствованным MG.34/41 его в 1942 году приняли на вооружение под обозначением MG.42. По сравнению с MG.34 стоимость MG.42 уменьшилась примерно на 30 %. На изготовление MG.34 шло приблизительно 49 кг металла и 150 человеко-часов, на MG.42 – 27,5 кг и 75 человеко-часов. Пулемёты MG.42 выпускались вплоть до конца апреля 1945 года, общий выпуск на предприятиях Третьего Рейха составил более 420 000 единиц. При этом MG.34, несмотря на его недостатки, производился параллельно, хотя и меньших количествах.
Американский военнослужащий с трофейной спаренной зенитной установкой MG.42
Пулемёт MG.42 имел ту же длину, что и MG.34 – 1200 мм, но был немного легче – без патронов 11,57 кг. В зависимости от массы затвора его темп стрельбы составлял 1000-1500 выстр/мин. В силу более высокой скорострельности MG.42 даже больше подходил для ведения зенитного огня, чем MG.34. Однако к началу массового производства MG.42 стало ясно, что роль ЗПУ винтовочного калибра в системе ПВО в связи с ростом защищенности и скорости полёта боевых самолётов резко снизилась. По этой причине количество специализированных зенитных установок, в которых применялись MG.42, было относительно небольшим. В то же время пулемёты MG.42 широко использовались в универсальных турелях на бронетранспортёрах и танках.
MG.34 и в особенности МG.42 по праву считаются одними из лучших пулемётов, применяемых в ходе Второй мировой войны. В послевоенное время это оружие широко распространилось по миру и активно использовалось в региональных конфликтах. Модификации МG.42 под другие патроны и с затворами различной массы выпускались серийно в разных странах и, помимо пехотных вариантов на сошках и станке, их нередко до сих пор можно встретить установленными на зенитные турели в составе вооружения различной бронетехники.
В завершении части, посвященной зенитно-пулемётным установкам винтовочного калибра, разработанным и производимым в Германии, попробуем оценить насколько они были эффективны. Как уже говорилось, для нанесения бомбово-штурмовых ударов по позициям и транспортным колоннам гитлеровцев советские ВВС использовали как бронированные штурмовики, так и неприкрытые бронезащитой истребители и лёгкие бомбардировщики.
На штурмовике Ил-2 обтекаемым броневым корпусом и бронеперегородками толщиной от 4 до 12 мм были прикрыты двигатель, кабина пилота и топливные баки. Стальная броня, включённая в силовой набор самолёта, дополнялась многослойными бронестеклами. Козырек фонаря был выполнен из 64-мм стекла. Лобовое стекло выдерживало обстрел 7,92-мм бронебойными пулями, выпущенными в упор. Бронезащита кабины и двигателя ввиду значительных углов встречи с бронёй в большинстве случаев бронебойными пулями винтовочного калибра не пробивалась. Нередко из боевого вылета возвращались штурмовики, имевшие десятки, а иногда и сотни пробоин от пуль и осколков зенитных снарядов. По информации российского историка О.В. Растренина, в ходе боевых действий 52% попаданий Ил-2 приходилось на крыло и небронированную часть за кабиной, 20% повреждений относилось к фюзеляжу в целом. Двигатель и капоты получили 4% повреждений, радиаторы, кабина и задний бензобак получили по 3% повреждений каждый.
Впрочем, эта статистика имеет существенный изъян. Можно с полной уверенностью утверждать, что Ил-2, сбитых по причине попадания в критически важные части: двигатель, кабину, бензобаки и радиаторы, было больше. У экспертов, проводивших обследования самолётов, получивших боевые повреждения, в большинстве случаев не имелось возможности осмотреть штурмовики, пораженные зенитным огнём в районе цели. Известно, что во время Великой Отечественной около половины пациентов в советских госпиталях имели ранения в конечности. Но это не значит, что пули не попадают в голову и грудь. Это свидетельство того, что получившие пулевые ранения в голову и грудную клетку, в большинстве случаев, погибают на месте. Поэтому делать выводы только на основании повреждений вернувшихся самолетов — это ошибка. Изрешеченные пулями и осколками плоскости и фюзеляж не нуждаются в дополнительных мерах защиты. Их прочности хватало для продолжения полета даже при обширных повреждениях обшивки и силового набора.
Но в любом случае, можно утверждать, что Ил-2 был в достаточной мере защищён от огня лёгкого стрелкового оружия. Броню 7,92-мм пули, как правило, не пробивали, а их разрушительное действие по силовым элементам конструкции штурмовика при одиночных попаданиях оказывалось незначительным. Но в то же время, говорить, что ЗПУ винтовочного калибра были абсолютно бессильны против бронированных штурмовиков, было бы неправильно. Густая очередь скорострельного пулемёта вполне могла нанести повреждения, препятствующие выполнению боевого задания. Кроме того, на двухместных машинах кабина стрелка вообще не была прикрыта бронёй снизу и сбоку. Многие авторы, пишущие про боевое применение Ил-2, упускают из виду, что в глубине вражеской обороны советским штурмовикам приходилось выполнять полет на малых высотах, в обход районов с высокой концентрацией зенитной артиллерии, уклоняясь от встреч с вражескими истребителями. При этом длительный полёт с закрытыми бронезаслонками масляного радиатора был невозможен. По воспоминаниям лётчика-испытателя и космонавта Георгия Тимофеевича Берегового, летавшего в годы войны на Ил-2 и получившего первую звезду героя в 1944 году, он совершил вынужденную посадку в лесу, после того, как при отходе от цели схлопотал пулемётную очередь в маслорадиатор. К тому же пилоты, особенно молодые, часто забывали закрывать заслонки маслорадиатора над целью.
Что касается истребителей и не бронированных ближних бомбардировщиков, то их живучесть при обстреле из 7,92-мм пулемётов сильно зависела от типа используемой силовой установки. Двигатели воздушного охлаждения были гораздо менее уязвимы к боевым повреждениям, чем моторы с жидкостными радиаторами. Помимо лучшей боевой живучести, звездообразный двигатель гораздо короче и представляет меньшую цель. Боевые самолёты, поступившие на вооружение накануне войны, в своём большинстве имели систему заполнения баков нейтральным газом, что исключало взрыв паров горючего при попадании зажигательной пули. Во второй половине войны бензобаки истребителей, как правило, имели защиту от утечек топлива при простреле. Так как пол и боковые стенки кабины советских истребителей и фронтовых бомбардировщиков не были бронированы, 7,92-мм пули представляли серьёзную опасность для пилотов. Но многое зависело от тактики, которую использовали советские лётчики при атаке наземных целей. Как известно, большая часть самолётов сбивалась во время повторных заходов на цель, когда немецкие зенитные расчёты успевали среагировать и пристреляться. Относительно малоэффективны ЗПУ винтовочного калибра оказались против бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2, выполнявших бомбометание с пикирования. Ввод самолёта в пике начинался с высоты, недоступной для огня 7,92-мм зенитных установок, а на боевом курсе до момента бомбометания ввиду высокой скорости и стресса, испытываемого стрелками, попасть в пикировщик оказывалось очень трудно. А после отделения бомб зенитчикам зачастую становилось уже не до ведения прицельного огня по самолётам.
Благодаря доступности самих пулемётов винтовочного калибра и боеприпасов к ним, это оружие до последних часов войны применялось для ведения огня по воздушным целям. Одинарные и спаренные 7,92-мм ЗПУ по сравнению с более крупными зенитными установками имели меньшие массу и габариты. Оборотной стороной использования относительно маломощных и дешевых 7,92-мм патронов была малая эффективная дальность стрельбы по воздушным целям и невысокий поражающий эффект. Так, для того, чтобы сбить истребитель Як-7б, в него в среднем должно было попасть 2-3 20-мм снаряда или 12-15 7,92-мм пуль.
Продолжение следует…
По материалам:
https://coollib.com/b/192106/read
http://forums.airbase.ru/2016/01/t90357--zenitnye-pulemety-germaniya-avstro-vengriya-finlyandiya-i-pr.html
https://www.istmira.ru/istvtmir/pulemyoty-pexotnoe-oruzhie-tretego-rejxa/
http://gvtm.ru/povozka_mg-wagen_s_zenitnoy_ustanov
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/07/13/voennaya-istoriya/edinyy-pulemet-mg-34-germaniya
https://iremember.ru/materials/oleg-rastrenin-glavnaya-udarnaya-sila-shturmovik-il-2
- Автор:
- Линник Сергей
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