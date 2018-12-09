Так что будет с плацкартными вагонами?
Когда появились первые новости о том, что РЖД планируют отказаться от плацкартных вагонов, российские пассажиры вздрогнули, но поверили в такую потенциальную возможность. А как не поверить, если в 2015 году отменяли многие пригородные электрички, и только благодаря личному вмешательству президента страны их удалось вернуть на прежние маршруты. Благо, что информация с железнодорожным плацкартом не подтвердилась. Судя по свежим новостям от пресс-службы «Российских железных дорог», плацкартные вагоны не отменяют, а модернизируют.
Процесс полномасштабного обновления плацкартных вагонов российских поездов находится уже на финальной стадии: представление вагона-макета в натуральную величину, тестовая эксплуатация, сбор замечаний и окончательная доводка. Об этом сообщил прессе Дмитрий Пегов, глава департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». Первый опытный образец обновленного плацкарта будет создан до конца этого года и отправится колесить по просторам страны уже в будущем году, добавил Пегов.
Сообщается, что макет плацкартного вагона будущего будет выставлен для всеобщего обозрения на Казанском вокзале Москвы. Ранее его показали для отдельных журналистов.
Делается это не просто в рекламных целях, а больше с прикладной целью – собрать замечания и возможные пожелания по усовершенствованию нового вагона от рядовых российских пассажиров. После такого стендового испытания полноценный плацкартный вагон нового образца будут эксплуатировать на различных направлениях, фиксируя оставшиеся недоработки, подлежащие к устранению перед запуском серийного производства.
Новейшая разработка плацкартного вагона концептуально оригинальная. Его инновацией, прежде всего, будет возможность создания индивидуального пространства для каждого пассажира за счет шторок и встроенных лестниц. На сколько хватит этих шторок, - вопрос.
Также особое внимание уделено дизайну и комфортабельности салонов плацкарта последнего поколения. В них предусмотрены: возможность подзарядки для современных телекоммуникационных гаджетов, специальные места для личных вещей, индивидуальные столики на верхних полках (а если заказанный чай случайно прольётся на нижние?..). Безусловно, будут учтены и все современные требования по безопасности: обивка полок и панели внутренних вагонных стен будут изготовлены из износостойких и пожаробезопасных материалов.
Процесс полномасштабного обновления плацкартных вагонов российских поездов находится уже на финальной стадии: представление вагона-макета в натуральную величину, тестовая эксплуатация, сбор замечаний и окончательная доводка. Об этом сообщил прессе Дмитрий Пегов, глава департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». Первый опытный образец обновленного плацкарта будет создан до конца этого года и отправится колесить по просторам страны уже в будущем году, добавил Пегов.
Сообщается, что макет плацкартного вагона будущего будет выставлен для всеобщего обозрения на Казанском вокзале Москвы. Ранее его показали для отдельных журналистов.
Делается это не просто в рекламных целях, а больше с прикладной целью – собрать замечания и возможные пожелания по усовершенствованию нового вагона от рядовых российских пассажиров. После такого стендового испытания полноценный плацкартный вагон нового образца будут эксплуатировать на различных направлениях, фиксируя оставшиеся недоработки, подлежащие к устранению перед запуском серийного производства.
Новейшая разработка плацкартного вагона концептуально оригинальная. Его инновацией, прежде всего, будет возможность создания индивидуального пространства для каждого пассажира за счет шторок и встроенных лестниц. На сколько хватит этих шторок, - вопрос.
Также особое внимание уделено дизайну и комфортабельности салонов плацкарта последнего поколения. В них предусмотрены: возможность подзарядки для современных телекоммуникационных гаджетов, специальные места для личных вещей, индивидуальные столики на верхних полках (а если заказанный чай случайно прольётся на нижние?..). Безусловно, будут учтены и все современные требования по безопасности: обивка полок и панели внутренних вагонных стен будут изготовлены из износостойких и пожаробезопасных материалов.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://www.interfax.ru/moscow/641464
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