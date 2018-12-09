СМИ КНР рассказали, как китайские копии Су-27 крутили "бочку" близ "Посейдона"

Китайские J-11B продемонстрировали вооружения, крутили «бочку».

Китайский телеканал CCTV опубликовал материал, в котором рассказывается об эксплуатации ВВС НОАК истребителей J-11, являющихся лицензионными копиями российских самолётов Су-27. В репортаже сообщается о «воздушной победе», которая имела место в августе 2014 года в районе воздушных границ Китая.В частности, говорится о том, что 19 августа 2014-го американский патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon подошёл к воздушным рубежам КНР. Китайские лётчики получили приказ на перехват. В фильме приводятся свидетельства американских военных о том, что китайские лётчики «осуществили опасное маневрирование в непосредственной близости от «Посейдона».Из материала:В КНР теперь тот случай называют «ярким примером не только высокой маневренности самолётов J-11, но и твёрдой решимости китайских пилотов».Американский самолёт ретировался.Напомним, что J-11B имеет идентичный с Су-27 планер, но при этом эти самолёты отличаются «начинкой». В частности, китайский вариант российской «Сушки» оснащён сделанными в КНР многоцелевой системой управления огнём и цифровой системой управления полётом.Ранее китайское командование неоднократно заявляло о том, что США занимаются провокациями в районе китайских морских и воздушных границ. При этом чаще всего речь идёт о спорных архипелагах, которые Пекин считает китайской территорией. В США утверждают, что Пекин предъявляет незаконные претензии на ряд островов, включая архипелаг Спратли.Нужно отметить, что именно архипелаг Спратли часто называют «зародышем нового крупного конфликта». При этом ранее в официальных СМИ КНР старались не распространяться о перехватах американских самолётов, предпочитая "не накалять обстановку". Теперь, судя по всему, в Китае решили добавить информационного веса не только самой возможности перехвата самолётов ВВС (ВМС) США, но и, как было отмечено, «решимости китайских лётчиков».