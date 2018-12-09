МИД Франции призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны

Я говорю Трампу, и президент Франции тоже ему говорит: оставьте наш народ в покое, мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации,

Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для его участников, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире,