В рейтинге Bloomberg Россия заняла второе место
Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg, поднявшись на 5 пунктов, сообщает РИА Новости.
Первое место сохранила Малайзия, а сразу за Россией идет Китай. Турция, которая в прошлом году была пятой, опустилась на последнее, двадцатое, место.
Ключевую роль для России сыграло ускорение роста ВВП, в то время как санкции ЕС сохраняются, а американские и вовсе ужесточаются. Успехи российской экономики признали и во Всемирном банке. В этом году РФ поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю позицию, хотя еще 6 лет назад занимала 120-ю строчку.
Сегодня уже очевидно, что западные санкции сыграли позитивную роль для России. Начатая Трампом торговая война облегчила доступ российской продукции на китайский рынок, товарооборот между странами растем рекордными темпами. В результате санкций против Турции стали активнее экономические отношения между Москвой и Стамбулом – в последнее время подписан целый ряд контрактов в различных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество, энергетика, продовольствие и др.
Свою положительную роль сыграл также курс на дедолларизацию экономики: на сегодняшний день общая доля расчетов в рублях составляет 20% по экспорту и 21% по импорту. До конца текущего года ожидается подписание между Москвой и Пекином соглашения о расчетах в национальных валютах.
Кроме того, частные компании с 2014 года стараются проводить сделки в евро и других валютах, постепенно отказываясь от доллара.
Такой интерес к расчетам в какой угодно валюте, лишь бы не в долларах, объясняется постоянным ужесточением американских санкций.
Также Москва проводит курс на дедолларизацию внешних займов. Например, в конце ноября Минфин разместил евробонды на миллиард евро, при этом спрос на ценные бумаги превысил предложение.
Напомним, что последовать примеру России решила и Европа. В начале декабря Евросоюз принял решение ослабить влияние долларов в энергетическом секторе и подготовил пакет мер по замене американской валюты на евро в расчетах с поставщиками энергоносителей и природного сырья.
Первое место сохранила Малайзия, а сразу за Россией идет Китай. Турция, которая в прошлом году была пятой, опустилась на последнее, двадцатое, место.
Ключевую роль для России сыграло ускорение роста ВВП, в то время как санкции ЕС сохраняются, а американские и вовсе ужесточаются. Успехи российской экономики признали и во Всемирном банке. В этом году РФ поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю позицию, хотя еще 6 лет назад занимала 120-ю строчку.
Сегодня уже очевидно, что западные санкции сыграли позитивную роль для России. Начатая Трампом торговая война облегчила доступ российской продукции на китайский рынок, товарооборот между странами растем рекордными темпами. В результате санкций против Турции стали активнее экономические отношения между Москвой и Стамбулом – в последнее время подписан целый ряд контрактов в различных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество, энергетика, продовольствие и др.
Свою положительную роль сыграл также курс на дедолларизацию экономики: на сегодняшний день общая доля расчетов в рублях составляет 20% по экспорту и 21% по импорту. До конца текущего года ожидается подписание между Москвой и Пекином соглашения о расчетах в национальных валютах.
Кроме того, частные компании с 2014 года стараются проводить сделки в евро и других валютах, постепенно отказываясь от доллара.
Такой интерес к расчетам в какой угодно валюте, лишь бы не в долларах, объясняется постоянным ужесточением американских санкций.
Также Москва проводит курс на дедолларизацию внешних займов. Например, в конце ноября Минфин разместил евробонды на миллиард евро, при этом спрос на ценные бумаги превысил предложение.
Напомним, что последовать примеру России решила и Европа. В начале декабря Евросоюз принял решение ослабить влияние долларов в энергетическом секторе и подготовил пакет мер по замене американской валюты на евро в расчетах с поставщиками энергоносителей и природного сырья.
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