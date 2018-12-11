Начальник военной разведки Израиля

31 мая 2018 г. Москву с рабочим визитом посетил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. В состав сопровождавшей его делегации входил и начальник АМАН (Управление разведки Генерального штаба) генерал-майор Хайман. Что нам о нем известно?Тамир Хайман родился в 1969 г. в городе Бат-Ям. В 1987 г. был призван в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), в 7-ю бригаду. Окончил курсы стрелка-радиста. Получил боевое «крещение» в восточном секторе зоны безопасности в Южном Ливане.Позднее Хайман окончил курсы командиров танков и офицерские курсы, после чего стал командиром взвода. По окончании Командно-штабного колледжа в 1998 г. был назначен на должность заместителя командира батальона, позднее — командира батальона той же бригады. Танковое искусство стало «коньком» Хаймана, и он был переведен в качестве командира батальона на курсы офицеров танковых войск.Во время учебы в Колледже национальной безопасности Хайман в звании полковника в 2001−2003 гг. занимал должность командира резервной танковой бригады «Реэм», а по окончании этого учебного заведения в 2003 г. был назначен командиром территориальной бригады «Эфраим», которой командовал до 2005 г.В 2005−2006 гг. Хайман командовал бригадой «Бней-Ор». После Второй ливанской войны (2006) был назначен начальником оперативного отдела Северного военного округа.В 2008 г. Хайману было присвоено звание бригадного генерала с назначением начальником Учебного центра штабов и курсов командиров бригад.В 2008−2011 гг. Хайман — командир дивизии «Гааш», в 2011−2013 г. — дивизии «Ха-Мапац», в зону ответственности которой входили Голанские высоты.В 2013–2015 гг. Хайман проходил службу в Оперативном управлении Генерального штаба, в том числе возглавлял департамент планирования и боевой подготовки.С февраля 2015 г. Хайман являлся командующим Северным корпусом (до декабря 2017 г.) и одновременно начальником армейских колледжей: тактического командования, командно-штабного и национальной безопасности.На командных должностях Хайман принимал участие в армейских операциях во время Второй интифады (2000–2004), Второй ливанской войны (2006), в операциях «Литой свинец» (2008–2009) и «Облачный столп» (2012), на оперативных должностях — в операции «Нерушимая скала» (2014).В Университете им. Бар-Илана защитил степень бакалавра политических наук и экономики. Степень магистра защитил в Хайфском университете.На момент последнего назначения был женат. Отец двоих детей.