Японо-китайская война 20 века. Об особенностях боевых действий и тактике сторон. Ч. 1
В 20-40-х гг. 20 века между Китаем и Японией шел затяжной военный конфликт, апогеем которого стала Японо-китайская война 1937 – 1945 гг.
О некоторых ее особенностях нам и хотелось бы рассказать.
1. Японские войска в окрестностях Даньяна. Декабрь 1937 г.
Необходимо, прежде всего, учитывать разницу и состоянии вооруженных сил Японии и Китая. Японская армия в течение ряда лет готовилась к большой войне, и по своей организации и вооружению приближалась к армиям европейских стран (в частности, была насыщена относительно значительным количеством техники, имея в своем составе танковые и моторизованные части, большое количество самолетов и т. д.).
С другой стороны - армия Китая долго не представляла из себя серьезной силы, и была весьма далека от современных ей европейских образцов. Каждая провинция имела свои собственные войска, не подчинявшиеся центральному правительству. Организация и вооружение армии были весьма разнотипными. Техническое оснащение армии было неудовлетворительным. Характерным для подготовки китайской армии являлось то обстоятельство, - что как центральное правительство, так и генерал-губернаторы провинций приглашали иностранных военных инструкторов - немцев, японцев, итальянцев, шведов и т. д. Известно, что подготовкой армии нанкинского правительства в течение ряда лет руководил германский генерал Сект с группой германских офицеров. Все это определило разнотипность в подготовке различных частей китайской армии.
Выше и ниже - типы китайских военнослужащих. 1920-30 гг.
Только в 1934 - 1935 гг. центральное китайское правительство приступило к реорганизации армии и объединению ее единым командованием. Несмотря на сопротивление генерал-губернаторов, видевших в этом мероприятии узурпацию своих прав, несмотря на подрывную работу группы японофилов в рядах Гоминьдана, центральное правительство Китая, опираясь на демократические силы страны, сумело провести в жизнь ряд серьезных мероприятий, в частности, создать ядро в составе 18-ти дивизий (так называемых «нанкинских»), по своей организации и подготовке приближавшихся к дивизиям европейских армий. За границей были закуплены довольно крупные партии оружия, начато создание собственной военно-индустриальной базы.
Но к началу войны, т. е. к середине 1937 г., китайская армия значительно уступала японской – особенно по части танковых войск. Обладала Япония и сильным военно-морским флотом.
Следует учесть и ряд специфических особенностей ТВД.
Китай занимал огромные территории, что обусловливало возможность ведения китайским правительством войны самых широких масштабов, рассчитанной на оборонительный маневр и затягивание противника в глубь территории, при истощении последнего в ходе боевых действий - для последующего перехода в общее контрнаступление с целью полного разгрома зарвавшегося агрессора. Крупные запасы ценных ископаемых, и в первую очередь необходимого стратегического сырья, были расположены не только в восточной части Китая, но и в его глубинных провинциях - в частности, в провинциях Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань.
Огромное население обеспечивало китайскому национальному правительству практически неограниченные мобилизационные возможности. У Японии такой ресурс отсутствовал. Попытки японского правительства опереться (в мобилизационном отношении) на свои колонии - Формозу, Корею и Манчжурию - существенного результата не принесли.
Будучи очень обширной, территория Китая характеризовалась значительным разнообразием рельефа. Если для восточных провинций Китая в основном характерен мягкий равнинный рельеф, то в западной и северо-западной частях Китая рельеф, главным образом, гористый, затрудняющий эффективное применение некоторых видов боевой техники - танковых войск, тяжелой артиллерии и т. п. И слабая техническая оснащенность китайцев отходила на второй план.
Характерной особенностью китайского ТВД была бедность железными дорогами и хорошими грунтовыми путями. Это придало рассматриваемой войне характер действий вдоль железнодорожных магистралей и улучшенных грунтовых дорог. Основные группировки японских войск действовали, главным образом, вдоль этих магистралей. Кроме того, ограниченность железных дорог приводила к ожесточенной борьбе за обладание отдельными железнодорожными линиями. Так, ожесточенные бои шли за овладение Лунхайской железной дорогой и Ханькоу-Кантонской линией.
Ведение операций лишь вдоль отдельных направлений определяло и громадное протяжение фронта боевых действий, достигающего около 3500 км. Трудности в осуществлении крупных маневров с использованием железнодорожных линий, в использовании тяжелых средств подавления противника и в организации подвоза предметов снабжения накладывали серьезный отпечаток на проводимые операции. Важной характерной особенностью китайского ТВД являлось наличие больших судоходных рек, соединяющих океанское побережье с внутренними территориями (Хуанхэ, Янцзы, Сицзян). Это позволяло японским захватчикам широко использовать свой военный флот, давая преимущество перед китайской армией.
Но судоходная часть Янцзы заканчивалась в районе Ханькоу; р. Хуанхэ была судоходной для судов крупного размера только до района Баотоу (выше - судоходна лишь для небольших пароходов и китайских джонок с грузоподъемностью в 6 - 7 тонн), а р. Сицзян для крупных военных судов была судоходна только в своей дельте.
Попытка японцев применить в Китае концепцию «тотальной войны», провалилась. Японская военщина применяла террористические методы ведения боевых действий – сопряженные с массовыми убийствами мирного населения и военнопленных. Устрашение – важный элемент таких действий. Ключевое значение имели действия авиации против мирных беззащитных городов, деревень и портов Китая. Регулярные варварские налеты японской авиации сопровождались сотнями убитых и раненых мирных жителей, причем значительный процент этих жертв составляли женщины и дети. Японские наземные войска действовали на оккупированной территории с не меньшей жестокостью – разрушались и сжигались поселки, десятками и сотнями расстреливались ни в чем неповинные мирные жители, насиловались китайские женщины.
8. Нанкинская резня. Китайцы - жертвы японской военщины.
Но методы «тотальной войны» лишь втянули в вооруженную борьбу с насильниками новые широкие слои мирного населения, расширили базу для развертывания народной партизанской войны. Чрезвычайно характерным является письмо одного офицера японского отряда, действовавшего в Китае. Этот офицер писал: «В горах часто бродят отряды «Хун-Цзян-Хуэй» («Красные винтовки»). Необходимо обращать внимание даже на детей и женщин. Несколько дней назад одна шестидесятилетняя старуха бросила гранату в нашу часть. Несколько человек было ранено и убито».
Фигура этой шестидесятилетней старухи с гранатой в руке фактически символизировала размах и всеобщность народного антияпонского движения.
Партизанское движение в Китае приняло совершенно невиданные размеры и переросло в подлинную народную войну. По далеко не полным подсчетам иностранных наблюдателей и японского Генерального штаба, в Китае в конце 30-х гг. действовали около 1 млн. партизан. С партизанами активно взаимодействовали 8-я армия НОАК в северной и северо-западной частях Китая и 4-я армия НОАК в Шанхай - Нанкинском районе. Огромное количество различных вооруженных отрядов из крестьян, рабочих, студентов («Красные пики», «Большие мечи», «Красные винтовки», отряды крестьянской самообороны и т. п.) наносили удары по японцам. Причем зачастую отряды действовали не разрозненно, а по общим с войсками оперативным планам. Для выполнения ответственных задач в тылу японской армии иногда создавались отряды в несколько тысяч человек – и для борьбы с этими отрядами японцы были вынуждены задействовать целые дивизии, но как правило безуспешно. Так, в 1939 г. во время операции против горного Утайшаньского района, японское командование задействовало 50000 человек, усиленных соответствующей техникой. Но китайцы, умело используя местность, применяя свои выстраданные на практике тактические приемы (о чем подробнее скажем далее), разбили много японских отрядов, нанесли им значительные потери (около 7000 человек) – и японское командование было вынуждено прекратить операцию.
9. Мирные китайцы - жертвы японских палачей.
Некоторые цифры. Только за период с сентября 1937 г. по май 1938 г. 8-я армия нанесла японцам следующие потери: убитых и раненых - 35000 человек, захвачено в плен 2000 человек; отбито - около 7000 винтовок, 500 пулеметов различных систем, 80 полевых орудий, около 2000 лошадей и столько же вьючных животных; уничтожено более 200 самолетов, 20 танков и 1000 автомобилей.
За три осенних месяца 1938 г., по японским данным, в одной лишь провинции Синьцзян имело место 321 боевое столкновение; общее количество участвовавших в этих боях партизан - более 20000 человек.
В южной части Жэхэ оперировали три крупных партизанских отряда общей численностью до 7000 - 8000 человек. Отряды установили оперативную связь с китайскими войсками, борющимися в северной части провинции Хибэй. Все население Внутренней Монголии поднялось против японских захватчиков.
10. Одна из жертв нанкинской резни. Казнь японцами китайского военнослужащего. После взятия Нанкина в декабре 1937 г. японцы истребили всех захваченных в ходе Нанкинской операции китайских военнопленных - 57500 человек.
4-я армия НОАК, которая в апреле 1938 г. насчитывала 12000 человек, выросла в 1939 г. до 60000 человек. Операции партизан развивались на запад - вдоль р. Янцзы.
Благодаря взаимодействию партизан и войск замедлился теми развития наступления японцев от Нанкина к Ханькоу. Яркий образец блестящего взаимодействия китайской армии с партизанскими отрядами продемонстрировали боевые действия в районе Кантона.
Продолжение следует...
11. Китайские военнослужащие
О некоторых ее особенностях нам и хотелось бы рассказать.
1. Японские войска в окрестностях Даньяна. Декабрь 1937 г.
Необходимо, прежде всего, учитывать разницу и состоянии вооруженных сил Японии и Китая. Японская армия в течение ряда лет готовилась к большой войне, и по своей организации и вооружению приближалась к армиям европейских стран (в частности, была насыщена относительно значительным количеством техники, имея в своем составе танковые и моторизованные части, большое количество самолетов и т. д.).
С другой стороны - армия Китая долго не представляла из себя серьезной силы, и была весьма далека от современных ей европейских образцов. Каждая провинция имела свои собственные войска, не подчинявшиеся центральному правительству. Организация и вооружение армии были весьма разнотипными. Техническое оснащение армии было неудовлетворительным. Характерным для подготовки китайской армии являлось то обстоятельство, - что как центральное правительство, так и генерал-губернаторы провинций приглашали иностранных военных инструкторов - немцев, японцев, итальянцев, шведов и т. д. Известно, что подготовкой армии нанкинского правительства в течение ряда лет руководил германский генерал Сект с группой германских офицеров. Все это определило разнотипность в подготовке различных частей китайской армии.
Выше и ниже - типы китайских военнослужащих. 1920-30 гг.
Только в 1934 - 1935 гг. центральное китайское правительство приступило к реорганизации армии и объединению ее единым командованием. Несмотря на сопротивление генерал-губернаторов, видевших в этом мероприятии узурпацию своих прав, несмотря на подрывную работу группы японофилов в рядах Гоминьдана, центральное правительство Китая, опираясь на демократические силы страны, сумело провести в жизнь ряд серьезных мероприятий, в частности, создать ядро в составе 18-ти дивизий (так называемых «нанкинских»), по своей организации и подготовке приближавшихся к дивизиям европейских армий. За границей были закуплены довольно крупные партии оружия, начато создание собственной военно-индустриальной базы.
Но к началу войны, т. е. к середине 1937 г., китайская армия значительно уступала японской – особенно по части танковых войск. Обладала Япония и сильным военно-морским флотом.
Следует учесть и ряд специфических особенностей ТВД.
Китай занимал огромные территории, что обусловливало возможность ведения китайским правительством войны самых широких масштабов, рассчитанной на оборонительный маневр и затягивание противника в глубь территории, при истощении последнего в ходе боевых действий - для последующего перехода в общее контрнаступление с целью полного разгрома зарвавшегося агрессора. Крупные запасы ценных ископаемых, и в первую очередь необходимого стратегического сырья, были расположены не только в восточной части Китая, но и в его глубинных провинциях - в частности, в провинциях Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань.
Огромное население обеспечивало китайскому национальному правительству практически неограниченные мобилизационные возможности. У Японии такой ресурс отсутствовал. Попытки японского правительства опереться (в мобилизационном отношении) на свои колонии - Формозу, Корею и Манчжурию - существенного результата не принесли.
Будучи очень обширной, территория Китая характеризовалась значительным разнообразием рельефа. Если для восточных провинций Китая в основном характерен мягкий равнинный рельеф, то в западной и северо-западной частях Китая рельеф, главным образом, гористый, затрудняющий эффективное применение некоторых видов боевой техники - танковых войск, тяжелой артиллерии и т. п. И слабая техническая оснащенность китайцев отходила на второй план.
Характерной особенностью китайского ТВД была бедность железными дорогами и хорошими грунтовыми путями. Это придало рассматриваемой войне характер действий вдоль железнодорожных магистралей и улучшенных грунтовых дорог. Основные группировки японских войск действовали, главным образом, вдоль этих магистралей. Кроме того, ограниченность железных дорог приводила к ожесточенной борьбе за обладание отдельными железнодорожными линиями. Так, ожесточенные бои шли за овладение Лунхайской железной дорогой и Ханькоу-Кантонской линией.
Ведение операций лишь вдоль отдельных направлений определяло и громадное протяжение фронта боевых действий, достигающего около 3500 км. Трудности в осуществлении крупных маневров с использованием железнодорожных линий, в использовании тяжелых средств подавления противника и в организации подвоза предметов снабжения накладывали серьезный отпечаток на проводимые операции. Важной характерной особенностью китайского ТВД являлось наличие больших судоходных рек, соединяющих океанское побережье с внутренними территориями (Хуанхэ, Янцзы, Сицзян). Это позволяло японским захватчикам широко использовать свой военный флот, давая преимущество перед китайской армией.
Но судоходная часть Янцзы заканчивалась в районе Ханькоу; р. Хуанхэ была судоходной для судов крупного размера только до района Баотоу (выше - судоходна лишь для небольших пароходов и китайских джонок с грузоподъемностью в 6 - 7 тонн), а р. Сицзян для крупных военных судов была судоходна только в своей дельте.
Попытка японцев применить в Китае концепцию «тотальной войны», провалилась. Японская военщина применяла террористические методы ведения боевых действий – сопряженные с массовыми убийствами мирного населения и военнопленных. Устрашение – важный элемент таких действий. Ключевое значение имели действия авиации против мирных беззащитных городов, деревень и портов Китая. Регулярные варварские налеты японской авиации сопровождались сотнями убитых и раненых мирных жителей, причем значительный процент этих жертв составляли женщины и дети. Японские наземные войска действовали на оккупированной территории с не меньшей жестокостью – разрушались и сжигались поселки, десятками и сотнями расстреливались ни в чем неповинные мирные жители, насиловались китайские женщины.
8. Нанкинская резня. Китайцы - жертвы японской военщины.
Но методы «тотальной войны» лишь втянули в вооруженную борьбу с насильниками новые широкие слои мирного населения, расширили базу для развертывания народной партизанской войны. Чрезвычайно характерным является письмо одного офицера японского отряда, действовавшего в Китае. Этот офицер писал: «В горах часто бродят отряды «Хун-Цзян-Хуэй» («Красные винтовки»). Необходимо обращать внимание даже на детей и женщин. Несколько дней назад одна шестидесятилетняя старуха бросила гранату в нашу часть. Несколько человек было ранено и убито».
Фигура этой шестидесятилетней старухи с гранатой в руке фактически символизировала размах и всеобщность народного антияпонского движения.
Партизанское движение в Китае приняло совершенно невиданные размеры и переросло в подлинную народную войну. По далеко не полным подсчетам иностранных наблюдателей и японского Генерального штаба, в Китае в конце 30-х гг. действовали около 1 млн. партизан. С партизанами активно взаимодействовали 8-я армия НОАК в северной и северо-западной частях Китая и 4-я армия НОАК в Шанхай - Нанкинском районе. Огромное количество различных вооруженных отрядов из крестьян, рабочих, студентов («Красные пики», «Большие мечи», «Красные винтовки», отряды крестьянской самообороны и т. п.) наносили удары по японцам. Причем зачастую отряды действовали не разрозненно, а по общим с войсками оперативным планам. Для выполнения ответственных задач в тылу японской армии иногда создавались отряды в несколько тысяч человек – и для борьбы с этими отрядами японцы были вынуждены задействовать целые дивизии, но как правило безуспешно. Так, в 1939 г. во время операции против горного Утайшаньского района, японское командование задействовало 50000 человек, усиленных соответствующей техникой. Но китайцы, умело используя местность, применяя свои выстраданные на практике тактические приемы (о чем подробнее скажем далее), разбили много японских отрядов, нанесли им значительные потери (около 7000 человек) – и японское командование было вынуждено прекратить операцию.
9. Мирные китайцы - жертвы японских палачей.
Некоторые цифры. Только за период с сентября 1937 г. по май 1938 г. 8-я армия нанесла японцам следующие потери: убитых и раненых - 35000 человек, захвачено в плен 2000 человек; отбито - около 7000 винтовок, 500 пулеметов различных систем, 80 полевых орудий, около 2000 лошадей и столько же вьючных животных; уничтожено более 200 самолетов, 20 танков и 1000 автомобилей.
За три осенних месяца 1938 г., по японским данным, в одной лишь провинции Синьцзян имело место 321 боевое столкновение; общее количество участвовавших в этих боях партизан - более 20000 человек.
В южной части Жэхэ оперировали три крупных партизанских отряда общей численностью до 7000 - 8000 человек. Отряды установили оперативную связь с китайскими войсками, борющимися в северной части провинции Хибэй. Все население Внутренней Монголии поднялось против японских захватчиков.
10. Одна из жертв нанкинской резни. Казнь японцами китайского военнослужащего. После взятия Нанкина в декабре 1937 г. японцы истребили всех захваченных в ходе Нанкинской операции китайских военнопленных - 57500 человек.
4-я армия НОАК, которая в апреле 1938 г. насчитывала 12000 человек, выросла в 1939 г. до 60000 человек. Операции партизан развивались на запад - вдоль р. Янцзы.
Благодаря взаимодействию партизан и войск замедлился теми развития наступления японцев от Нанкина к Ханькоу. Яркий образец блестящего взаимодействия китайской армии с партизанскими отрядами продемонстрировали боевые действия в районе Кантона.
Продолжение следует...
11. Китайские военнослужащие
- Автор:
- Олейников Алексей
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