Колонна с российской военной техникой замечена на Крымском мосту
В Сети появился видеоролик переброски в Крым через Керченский мост большого количества российской боевой техники.
Уточняется, что видеоролик снят 8 декабря. В Твиттер его выложил пользователь под ником Igor Girkin. В Сети началось активное обсуждение кадров.
На Украине, естественно, предположили, что Россия готовится к войне, про которую так часто говорит Порошенко и его силовые министры.
Некоторые засомневались, выдержит ли нагрузку мост, если такие колонны будут проходить постоянно.
Накануне западные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth сообщили о сотнях российских танках, расположенных близ украинской границы в районе Каменска-Шахтинского. Помимо танков наблюдатели разглядели тысячи военных грузовиков. При этом некоторые пользователи написали в своих комментариях, что техника на данной военной база находилась и раньше, по крайней мере, этим летом – точно.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил о переброске к границе с РФ десантно-штурмовых подразделений. Кроме того, он сообщил, что подписал указ о выплате дополнительной денежной помощи задержанным в России украинцам.
На сайте президента Украины говорится, что помощь будет предоставляться в виде ежемесячной стипендии в размере трёх (украинских) прожиточных минимумов для трудоспособных граждан.
Уточняется, что проект разработан министерством «временно оккупированных территорий» с участием общественных организаций. Стипендию назвали именем Левко Лукьяненко – украинского правозащитника.
Уточняется, что видеоролик снят 8 декабря. В Твиттер его выложил пользователь под ником Igor Girkin. В Сети началось активное обсуждение кадров.
На Украине, естественно, предположили, что Россия готовится к войне, про которую так часто говорит Порошенко и его силовые министры.
Некоторые засомневались, выдержит ли нагрузку мост, если такие колонны будут проходить постоянно.
Накануне западные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth сообщили о сотнях российских танках, расположенных близ украинской границы в районе Каменска-Шахтинского. Помимо танков наблюдатели разглядели тысячи военных грузовиков. При этом некоторые пользователи написали в своих комментариях, что техника на данной военной база находилась и раньше, по крайней мере, этим летом – точно.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил о переброске к границе с РФ десантно-штурмовых подразделений. Кроме того, он сообщил, что подписал указ о выплате дополнительной денежной помощи задержанным в России украинцам.
На сайте президента Украины говорится, что помощь будет предоставляться в виде ежемесячной стипендии в размере трёх (украинских) прожиточных минимумов для трудоспособных граждан.
Уточняется, что проект разработан министерством «временно оккупированных территорий» с участием общественных организаций. Стипендию назвали именем Левко Лукьяненко – украинского правозащитника.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/GirkinGirkin
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