Порошенко попросил у главы УПЦ МП помощи в освобождении украинских моряков
Президент Порошенко обратился к патриарху Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрию с просьбой посодействовать в освобождении украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе за нарушение государственной границы, сообщает Апостроф.
Между тем в воскресенье все подразделения МВД Украины перешли на усиленный вариант несения службы.
Для координации работы всех структур ведомства в Киеве создан оперативный штаб, руководителем которого назначен замминистра внутренних дел Вадим Троян. Штаб будет работать в круглосуточном режиме.
Издание сообщает также, что в Ровно сотрудники военкомата устроили облаву на молодых людей, чтобы хоть как-то компенсировать недобор военнослужащих по призыву.
Огласку получила история с 19-летним парнем по имени Влад. Когда тот утром шел на работу, его становили военные и потребовали проехать с ними в военкомат. Влад отказался, заявив, что не достиг призывного возраста (в 2018 году на Украине в армию призывают с 20 лет). Военные заявили, что это не имеет значения и вызвали на подмогу полицию. Прибывшие на место сотрудники установили, что молодому человеку действительно 19 и он не находится в розыске.
Журналисты стали выяснять, что происходит в городе и кто дал указание задерживать людей на улице. Более менее внятное объяснение дал представитель оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин. Он подтвердил факт проведения мероприятий и заявил, что в задержании лица, не достигшего призывного возраста, нет ничего противозаконного.
Напомним, по новым правилам в ВСУ призываются молодые люди, чей возраст достиг 20-ти и не превышает 27 лет. Граждане, которым исполнилось 18 и 19 лет также могут быть вызваны в военкоматы для прохождения медосвидетельствования. Но отправиться в армию они могут лишь в том случае, если выразят личное согласие.
Вчера и позавчера разговаривал с предстоятелем УПЦ Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения наших моряков,сказал Порошенко.
Между тем в воскресенье все подразделения МВД Украины перешли на усиленный вариант несения службы.
Для координации работы всех структур ведомства в Киеве создан оперативный штаб, руководителем которого назначен замминистра внутренних дел Вадим Троян. Штаб будет работать в круглосуточном режиме.
Издание сообщает также, что в Ровно сотрудники военкомата устроили облаву на молодых людей, чтобы хоть как-то компенсировать недобор военнослужащих по призыву.
Огласку получила история с 19-летним парнем по имени Влад. Когда тот утром шел на работу, его становили военные и потребовали проехать с ними в военкомат. Влад отказался, заявив, что не достиг призывного возраста (в 2018 году на Украине в армию призывают с 20 лет). Военные заявили, что это не имеет значения и вызвали на подмогу полицию. Прибывшие на место сотрудники установили, что молодому человеку действительно 19 и он не находится в розыске.
Журналисты стали выяснять, что происходит в городе и кто дал указание задерживать людей на улице. Более менее внятное объяснение дал представитель оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин. Он подтвердил факт проведения мероприятий и заявил, что в задержании лица, не достигшего призывного возраста, нет ничего противозаконного.
Люди массово не выполняют закон (о призывной кампании), не прибывают в военкоматы. Если бы выполняли закон, такого бы не было, мы уже идем на крайние меры,сказал Прошин.
Напомним, по новым правилам в ВСУ призываются молодые люди, чей возраст достиг 20-ти и не превышает 27 лет. Граждане, которым исполнилось 18 и 19 лет также могут быть вызваны в военкоматы для прохождения медосвидетельствования. Но отправиться в армию они могут лишь в том случае, если выразят личное согласие.
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