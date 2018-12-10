Охота на ведьм в Западном военном округе
Можно было предполагать, что статья про аэродром Балтимор («Кто подставил министра обороны Сергея Шойгу?») в Воронеже вызовет резонанс. Но такого, честно говоря, не ожидали. Если одним словом: разочарование. Если двумя: сплошное разочарование сверху донизу. От штаба округа до авиаполка.
Начнем снизу, с авиаполка. При чем тут он, справедливо спросите вы? Так-то не при делах вообще, полк как стоял в Бутурлиновке, так и стоит. Но за сутки с небольшим с момента выхода статьи я уже дважды пообщался с представителями личного состава полка. Естественно, из числа товарищей старших офицеров. Или господ офицеров, сейчас уже сложно точно определить.
Товарищи старшие офицеры глобально разочаровали, если честно. Тут дело в чем: товарищи еще большие офицеры из штаба ЗВО, говоря простым языком, «нагнули» командование полка. Я сам в огромном удивлении был, когда узнал об этом печальном факте, но имеем то, что имеем. Личный состав полка заподозрили в (о ужас, правда?) сотрудничестве с СМИ «Военное обозрение» и разглашении.
Разглашение чего можно приписать, не знаю, я там не соврал ни одной буквой и ни одним словом. Все было так, как сказал, и тайны тут никакой нет.
Я больше того скажу: для того чтобы сделать вывод о том, что с «Балтимором» все печально, не надо иметь осведомителей в полку, который располагается в Бутурлиновке.
Надо просто иметь голову на плечах и в нее не только есть. А также просто наблюдать на протяжении 5 лет все то, что происходит на аэродроме.
Хорошо, действительно, тайну открою. Там по осени грибов прорва, вот и ходят там такие, как я. А заодно можно и оценить объем проделанной работы за лето. Ну и просто выйти на ВПП, благо никаких там ограждений и запрещающих надписей нет.
Нет, когда как в песне было «ты помнишь, как все начиналось», начиналось-то все ой как красиво! Флаги «Единой России» реяли над стройплощадкой, работа шла день и ночь, днем для всех русские лица, ночью при свете прожекторов выходили Равшаны и Джамшуты…
А потом все. Сдулся процесс.
Но вернемся к нашим пострадавшим от слова печатного.
Небольшое такое примечание: я прекрасно понимаю, куда я могу отправиться со своими советами. Но тем не менее, сказать-то можно?
Итак, в штабе ЗВО решили, что в полку кто-то не хочет служить в Бутурлиновке, и выдало командованию по полной программе. Правильно, это проще, чем идти решать проблему туда, где ее можно решить. Но об этом самую чуточку позже.
Командование полка, получив этих самых, естественно, попыталось отреагировать. А как может отреагировать командование полка, если оно и так прекрасно в курсе, что никто в полку не визжит от восторга? Да, базирование вместо города-миллионника и областного центра в городочке в 24 тысячи жителей – сомнительное удовольствие.
Нет, оно понятно, что воздух чище, продукты полезнее и вообще, «солдат обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной службы». Вот никто и не жалуется. Правда, сейчас могут назначить недовольных и выставить из стройных рядов ВС РФ. В назидание, так сказать.
Это, наверное, и смущает больше всего, поскольку втык от начальства – это тоже тягота. А вот лишение воинской службы с последующим отлучением от жилищного сертификата, ранней и вкусной пенсии – это да. Это серьезно.
Но не станем судить, да и не будем судимы сами.
В общем, товарищи офицеры очень так просили их вообще не трогать больше и не упоминать всуе. Ибо (для штаба ЗВО повторяю) все они всем абсолютно довольны, и никто не «стучит» журналистам вообще и Скоморохову в частности.
На этом мы с полком почти заканчиваем, нравится им Бутурлиновка – не вопрос. Там, правда, еще одна засада имеется.
На самом деле, по сведениям, полученным от источников в форме ВКС, с Бутурлиновским аэродромом не все так уж и гладко. И не только с ним, кстати. Там история намного интереснее.
Аэродром в Воронеже ждут, по идее, не только в вышеупомянутом полку. Все так уже забыли, но напомню, что с огромными потерями в 2012 году в Воронеж была перебазирована Военно-воздушная орденов Ленина и Октябрьской революции дважды Краснознамённая ордена Кутузова академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
С потерями – об этом мы говорили, многие из преподавателей в провинцию ехать почему-то не захотели. Но что сделано, то сделано. Академия переехала, а в 2013 году начался тот самый ремонт аэродрома «Балтимор».
Как тогда говорили: «Под нужды академии».
Но ремонт не случился, точнее, встал на половине, а академия осталась мало того что без преподавателей, так еще и без летной базы.
Но вопрос решили довольно быстро. Это у нас умеют, когда сильно прижмет. Академии придали бывшее (второе по счету истории в стране после Качинского) Борисоглебское высшее училище летчиков имени В. П. Чкалова, обозвав его «летным авиацентром ВВА».
Нормально, конечно, иметь летный центр «всего» в 250 км от учебной базы, но опять же, кто мог жаловаться и быть недовольными, те остались в Москве.
И у нас получился такой забавный треугольник из трех «Б» — «Балтимор», Борисоглебск, Бутурлиновка. Начнем с хвоста треугольника.
Бутурлиновка. Там базируется все тот же полк бомбардировщиков из Воронежа.
Борисоглебск. Летный учебный центр ждет своей очереди для перебазирования в Бутурлиновку, поскольку состояние аэродрома не просто просит, требует такого же капремонта, как и в Воронеже.
А Бутурлиновский аэродром пока хоть в удовлетворительном состоянии, но тоже не вечен. И тоже его, по идее, надо бы привести в порядок, поскольку двухэтажные деревянные домишки, в которых размещены классы и административные службы, мягко говоря, доживают свой век.
Круг замкнулся. В Воронеже все еще ремонт, в Борисоглебске срочно нужен ремонт, в Бутурлиновке пока еще терпит.
Из трех аэродромов в наличии полтора. И ладно, если бы это было в ЦВО, допустим. Так нет, в области, приграничной со страной, откуда, скорее всего, и начнет выползать всякое безобразие с НАТО за спиной.
И дальше возникают вопросы: кто реально виноват и что будем делать?
Если смотреть на вещи реальным взглядом, то шевелиться должно именно командование ЗВО вкупе с ВКС. И (теоретически) командование и должно не заниматься откровенно дурацким отловом недовольных, а работать на тот результат, когда недовольных не надо будет отлавливать.
Конечно, устроить «охоту на ведьм» значительно проще, чем выбить ресурсы для окончания ремонта аэродрома, тут я соглашусь.
А согласившись припомню майский внезапный (реально внезапный) прилет начальника штаба ЗВО в Воронеж и Бутурлиновку. И в Бутурлиновке начштаба реально всем рассказал, и летному составу, и гражданским, что они всем довольны. А если у кого есть какие-то жалобы, то их будут решать в порядке прохождения рапортов и заявлений.
И да, многое из того, о чем мы говорили весной, было устранено и решено.
А вот насчет окончания ремонта базового аэродрома товарищ генерал-лейтенант сказал честно. В том плане, что решить этот вопрос могут всего два человека.
Ну тут понятно, о ком идет речь, фамилии можно не называть. И если к главкому (а по совместительству президенту) сложно предъявлять претензии, поскольку ему есть чем заняться, кроме этого, то вот некоторые эскапады министра обороны удивляют и настораживают.
Ладно, пообещать на всю страну отремонтировать 11 аэродромов и потом обещание не сдержать – это только половина апельсина. У нас кто сегодня обещания выполняет, сами посудите? Вообще все как с цепи сорвались в этом плане. И почему Шойгу вдруг должен стать исключением?
Потому что он министр обороны? Да, согласен, весомейший аргумент.
Так, может, министр обороны и должен заниматься тем, что называется «крепить обороноспособность страны»? Наверное, в этом его первейшая задача, а не в организации всяческих шоу и строительстве храмов.
Международный форум, на котором можно хорошо прорекламировать изделия нашего ВПК, – ну, полезная вещь. Международные игры – уже вызывают сомнения, поскольку, как и все в нашей армии, понемногу забардачиваются и превращаются в сплошную показуху. Храм в парке «Патриот»… Это вообще отдельная тема.
«О главном военном храме».
Насколько этот храм, который будет стоять в парке, работающем неделю в году, будет полезен? И кому? Да, храм этот якобы строится на «пожертвования» граждан. И уже собрали 1 млрд 700 млн рублей. Ну про то, как там добровольно «жертвовали» военные, уже куча статей была, ладно. Хочет барин игрушку – получит. Хочет Шойгу свой мегапарк «Патриот» — будет ему мегапарк.
Даже за счет того, что, фактически нарушив закон, приговорили к разорению два музея, бронетанковый в Кубинке и авиации в Монино.
Но игры играми, а о своих обязанностях не стоит забывать. Храм, оно, конечно, для православной части населения, дело, возможно, и полезное, но вот как с моей колокольни – аэродром не менее полезная штука.
Более того, аэродром в миллионном городе, где раньше проводились шоу (ах, какой был пассаж на 100-летие ВВС, это была песня!), поднимает дух у населения ничуть не хуже, чем очередная церковь. Которых и так уже чересчур.
И, кстати, военный аэродром поднимает дух у всех религиозных конфессий без исключения. Любой гражданин, будь то католик, мусульманин или буддист, наблюдая в небе боевые самолеты своей страны, вряд ли будет впадать в уныние и обращаться к работникам культа.
На том же «Авиадартсе» за 6 посещений ни разу не наблюдал отчаявшихся, которым срочно требовалась помощь пастыря. Скорее, наоборот. У всех наблюдавших красочное шоу в небе было приподнятое настроение.
Так что есть смысл, товарищи офицеры из штаба ЗВО и выше, то есть Минобороны, не тратить время на «охоту на ведьм», выискивая недовольных по провинциям, а заняться своими прямыми обязанностями по укреплению обороноспособности страны.
Потому что строительство храмов, проведение развлекательно-показательных шоу и охота за недовольными на этой самой обороноспособности положительно не скажется.
Равно как и на бюджете, который наполняется, не стоит забывать об этом, теми самыми налогоплательщиками, которые читают и смотрят в том числе и эти размышления.
А то право, как-то все несерьезно получается пока на деле…
Начнем снизу, с авиаполка. При чем тут он, справедливо спросите вы? Так-то не при делах вообще, полк как стоял в Бутурлиновке, так и стоит. Но за сутки с небольшим с момента выхода статьи я уже дважды пообщался с представителями личного состава полка. Естественно, из числа товарищей старших офицеров. Или господ офицеров, сейчас уже сложно точно определить.
Товарищи старшие офицеры глобально разочаровали, если честно. Тут дело в чем: товарищи еще большие офицеры из штаба ЗВО, говоря простым языком, «нагнули» командование полка. Я сам в огромном удивлении был, когда узнал об этом печальном факте, но имеем то, что имеем. Личный состав полка заподозрили в (о ужас, правда?) сотрудничестве с СМИ «Военное обозрение» и разглашении.
Разглашение чего можно приписать, не знаю, я там не соврал ни одной буквой и ни одним словом. Все было так, как сказал, и тайны тут никакой нет.
Я больше того скажу: для того чтобы сделать вывод о том, что с «Балтимором» все печально, не надо иметь осведомителей в полку, который располагается в Бутурлиновке.
Надо просто иметь голову на плечах и в нее не только есть. А также просто наблюдать на протяжении 5 лет все то, что происходит на аэродроме.
Хорошо, действительно, тайну открою. Там по осени грибов прорва, вот и ходят там такие, как я. А заодно можно и оценить объем проделанной работы за лето. Ну и просто выйти на ВПП, благо никаких там ограждений и запрещающих надписей нет.
Нет, когда как в песне было «ты помнишь, как все начиналось», начиналось-то все ой как красиво! Флаги «Единой России» реяли над стройплощадкой, работа шла день и ночь, днем для всех русские лица, ночью при свете прожекторов выходили Равшаны и Джамшуты…
А потом все. Сдулся процесс.
Но вернемся к нашим пострадавшим от слова печатного.
Небольшое такое примечание: я прекрасно понимаю, куда я могу отправиться со своими советами. Но тем не менее, сказать-то можно?
Итак, в штабе ЗВО решили, что в полку кто-то не хочет служить в Бутурлиновке, и выдало командованию по полной программе. Правильно, это проще, чем идти решать проблему туда, где ее можно решить. Но об этом самую чуточку позже.
Командование полка, получив этих самых, естественно, попыталось отреагировать. А как может отреагировать командование полка, если оно и так прекрасно в курсе, что никто в полку не визжит от восторга? Да, базирование вместо города-миллионника и областного центра в городочке в 24 тысячи жителей – сомнительное удовольствие.
Нет, оно понятно, что воздух чище, продукты полезнее и вообще, «солдат обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной службы». Вот никто и не жалуется. Правда, сейчас могут назначить недовольных и выставить из стройных рядов ВС РФ. В назидание, так сказать.
Это, наверное, и смущает больше всего, поскольку втык от начальства – это тоже тягота. А вот лишение воинской службы с последующим отлучением от жилищного сертификата, ранней и вкусной пенсии – это да. Это серьезно.
Но не станем судить, да и не будем судимы сами.
В общем, товарищи офицеры очень так просили их вообще не трогать больше и не упоминать всуе. Ибо (для штаба ЗВО повторяю) все они всем абсолютно довольны, и никто не «стучит» журналистам вообще и Скоморохову в частности.
На этом мы с полком почти заканчиваем, нравится им Бутурлиновка – не вопрос. Там, правда, еще одна засада имеется.
На самом деле, по сведениям, полученным от источников в форме ВКС, с Бутурлиновским аэродромом не все так уж и гладко. И не только с ним, кстати. Там история намного интереснее.
Аэродром в Воронеже ждут, по идее, не только в вышеупомянутом полку. Все так уже забыли, но напомню, что с огромными потерями в 2012 году в Воронеж была перебазирована Военно-воздушная орденов Ленина и Октябрьской революции дважды Краснознамённая ордена Кутузова академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
С потерями – об этом мы говорили, многие из преподавателей в провинцию ехать почему-то не захотели. Но что сделано, то сделано. Академия переехала, а в 2013 году начался тот самый ремонт аэродрома «Балтимор».
Как тогда говорили: «Под нужды академии».
Но ремонт не случился, точнее, встал на половине, а академия осталась мало того что без преподавателей, так еще и без летной базы.
Но вопрос решили довольно быстро. Это у нас умеют, когда сильно прижмет. Академии придали бывшее (второе по счету истории в стране после Качинского) Борисоглебское высшее училище летчиков имени В. П. Чкалова, обозвав его «летным авиацентром ВВА».
Нормально, конечно, иметь летный центр «всего» в 250 км от учебной базы, но опять же, кто мог жаловаться и быть недовольными, те остались в Москве.
И у нас получился такой забавный треугольник из трех «Б» — «Балтимор», Борисоглебск, Бутурлиновка. Начнем с хвоста треугольника.
Бутурлиновка. Там базируется все тот же полк бомбардировщиков из Воронежа.
Борисоглебск. Летный учебный центр ждет своей очереди для перебазирования в Бутурлиновку, поскольку состояние аэродрома не просто просит, требует такого же капремонта, как и в Воронеже.
А Бутурлиновский аэродром пока хоть в удовлетворительном состоянии, но тоже не вечен. И тоже его, по идее, надо бы привести в порядок, поскольку двухэтажные деревянные домишки, в которых размещены классы и административные службы, мягко говоря, доживают свой век.
Круг замкнулся. В Воронеже все еще ремонт, в Борисоглебске срочно нужен ремонт, в Бутурлиновке пока еще терпит.
Из трех аэродромов в наличии полтора. И ладно, если бы это было в ЦВО, допустим. Так нет, в области, приграничной со страной, откуда, скорее всего, и начнет выползать всякое безобразие с НАТО за спиной.
И дальше возникают вопросы: кто реально виноват и что будем делать?
Если смотреть на вещи реальным взглядом, то шевелиться должно именно командование ЗВО вкупе с ВКС. И (теоретически) командование и должно не заниматься откровенно дурацким отловом недовольных, а работать на тот результат, когда недовольных не надо будет отлавливать.
Конечно, устроить «охоту на ведьм» значительно проще, чем выбить ресурсы для окончания ремонта аэродрома, тут я соглашусь.
А согласившись припомню майский внезапный (реально внезапный) прилет начальника штаба ЗВО в Воронеж и Бутурлиновку. И в Бутурлиновке начштаба реально всем рассказал, и летному составу, и гражданским, что они всем довольны. А если у кого есть какие-то жалобы, то их будут решать в порядке прохождения рапортов и заявлений.
И да, многое из того, о чем мы говорили весной, было устранено и решено.
А вот насчет окончания ремонта базового аэродрома товарищ генерал-лейтенант сказал честно. В том плане, что решить этот вопрос могут всего два человека.
Ну тут понятно, о ком идет речь, фамилии можно не называть. И если к главкому (а по совместительству президенту) сложно предъявлять претензии, поскольку ему есть чем заняться, кроме этого, то вот некоторые эскапады министра обороны удивляют и настораживают.
Ладно, пообещать на всю страну отремонтировать 11 аэродромов и потом обещание не сдержать – это только половина апельсина. У нас кто сегодня обещания выполняет, сами посудите? Вообще все как с цепи сорвались в этом плане. И почему Шойгу вдруг должен стать исключением?
Потому что он министр обороны? Да, согласен, весомейший аргумент.
Так, может, министр обороны и должен заниматься тем, что называется «крепить обороноспособность страны»? Наверное, в этом его первейшая задача, а не в организации всяческих шоу и строительстве храмов.
Международный форум, на котором можно хорошо прорекламировать изделия нашего ВПК, – ну, полезная вещь. Международные игры – уже вызывают сомнения, поскольку, как и все в нашей армии, понемногу забардачиваются и превращаются в сплошную показуху. Храм в парке «Патриот»… Это вообще отдельная тема.
«О главном военном храме».
Насколько этот храм, который будет стоять в парке, работающем неделю в году, будет полезен? И кому? Да, храм этот якобы строится на «пожертвования» граждан. И уже собрали 1 млрд 700 млн рублей. Ну про то, как там добровольно «жертвовали» военные, уже куча статей была, ладно. Хочет барин игрушку – получит. Хочет Шойгу свой мегапарк «Патриот» — будет ему мегапарк.
Даже за счет того, что, фактически нарушив закон, приговорили к разорению два музея, бронетанковый в Кубинке и авиации в Монино.
Но игры играми, а о своих обязанностях не стоит забывать. Храм, оно, конечно, для православной части населения, дело, возможно, и полезное, но вот как с моей колокольни – аэродром не менее полезная штука.
Более того, аэродром в миллионном городе, где раньше проводились шоу (ах, какой был пассаж на 100-летие ВВС, это была песня!), поднимает дух у населения ничуть не хуже, чем очередная церковь. Которых и так уже чересчур.
И, кстати, военный аэродром поднимает дух у всех религиозных конфессий без исключения. Любой гражданин, будь то католик, мусульманин или буддист, наблюдая в небе боевые самолеты своей страны, вряд ли будет впадать в уныние и обращаться к работникам культа.
На том же «Авиадартсе» за 6 посещений ни разу не наблюдал отчаявшихся, которым срочно требовалась помощь пастыря. Скорее, наоборот. У всех наблюдавших красочное шоу в небе было приподнятое настроение.
Так что есть смысл, товарищи офицеры из штаба ЗВО и выше, то есть Минобороны, не тратить время на «охоту на ведьм», выискивая недовольных по провинциям, а заняться своими прямыми обязанностями по укреплению обороноспособности страны.
Потому что строительство храмов, проведение развлекательно-показательных шоу и охота за недовольными на этой самой обороноспособности положительно не скажется.
Равно как и на бюджете, который наполняется, не стоит забывать об этом, теми самыми налогоплательщиками, которые читают и смотрят в том числе и эти размышления.
А то право, как-то все несерьезно получается пока на деле…
- Автор:
- Роман Скоморохов
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