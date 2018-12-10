Записки Колорадского Таракана. Каждый украинец должен иметь аптечку и не есть мяса в Новый год!

Приветствую вас, уважаемые друзья-читатели! Приветствую и тех, кому я как кол в горле. Здравствуйте назло всему. На этой планете все нужны. И муравьи, и муравьеды, и даже паразиты всякие вроде мокриц. «Симбиоз» называется. Если кто-то исчезнет, то посыплется вся пищевая цепочка! Так что будем есть друг друга, как и раньше.Начну я сегодня трошки нетрадиционно. С ответа на один, по-моему, интересный вопрос. Задал мне его старинный мой друг-критик Мих1974. Приводить вопрос целиком не буду. Суть была проста. Все страны или лидеры, или ведомые. Украине не быть лидером никогда в силу каких-то там причин. Значит, суть всех наших "реформ" заключается в попытке сменить хозяина. Проще говоря, по Михаилу, мы решили сменить феодала, в прихвостнях которого мы хотим быть.Не масштабно мыслите, уважаемый Михаил! Кроме феодалов и их вассалов, на планете Земля есть ещё и другие категории государств. К примеру, в Европе их сразу несколько. Они не высовываются. Но при этом это богатые и успешные страны. Вся Северная Европа, Швейцария, всякие там Бенилюксы. Им наплевать на все катаклизмы и трения между странами. Они всегда в плюсе.Чем не путь для Украины? Мирно живем, сытно едим и при этом со всеми друзья. Для политики мы вроде бы и не существуем. Этакий мирный островок мира. Как у Киплинга — территория "водяного перемирия". Только вот не получается у нас от всех "добряков" вокруг уйти. Слишком мы лакомый кусок. И по площади, и по расположению, и по всему остальному... Все хотят "помочь" нам стать счастливыми. И Россия, и Штаты. Да и гипертрофированная "жаба" некоторых наших политиков мешает...Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Любой народ хочет жить счастливо. Кушать вдоволь. Забыть, раз уж не получилось не знать, что такое война. Смеяться, праздновать юбилеи и просто выходные, любоваться природой. Мы не исключение. Мы тоже хотим быть счастливы. Просто счастливыми людьми и всё.Теперь о перемоге, которая, как всегда, оказалась... не очень перемогой. Так вот, между нормальной зрадой и не очень перемогой посередине. Многие слышали, что мы наконец-то достроили пути до Борисполя и запустили экспресс. Лично Гидрант запускал и рассказывал, как много гривен сэкономил на строительстве. Душевно рассказывал. Заслушаешься. Вместо 11 миллиардов гривен строительство обошлось всего в 480 миллионов гривен! Правда, по моим сведениям, достраивали всего 4 километра пути. Остальное уже было построено.Короче, примчался я на вокзал. Лететь никуда не хочу, а вот прокатиться на новом экспрессе — да. Правда, оказалось, что вместо поезда я увидел железнодорожный автобус! Такие уже больше 10 лет катаются вместо электричек. Польские ж/д автобусы Peso. А где экспресс? Ну да ладно. Не будем слишком привередливы. Смотрите фото.Я же, пока любовался рельсами из окна этого автобуса и рассматривал его конструкцию, обнаружил, что автобусы-то не новые. Подкрашенные в некоторых местах автобусы. Потом, уже дома, Тараканушка подсунула мне видео одного нашего, что живет сейчас в ЕС. Шарий раскопал историю этих вагонов. Аж с 2005-08 годов.Да, вагоны просто собрали со всей Украины, чтобы они тарахтели от Киева в Борисполь и обратно. Под видом совершенно новых. А чем там в Сумской и Волынской областях теперь народ перемещать будут – это другой вопрос. Но что-то да придумается. И вообще, если кому-то не нравится — можно по старинке, на автобусе. Не за 45 минут, часа за полтора...Решил я сегодня больше не отвечать на умные вопросы. Буду давать информацию, а дальше сами. Додумаетесь до правильного ответа — молодцы. Не додумаетесь — не будете меня укорять, что сравниваю вашу историю и нашу. И начну я с военного положения на Украине. Просто потому, что вижу ваше наплевательское отношение к этому факту. Ну ввели в 10 областях. Предвыборная игра престолов... Ну-ну... Начнем помаленьку?Приведение воинских частей в полную боевую готовность и призыв резервистов из запаса были проведены в первые же дни ВП. Самое важное, что на сборы прибывает оперативный резерв именно первой очереди. Сегодня в нем числятся 160 тысяч бойцов, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе. Зачем?А теперь несколько вопросов для размышления. Может ли перед выборами Гидрант позволить себе такие же потери, какие были в котлах? Кто лучше выполнит боевую задачу, ветераны или молодняк? В какие части поедут на сборы ветераны?Министр иностранных дел Украины и командующий вооруженными силами Украины. Павел Климкин отметил опасность пребывания некоторых категорий граждан Украины на территории Беларуси из-за действий спецслужб Российской Федерации.Виктор Муженко, командующий вооруженными силами Украины, в своем интервью агентству Reuters заявил, что "сейчас угроза полномасштабного вторжения армии РФ самая высокая с 2014 года".И чего это наши высшие чиновники так часто говорят о нападении России? Почему даже глава МИД уделяет внимание работе чьих-то спецслужб в соседней стране? Почему фактически требует запретить выезд граждан Украины в Беларусь? Вопросы, однако…Ползем дальше. Первого декабря президент Украины вместе с министром обороны страны Степаном Полтараком торжественно передали личному составу Вооруженных сил Украины ряд образцов авиационной техники, среди которых есть истребители (МиГ-29, Су-27) и вертолеты (Ми-8).Во время церемонии передачи вооружения и военной техники Порошенко заявил, что отдал приказ о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы. Более того, представители Министерства обороны отметили, что уже завершается поставка боеприпасов в войска.И опять вопросы для размышления. Зачем ВСУ под завязку набивают боеприпасами и новой, пусть и «новой» техникой? Зачем переводят промышленность на выпуск военной продукции в ущерб гражданской? Куда направлена «новая» техника и вооружение?А «экспресс» тарахтит дальше. Четвертого декабря представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Виталий Голота заявил о необходимости введения отдельных санкций за незаконное ношение военной формы во время военного положения. Предполагаемый штраф за нарушение может составить не менее 3 тысяч гривен.Подобный запрет – нормальная практика при введении военного положения. Он явно намекает на то, что украинские власти боятся появлению на своей территории любых незаконных военных формирований. Неудивительно, что следом был введен запрет на въезд в страну граждан РФ от 16 до 60 лет.С чего бы это стали запрещать униформу, в которой сегодня ходит половина Украины? Почему запретили охоту в некоторых районах. Чем могут навредить сто раз проверенные россияне, которые едут на Украину к родственникам?Ладно, про проверенных россиян это я не подумавши брякнул. Бывает.Второго декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что должно лежать в аптечке каждого украинца.В набор входят: клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством, атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем, пластыри разных размеров, бинты марлевые нестерильные.Продолжаем спрашивать. Учитывая аудиторию издания, зачем простому украинцу такой набор лекарств? Те, кто имеет боевой опыт, уже увидели, что аптечка полностью соответствует аптечке солдата-пехотинца на передовой. Всё для оказания первой помощи при ранении.Думаете, это всё? Ага, вот так прямо и все. Да зайдите на сайт Командования ССО Украины в Facebook. Там размещена рекомендация о том, что призванным бойцам ВСУ не стоит фотографироваться с включенной геолокацией на телефоне. Опытному разведчику фотография на фоне техники с привязкой к местности может сказать, порой, больше, чем информация от своих спецслужб.Генштаб ВСУ, по всей видимости, хочет оставить в тайне процесс передислокации частей и соединений в зону проведения ООС. А ведь такая передислокация идет. Военнослужащие почему-то переводятся в другие части и оказываются слишком близко к Донецку или Луганску.А зачем в таком случае нервировать родных и близких?Ну и «до кучи» объявление одной американской фирмы в социальной сети для поиска и установления деловых контактов Linkedin: «Компания Mission Essential ищет переводчика для американских военных на Украине. Переводчик должен быть готов работать в условиях боевых действий».Я не стал копировать объявление полностью. Мне достаточно того, что «в условиях боевых действий». Учитывая, что компания известна своими контактами с военной разведкой и вообще с военными ведомствами США, сами понимаете. К чему бы такое объявление публиковать? Вот вопрос...А закончу нашу викторину последним вопросом.По самым скромным подсчетам международных экспертов, за месяц «военного положения» перевод экономики государства на военные рельсы может обойтись налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов (приблизительно 2-4 процента от ВВП Украины). Потерять такие огромные средства страна, стоящая на краю экономической пропасти, не может.Об этом думаю не только я. На Украине достаточно умных людей. Скоро эти раздумья «найдут дырочку» в информационном щите Гидранта. И тогда об этом задумаются уже и простые граждане Украины. Простят ли они такие траты?Но самое интересное, Россия опять не собирается на войну. Мы готовимся. Мы напрягаем последние силенки, а вы? Я так думаю, даже мои друзья сейчас улыбаются. «На кой нам с вами воевать?». Логично. Я бы тоже так думал на вашем месте.Теперь вопрос. Куда бы нам направить всю эту военную мощь для маленькой победоносной войны? Чтобы поднять победой рейтинг Гидранта перед выборами? Но только так, чтобы не дай Бог, не получить по морде лица от сильного соседа с востока, запада, севера или юга?Вот всем вопросам вопрос. Поскольку скажем так, трезвые люди (вы поняли о ком я) понимают, что разрешить украинскому флоту стрелять без предупреждения – это одно, а вот выстрелить, чтобы без последствий – это совсем другое.Забегал я тут в Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио). И наткнулся там на очередную вашу агрессию. Короче, мы вашу хитрость в размещении пропаганды в книгах раскрыли!Простите за длинные цитаты. Просто не хотелось обижать авторов этих книг невниманием. А вам полезно для понимания маразма нашей власти. 92 издания запретили! Не поверите, но пострадал даже американский астронавт! А выговорите, что мы задницы американцам лижем. Вот вам ответ. Мы никого не боимся...Но вы не слишком расстраивайтесь. Открою один маленький секрет. Социологи Украины выяснили, что 31% украинцев никогда не читает книги. Каждый третий книг в глаза не видел и не хочет видеть. Данные, кстати, официальные. А потому явно заниженные. Те, кто книги читает, найдет все необходимое через свои личные связи и возможности. А остальные печки могут и газетами бесплатных объявлений растапливать.Да и зачем нам эти книги? Нам одеваться надо, кушать, а не ерундой заниматься. За 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% всего импортируемого товара легкой промышленности. Таким образом, Украина заняла третье место по количеству потребления таких товаров. На первом и втором — Пакистан и Малайзия.Я тут заглянул... Ну не знаю, смогу вас удивить нашими хендюшниками, но вот такой, не самый огромный в Киеве.А что? Нормальный же товар! Не самый модный, но и не ношеный особо. В любом случае, новее, чем корабли, которые нам "дарят", сильно новее.Хотя секонд-хенд в шмотках – это еще ничего. Вот когда секонд-хенд в голове – это намного более печально. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал закрыть поставляющие «титушек» спортклубы и наказать их руководителей.Сразу вспоминается из российских юмористов: «Не время сейчас спортом заниматься — война нынче. Вот закончится война...»Давайте-ка лучше про еду. Люди, которые регулярно употребляют в пищу большие порции красного и процессированного мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями, раком и преждевременно умирают. Об этом написала уже упоминавшаяся сегодня глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.Ульяна Супрун посоветовала украинцам, как уменьшить риски от употребления красного мяса:— Готового красного мяса есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день.— Постарайтесь полностью отказаться или минимизировать употребление процессированных мясных продуктов – не чаще трех раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно.— Правильно обрабатывайте мясо – запекайте, тушите и отваривайте.— Добавляйте в рацион больше растительной пищи. Делайте дни без мяса. Если едите мясо – всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами.А я вспомнил историю двух-, трехнедельной давности у вас. Помните, когда ваши думцы решили увеличить акциз на колбасу? Как резко упало качество этой самой колбасы. Весь интернет тогда заполонили выступления «специалистов», вроде нашей министерши, рассказывающих о вреде колбасы вообще. Те же аргументы были. Все-таки мы единое целое...Вот и ждем, когда нам Супрун расскажет о пользе холода в квартире и вреде еды, как таковой. А по мясу, глянул я статистику потребления мяса. США — 107 кг, Россия — 76 кг, Украина — 45 кг. Норма потребления мяса ВОЗ 80 кг...Военное положение выявило у нас ещё одну столицу! На этот раз криминальную.Арсен Аваков назвал город, который, по его мнению, превратился в криминальную столицу Украины.А дальше слова уже какого-то другого человека.Пока писал, в голове родился вопрос к вам, читатели. Вы, когда что-то планируете на день, всегда выполняете хоть половину запланированного? Я вот планирую рассказать о 10 интересных, с моей точки зрения, событиях. А в итоге? В итоге рассказываю о 20-ти и даже не затрагиваю тех, которые были в первоначальном плане...Всем до встречи! Будем потихоньку таскать продукты в холодильник. готовиться к Рождеству и Новому году. Праздник к нам приходит, как поет телевизор. Всем улыбок и хорошего настроения. Будем жить!И еще момент. Я тут снова в вашу сторону собрался. Посмотрю, сравню, как сегодня у вас подготовка к Новому году идет. Так что сравним по возвращении, чем Россия от Украины в этом плане отличается.