Суоми в огне Гражданской войны. Ч. 1
Мы когда-то в одной из статей на "ВО" охарактеризовали Гражданскую войну в Финляндии. Но представляется очень интересным и поучительным более пристально взглянуть на данный вопрос
Накануне издания «Манифеста к финляндскому народу» (20 марта 1917 г.) так называемая «сеймовая делегация», избранная еще в 1913 г., договорилась с лидерами общероссийского Временного правительства о предоставлении минимума демократических «свобод» для финляндского народа. Заручившись поддержкой Временного правительства, тем не менее, они искали поддержки и у иностранных государств.
Представители новой власти России - Ф. И. Дан, Р. И. Гоц и Н. Д. Авксентьев - в июле 1917 г. ездили в Гельсингфорс - уговаривать финляндских социал-демократов не ставить на обсуждение Сейма вопрос о «верховной власти» в Финляндии.
Но сепаратистские процессы набирали обороты. Под видом всевозможных добровольных обществ в Финляндии создавались «дружины порядка» - шюцкоры. В городе Або в июле 1917 г. бывшим финским офицером на русской службе Евгением Шенбергом была организована «Абосская охранная дружина (Aboskyddsar), состоявшая из 10 отделений пехоты, по 200 человек в каждом. В том же городе бароном Густавом Вреде и фабрикантом Эриком Ленандером был создан так называемый «Абосский клуб наездников», представлявший собой не что иное, как кавалерийские части шюцкора. В Вазе (Николайштадт), Улеаборге и ряде других городов шюцкоровские отряды создавались под видом добровольных «пожарных» обществ.
Шюцкоровцы осенью 1917 г.
В роли организатора и руководителя белой гвардии выступил генерал-лейтенант русской службы К. Г. Э. Маннергейм.
К. Г. Э. фон Маннергейм. Фото 1930-х гг.
В сентябре в Средней и Южной Эстерботнии началась концентрация отрядов шюцкора. Выбор этих районов Маннергеймом был не случаен. Они представляли собой не только выгодную стратегическую позицию, но и имели благоприятную среду для формирования белой гвардии. Удаленность же от южных пролетарских центров гарантировала от возможных эксцессов, а близость к Швеции давала возможность получать помощь от последней. Торгово-промышленные круги не жалели средств на содержание гвардии Маннергейма. Только в городе Вазе осенью 1917 г. было собрано на вооружение шюцкоров 1600000 марок. «Военный комитет» белой гвардии в октябре 1917 г. получил от промышленников и банкиров Гельсингфорса кредит в 2 миллиона марок, а к январю 1918 г. он располагал уже кредитом в 9 миллионов марок.
«Комитет», существовавший в течение всего лета в качестве неофициальной организации, в ноябре был легализован как «комиссия по разработке нового закона о воинской повинности» при Сенате. Само правительство П. Э. Свинхувуда расходовало деньги на вооружение белой гвардии. По распоряжению правительства в Эстерботнии создавались и большие запасы продовольствия.
П. Э. Свинхувуд
Началась кампания и против русских войск в Финляндии. Боясь и ненавидя русские революционные войска, финны требовали их вывода из Финляндии. Особое раздражение у финских кругов вызывали гарнизоны Гельсингфорса и Выборга. Областной комитет Финляндии, к которому фактически перешло командование финляндским гарнизоном, 20 октября 1917 г. вынес следующую резолюцию: «...рассмотрев вопрос о выводе из Финляндии 128-й пехотной дивизии и принимая во внимание: 1) что это акт чисто политический, 2) что сейчас назрел кризис власти в связи с Всероссийским съездом Советов С. Р. и К. Депутатов, 3) что в связи с последними событиями в Балтийском море Финляндия должна рассматриваться как часть открытого фронта - защитницей подступов к Петрограду... постановил: не допускать вывода из Финляндии ни одной воинской части до урегулирования всех приведенных вопросов».
Финские красногвардейцы
13-го ноября в Финляндии началась всеобщая забастовка. Рабочие и торпари (земельные арендаторы) вооружались и формировали отряды Красной гвардии.
Но серьезное объединяющее начало отсутствовало. Только под давлением низовых партийных организаций руководство социал-демократов было вынуждено 25 - 27 ноября 1917 г. созвать чрезвычайный партийный съезд, пригласив на него и русских большевиков.
Интересно, что в числе последних на съезд прибыл и И. В. Сталин, который, между прочим, заявил о праве на самоопределение для народов России - что будет подтверждено Советом Народных Комиссаров. В основе отношений – честный и добровольный союз финляндского и русского народов. Говорил он и о братской помощи финнам со стороны Советской России.
Началось создание и укрепление отрядов Красной гвардии - последние стали обучаться строевой службе и запасаться оружием. В Гельсингфорсе и в ряде других городов рабочие устанавливали контроль за деятельностью всех учреждений. Интересно, что финские рабочие протестовали против вывода русских войск. Так, обращаясь к солдатам Таммерфорсского гарнизона, рабочие Таммерфорса писали: «...Товарищи солдаты! Мы боремся за одни и те же цели... Ведь русская революция в то же время и наша революция, ваша победа в то же время и наша победа… мы уверены в том, что … будем бороться вместе и одном строю. Товарищи солдаты, вместе с нами против нашего общего врага! Мы протягиваем, таким образом, к вам, товарищам солдатам, нашу руку и надеемся, что вы будете вместе с нами».
Не дремали и оппоненты. Вся страна была разбита на несколько округов. В каждом округе был создан штаб шюцкоров. В Стокгольме полковник Мексмонтан с помощью шведских генералов разработал план разгрома русских гарнизонов - в случае если они добровольно не оставят территорию Финляндии. К январю 1918 г. количество шюцкоровцев достигало почти 40000 человек. Всего в Гражданской войне против «красных», по планам Маннергейма, должно было участвовать 100000 человек.
Правительство Свинхувуда 12 января 1918 г. провело в Сейме постановление Сената о создании государственной полиции - взамен коммунальной милиции. Была сделана и попытка в начале января легализовать шюцкоры и принять их на государственное содержание, распустив при этом Красную гвардию. 11 января 1918 г. Свинхувуд через шведского посланника послал телеграмму своему представителю в Стокгольме Гриппенбергу о необходимости осуществить закупку оружия и припасов, а также заключить соглашение о возврате на родину финнов, находившихся на германской службе.
19 января в Выборге шюцкоры спровоцировали столкновение с Красной гвардией. Они заняли железнодорожную станцию - но Красная гвардия при помощи русских солдат вытеснила шюцкоров из города. Это стало поводом для мобилизации шюцкоров по всей Финляндии. В Антреа бежавшие из Выборга шюцкоры образовали так называемый Карельский фронт. В ряде других городов Средней и Южной Эстерботнии также произошли вооруженные столкновения шюцкоров с Красной гвардией и русскими войсками.
Шюцкор
26 января 1918 г. Главный штаб рабочей гвардии в приказе № 1 говорил о мобилизации рабочих гвардий (должна быть завершена в 3-дневный срок), аресте ряда неблагонадежных лиц (при хорошем обращении с арестованными) и захвате (в присутствии назначенных комиссаров) сейма, университета, губернских управлений, органов власти в банков. Главный штаб получал право занять необходимые здания, овладеть транспортом и средствами телефонной связи.
27 января власть в Гельсингфорсе была захвачена рабочими. К городу стали стягиваться отряды Красной гвардии. Верховная исполнительная власть была вручена Совету народных уполномоченных, в состав которого вошли О. В. Куусинен, Ю. Э. Сирола, А. П. Тайми и др. В выпущенном к народу воззвании Совет народных уполномоченных писал, что господствующие классы объявили кровавую войну своему народу – и жизнь и свобода последнего в опасности. Власть у «кровожадного Сената» отобрана – и следует задержать членов Сената. Государственная власть переходит в руки трудового народа Финляндии.
Для выработки законов и контроля за деятельностью Совета народных уполномоченных был создан Центральный совет рабочих, который состоял из 40 членов. Из них 15 были избраны Советом социал-демократической партии, 10 - Красной гвардией, 10 – профсоюзными организациями и 5 - рабочими организациями Гельсингфорса.
Уже первые дни деятельность революционного правительства ознаменовалась принятием ряда важных социальных законов. Причем большинство законов не были социалистическими. Так, например, земельный закон, принятый 31 января 1918 г., говорил не о национализации земли, а о «закреплении» без арендной платы за торпарями ранее арендованных последними земельных участков (не касаясь вопроса о безземельных крестьянах). Что касается банков, фабрик и заводов, то они также не были объявлены национализированными – подвергнувшись лишь общественному контролю.
Рабочие стали захватывать предприятия в свои руки. Все крупнейшие фабрики и заводы, городские коммунальные предприятия таких городов как Выборг, Таммерфорс и др., фактически оказались национализированными и были пущены в ход силами самих рабочих.
Советы рабочих депутатов в Финляндии не создавались - их функции выполняли органы вооруженного восстания - революционные комитеты. В городе Або Совет солдатских депутатов включил в себя ряд избранных представителей от рабочих. Активную роль играли упомянутая Красная гвардия, а также промышленные комитеты и революционные суды.
Кроме упомянутого аграрного закона и закона о введении рабочего контроля, Совет народных уполномоченных принял такие важные постановления, как о введении в действие восьмичасового рабочего дня и об отмене сохранившегося еще с феодальных времен порядка найма рабочей силы в сельских местностях.
Декретом от 1 февраля вместо ранее действовавших судов были введены революционные суды, выборы в которые производились от различных рабочих организаций. 2 февраля была отменена смертная казнь. В тот же день был издан закон о закрытии всех оппозиционных новой власти газет.
Революционное правительство Финляндии изменило отношения с Советской республикой - был заключен договор, определяющий дружественные отношения между двумя государствами. По этому договору советское правительство взяло на себя обязательство возвратить финляндскому народу «недвижимое имущество» (земли, водные пространства, строения, городские участки, фабрики и заводы, железные дороги, телеграфные учреждения, маяки, крепости и сигнальные вехи) находившиеся в границах бывшего Великого княжества Финляндского. Учитывая необходимость выхода в воды Ледовитого океана, советское правительство передало Финляндии Печенгский район с незамерзающим портом Петсамо. В свою очередь Финляндская республика, учитывая особые стратегические интересы Советской России, связанные с обороной подступов к Петрограду, передала в полную собственность Советской республики территорию форта Ино, находящуюся на побережье Финского залива, и дала согласие на обеспечение необходимого транзита к этому форту.
Заслуживает внимания такой документ, как проект Конституции Финляндии - результат деятельности Совета народных уполномоченных. Он был выработан в конце февраля 1918 г. и весной должен был быть поставлен на всенародное голосование. В нем декларировались свободы: слова, совести, печати, союзов и собраний, передвижения, устанавливалось равное и всеобщее избирательное право и т. п. Никаких преимуществ пролетариату проект финской Конституции (в отличие от Конституции РСФСР 1918 г.) не предоставлял. Не упоминался и вопрос об организации местного самоуправления.
Осложнившаяся внешняя и внутренняя обстановка не позволила провести многие из нововведений в жизнь.
Окончание следует...
Накануне издания «Манифеста к финляндскому народу» (20 марта 1917 г.) так называемая «сеймовая делегация», избранная еще в 1913 г., договорилась с лидерами общероссийского Временного правительства о предоставлении минимума демократических «свобод» для финляндского народа. Заручившись поддержкой Временного правительства, тем не менее, они искали поддержки и у иностранных государств.
Представители новой власти России - Ф. И. Дан, Р. И. Гоц и Н. Д. Авксентьев - в июле 1917 г. ездили в Гельсингфорс - уговаривать финляндских социал-демократов не ставить на обсуждение Сейма вопрос о «верховной власти» в Финляндии.
Но сепаратистские процессы набирали обороты. Под видом всевозможных добровольных обществ в Финляндии создавались «дружины порядка» - шюцкоры. В городе Або в июле 1917 г. бывшим финским офицером на русской службе Евгением Шенбергом была организована «Абосская охранная дружина (Aboskyddsar), состоявшая из 10 отделений пехоты, по 200 человек в каждом. В том же городе бароном Густавом Вреде и фабрикантом Эриком Ленандером был создан так называемый «Абосский клуб наездников», представлявший собой не что иное, как кавалерийские части шюцкора. В Вазе (Николайштадт), Улеаборге и ряде других городов шюцкоровские отряды создавались под видом добровольных «пожарных» обществ.
Шюцкоровцы осенью 1917 г.
В роли организатора и руководителя белой гвардии выступил генерал-лейтенант русской службы К. Г. Э. Маннергейм.
К. Г. Э. фон Маннергейм. Фото 1930-х гг.
В сентябре в Средней и Южной Эстерботнии началась концентрация отрядов шюцкора. Выбор этих районов Маннергеймом был не случаен. Они представляли собой не только выгодную стратегическую позицию, но и имели благоприятную среду для формирования белой гвардии. Удаленность же от южных пролетарских центров гарантировала от возможных эксцессов, а близость к Швеции давала возможность получать помощь от последней. Торгово-промышленные круги не жалели средств на содержание гвардии Маннергейма. Только в городе Вазе осенью 1917 г. было собрано на вооружение шюцкоров 1600000 марок. «Военный комитет» белой гвардии в октябре 1917 г. получил от промышленников и банкиров Гельсингфорса кредит в 2 миллиона марок, а к январю 1918 г. он располагал уже кредитом в 9 миллионов марок.
«Комитет», существовавший в течение всего лета в качестве неофициальной организации, в ноябре был легализован как «комиссия по разработке нового закона о воинской повинности» при Сенате. Само правительство П. Э. Свинхувуда расходовало деньги на вооружение белой гвардии. По распоряжению правительства в Эстерботнии создавались и большие запасы продовольствия.
П. Э. Свинхувуд
Началась кампания и против русских войск в Финляндии. Боясь и ненавидя русские революционные войска, финны требовали их вывода из Финляндии. Особое раздражение у финских кругов вызывали гарнизоны Гельсингфорса и Выборга. Областной комитет Финляндии, к которому фактически перешло командование финляндским гарнизоном, 20 октября 1917 г. вынес следующую резолюцию: «...рассмотрев вопрос о выводе из Финляндии 128-й пехотной дивизии и принимая во внимание: 1) что это акт чисто политический, 2) что сейчас назрел кризис власти в связи с Всероссийским съездом Советов С. Р. и К. Депутатов, 3) что в связи с последними событиями в Балтийском море Финляндия должна рассматриваться как часть открытого фронта - защитницей подступов к Петрограду... постановил: не допускать вывода из Финляндии ни одной воинской части до урегулирования всех приведенных вопросов».
Финские красногвардейцы
13-го ноября в Финляндии началась всеобщая забастовка. Рабочие и торпари (земельные арендаторы) вооружались и формировали отряды Красной гвардии.
Но серьезное объединяющее начало отсутствовало. Только под давлением низовых партийных организаций руководство социал-демократов было вынуждено 25 - 27 ноября 1917 г. созвать чрезвычайный партийный съезд, пригласив на него и русских большевиков.
Интересно, что в числе последних на съезд прибыл и И. В. Сталин, который, между прочим, заявил о праве на самоопределение для народов России - что будет подтверждено Советом Народных Комиссаров. В основе отношений – честный и добровольный союз финляндского и русского народов. Говорил он и о братской помощи финнам со стороны Советской России.
Началось создание и укрепление отрядов Красной гвардии - последние стали обучаться строевой службе и запасаться оружием. В Гельсингфорсе и в ряде других городов рабочие устанавливали контроль за деятельностью всех учреждений. Интересно, что финские рабочие протестовали против вывода русских войск. Так, обращаясь к солдатам Таммерфорсского гарнизона, рабочие Таммерфорса писали: «...Товарищи солдаты! Мы боремся за одни и те же цели... Ведь русская революция в то же время и наша революция, ваша победа в то же время и наша победа… мы уверены в том, что … будем бороться вместе и одном строю. Товарищи солдаты, вместе с нами против нашего общего врага! Мы протягиваем, таким образом, к вам, товарищам солдатам, нашу руку и надеемся, что вы будете вместе с нами».
Не дремали и оппоненты. Вся страна была разбита на несколько округов. В каждом округе был создан штаб шюцкоров. В Стокгольме полковник Мексмонтан с помощью шведских генералов разработал план разгрома русских гарнизонов - в случае если они добровольно не оставят территорию Финляндии. К январю 1918 г. количество шюцкоровцев достигало почти 40000 человек. Всего в Гражданской войне против «красных», по планам Маннергейма, должно было участвовать 100000 человек.
Правительство Свинхувуда 12 января 1918 г. провело в Сейме постановление Сената о создании государственной полиции - взамен коммунальной милиции. Была сделана и попытка в начале января легализовать шюцкоры и принять их на государственное содержание, распустив при этом Красную гвардию. 11 января 1918 г. Свинхувуд через шведского посланника послал телеграмму своему представителю в Стокгольме Гриппенбергу о необходимости осуществить закупку оружия и припасов, а также заключить соглашение о возврате на родину финнов, находившихся на германской службе.
19 января в Выборге шюцкоры спровоцировали столкновение с Красной гвардией. Они заняли железнодорожную станцию - но Красная гвардия при помощи русских солдат вытеснила шюцкоров из города. Это стало поводом для мобилизации шюцкоров по всей Финляндии. В Антреа бежавшие из Выборга шюцкоры образовали так называемый Карельский фронт. В ряде других городов Средней и Южной Эстерботнии также произошли вооруженные столкновения шюцкоров с Красной гвардией и русскими войсками.
Шюцкор
26 января 1918 г. Главный штаб рабочей гвардии в приказе № 1 говорил о мобилизации рабочих гвардий (должна быть завершена в 3-дневный срок), аресте ряда неблагонадежных лиц (при хорошем обращении с арестованными) и захвате (в присутствии назначенных комиссаров) сейма, университета, губернских управлений, органов власти в банков. Главный штаб получал право занять необходимые здания, овладеть транспортом и средствами телефонной связи.
27 января власть в Гельсингфорсе была захвачена рабочими. К городу стали стягиваться отряды Красной гвардии. Верховная исполнительная власть была вручена Совету народных уполномоченных, в состав которого вошли О. В. Куусинен, Ю. Э. Сирола, А. П. Тайми и др. В выпущенном к народу воззвании Совет народных уполномоченных писал, что господствующие классы объявили кровавую войну своему народу – и жизнь и свобода последнего в опасности. Власть у «кровожадного Сената» отобрана – и следует задержать членов Сената. Государственная власть переходит в руки трудового народа Финляндии.
Для выработки законов и контроля за деятельностью Совета народных уполномоченных был создан Центральный совет рабочих, который состоял из 40 членов. Из них 15 были избраны Советом социал-демократической партии, 10 - Красной гвардией, 10 – профсоюзными организациями и 5 - рабочими организациями Гельсингфорса.
Уже первые дни деятельность революционного правительства ознаменовалась принятием ряда важных социальных законов. Причем большинство законов не были социалистическими. Так, например, земельный закон, принятый 31 января 1918 г., говорил не о национализации земли, а о «закреплении» без арендной платы за торпарями ранее арендованных последними земельных участков (не касаясь вопроса о безземельных крестьянах). Что касается банков, фабрик и заводов, то они также не были объявлены национализированными – подвергнувшись лишь общественному контролю.
Рабочие стали захватывать предприятия в свои руки. Все крупнейшие фабрики и заводы, городские коммунальные предприятия таких городов как Выборг, Таммерфорс и др., фактически оказались национализированными и были пущены в ход силами самих рабочих.
Советы рабочих депутатов в Финляндии не создавались - их функции выполняли органы вооруженного восстания - революционные комитеты. В городе Або Совет солдатских депутатов включил в себя ряд избранных представителей от рабочих. Активную роль играли упомянутая Красная гвардия, а также промышленные комитеты и революционные суды.
Кроме упомянутого аграрного закона и закона о введении рабочего контроля, Совет народных уполномоченных принял такие важные постановления, как о введении в действие восьмичасового рабочего дня и об отмене сохранившегося еще с феодальных времен порядка найма рабочей силы в сельских местностях.
Декретом от 1 февраля вместо ранее действовавших судов были введены революционные суды, выборы в которые производились от различных рабочих организаций. 2 февраля была отменена смертная казнь. В тот же день был издан закон о закрытии всех оппозиционных новой власти газет.
Революционное правительство Финляндии изменило отношения с Советской республикой - был заключен договор, определяющий дружественные отношения между двумя государствами. По этому договору советское правительство взяло на себя обязательство возвратить финляндскому народу «недвижимое имущество» (земли, водные пространства, строения, городские участки, фабрики и заводы, железные дороги, телеграфные учреждения, маяки, крепости и сигнальные вехи) находившиеся в границах бывшего Великого княжества Финляндского. Учитывая необходимость выхода в воды Ледовитого океана, советское правительство передало Финляндии Печенгский район с незамерзающим портом Петсамо. В свою очередь Финляндская республика, учитывая особые стратегические интересы Советской России, связанные с обороной подступов к Петрограду, передала в полную собственность Советской республики территорию форта Ино, находящуюся на побережье Финского залива, и дала согласие на обеспечение необходимого транзита к этому форту.
Заслуживает внимания такой документ, как проект Конституции Финляндии - результат деятельности Совета народных уполномоченных. Он был выработан в конце февраля 1918 г. и весной должен был быть поставлен на всенародное голосование. В нем декларировались свободы: слова, совести, печати, союзов и собраний, передвижения, устанавливалось равное и всеобщее избирательное право и т. п. Никаких преимуществ пролетариату проект финской Конституции (в отличие от Конституции РСФСР 1918 г.) не предоставлял. Не упоминался и вопрос об организации местного самоуправления.
Осложнившаяся внешняя и внутренняя обстановка не позволила провести многие из нововведений в жизнь.
Окончание следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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