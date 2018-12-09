Порошенко попросил у главы УПЦ МП помощи в освобождении украинских моряков

Вчера и позавчера разговаривал с предстоятелем УПЦ Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения наших моряков,

Люди массово не выполняют закон (о призывной кампании), не прибывают в военкоматы. Если бы выполняли закон, такого бы не было, мы уже идем на крайние меры,