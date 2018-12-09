МИД Франции призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал американского президента Дональда Трампа не вмешиваться во внутреннюю жизнь станы, передает РИА Новости.
В субботу, комментируя в «Твиттере» протестные акции во Франции, Трамп написал, что французы якобы скандируют на улицах: «Мы хотим Трампа». И добавил: «Люблю Францию».
Он также заявил, что политический кризис можно урегулировать, если выйти из Парижского соглашения по климату и вернуть гражданам деньги, тратящиеся в рамках этого соглашения.
Соглашение по климату было подписано в Париже в конце 2015 года. К нему присоединились 194 государства. Документ содержит мировой план действий по сдерживанию глобального потепления без отказа от природного топлива. Одной из основных мер является снижение вредных выбросов в атмосферу. Россия подписала документ, но пока не ратифицировала. А инициатор соглашения – США – вышли из него в 2017 году.
Напомним, движение «желтых жилетов» во Франции выступает против повышения цен на автомобильное топливо. С 17 ноября в стране проходят массовые протесты, сопровождающиеся столкновением с полицией, поджогами машин, разрушением магазинов и банков. Несколько человек погибли, сотни получили ранения. Количество задержанных превысило 1,7 тыс. человек.
Я говорю Трампу, и президент Франции тоже ему говорит: оставьте наш народ в покое, мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации,сказал Ле Дриан.
В субботу, комментируя в «Твиттере» протестные акции во Франции, Трамп написал, что французы якобы скандируют на улицах: «Мы хотим Трампа». И добавил: «Люблю Францию».
Он также заявил, что политический кризис можно урегулировать, если выйти из Парижского соглашения по климату и вернуть гражданам деньги, тратящиеся в рамках этого соглашения.
Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для его участников, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире,написал американский лидер.
Соглашение по климату было подписано в Париже в конце 2015 года. К нему присоединились 194 государства. Документ содержит мировой план действий по сдерживанию глобального потепления без отказа от природного топлива. Одной из основных мер является снижение вредных выбросов в атмосферу. Россия подписала документ, но пока не ратифицировала. А инициатор соглашения – США – вышли из него в 2017 году.
Напомним, движение «желтых жилетов» во Франции выступает против повышения цен на автомобильное топливо. С 17 ноября в стране проходят массовые протесты, сопровождающиеся столкновением с полицией, поджогами машин, разрушением магазинов и банков. Несколько человек погибли, сотни получили ранения. Количество задержанных превысило 1,7 тыс. человек.
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