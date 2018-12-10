Тень «отца ваучера». Стоит ли отвечать Чубайсу?

Приватизатор всея Руси, вот уже как десять лет назад сосланный в «Роснано», похоже, только потому, что от него там вреда меньше, в очередной раз вышел из собственной тени. И кажется, не только для того, чтобы заявить о том, что россиянам надо быть благодарными большому бизнесу и об удивительной гармонии в треугольнике «власть, бизнес, народ». Чубайс уже нарвался на отповедь пресс-секретаря главы государства, за которым успел последовать и один из сенаторов. И думается, наша деловая, то бишь ультралиберальная пресса, уже в понедельник дружно встанет на его, Анатолия Борисовича, защиту.Так что же такого случилось, чтобы тот, кого уже никто из приличных людей и слушать-то не станет, да и слышать о нём предпочёл бы как можно реже, вдруг опять пожелал быть услышанным? То ли пришло время срочно спасать «великую либеральную идею», то ли сам «великий либерал» всерьёз полагает, что может помочь помирить Россию с Западом. Тем более что идея «почётной капитуляции» в определённых кругах как-то уж очень стремительно набирает популярность. А ведь тут уже России, а не американцам впору бить в колокола и искать защиты от беспрецедентно мощного информационного давления.Зачем вообще Чубайс вдруг опять заговорил? Поначалу не слишком громко, и в чём-то даже дельно – к примеру, дал понять, что, на его взгляд, пенсионная реформа не принесёт экономике ускорения, а от преобразований в налоговой сфере больше вреда, чем пользы. Относительно темпов роста, которые нужны отечественной экономике, высказываниям Чубайса и вовсе можно только аплодировать – 5-7 процентов как минимум, а не нынешние полтора-два, иначе отстанем уже и от Турции с Грецией.Спорным кажется только его панегирик в адрес большого бизнеса, который будто бы и «страну отстроил», и восстановил «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, и бюджет наполнил, и даже, внимание, зарплаты людям вернул. Но стоит ли сомневаться, что глава «Роснано» высказался так пространно и, надо признать, в чём-то совсем неглупо, с единственной целью – получить возможность поговорить уже о своём. То есть о корпорации «Роснано», которая, в отличие от других подобных структур, пока никак не может дать результата.Долгое время, как только всплывало само название «Роснано», вообще говорилось в основном о миллиардных убытках и чуть менее масштабных случаях растраты или же расхищения государственных средств. Потом в «Роснано», остающейся госкорпорацией со 100-процентным государственным пакетом акций, всё-таки наметилась кое-какая прибыль, но, скажем прямо, мизерная. И всё почему? Да потому, что в России до сих пор, как отметил Анатолий Борисович, «не создано базовых институтов финансирования инновационной сферы». Ведь российскую экономику, по его мнению, «могли бы подстегнуть инновации, включая курируемые им нанотехнологии».Вы всё поняли? Главе «Роснано», по всей видимости, уже мало госкорпорации. Её он вообще-то успел, скажем так, не совсем приватизировать, а аккуратно так акционировать, хотя и не напрямую, прикупив себе не самый большой пакет акций в управляющей компании. Что-то вроде собственного «свечного заводика». Так вот теперь ему, кажется, и этого мало. Подавай «базовые институты» для целой сферы экономики. Можно федеральное агентство, а лучше вообще сразу Министерство инноваций. Красиво звучит, не правда ли? Минобрнауки с таким конкурентом вообще отдохнуть может. Так что ждите в ближайшее время соответствующих инициатив от господина приватизатора.Напомню, ещё несколько назад, причём явно с той же целью – выцыганить хоть сколько-нибудь государственных денег, Анатолий Борисович заходил совсем с другой стороны. Он вдруг неожиданно смело, но занудно и обстоятельно (что вполне ожидаемо) стал регулярно оглашать колоссальные убытки вверенной ему госструктуры. И делал это везде, где только можно и где нельзя, начиная с отчётных собраний и конференций самого «Роснано» и кончая опять-таки прессой. Либеральной, разумеется.Каких-то миллиардов от казны глава «Роснано» тогда не получил, зато добился другого, для настоящего приватизатора — главного. Конкретно, преобразования самой госкорпорации. Из неё была оперативно выделена Управляющая компания – УК «Роснано», которую сразу же было разрешено акционировать. Маэстро приватизатор ухитрился во второй раз проделать фокус с приватизацией, только теперь уже не в масштабах всей страны, а отдельно избранной госкорпорации. Господин Чубайс со товарищи проделали всё, что нужно в бурном 2014 году, словно специально подгадали под взрыв патриотизма и гром крымских фанфар. Причём проделали настолько оперативно, что депутаты Госдумы успели обратиться с запросом в Генпрокуратуру только уже по следам проделанного.В документах, представленных группой народных избранников во главе с Оксаной Дмитриевой, было отмечено, что «деятельность корпорации «Роснано» вызывает большие сомнения как относительно её экономической эффективности, так и законности». Уже тогда, в середине 2014 года, по запросу депутатов вполне можно было сделать вывод, что ряд действий и сделок «Роснано» имеют признаки состава преступлений, чётко прописанных в Уголовном кодексе. Тут вам и мошенничество, простое и с кредитами, тут и отмывание преступных доходов, и преднамеренное банкротство, и уклонение от налогов, и нецелевое расходование бюджетных средств, и наконец злоупотребление полномочиями и нарушение изобретательских и патентных прав.Мало кто до сих пор понимает, как в тот раз удалось отвертеться руководству «Роснано» во главе с экс-приватизатором всея Руси. Да, большинство потенциальных обвинений опиралось на достаточно старые материалы проверки этой корпорации, которую Счётная палата РФ завершила лишь в 2013 году. В открытых материалах СП РФ было указано, что «на момент проверки наличие каких-либо документов, подтверждающих эффективность произведённых вложений, не установлено». Аудиторы, которые работали по «Роснано», отметили, что ряд сделок, осуществляемых за счет инвестиций, обладали «признаками отмывания и легализации средств, получения необоснованной налоговой выгоды, занижения налогооблагаемого дохода, необоснованного получения возмещения НДС из бюджета при экспортно-импортных операциях».Тогда же были обнародованы, скажем так, неординарные данные по нецелевым расходам и прямым убыткам госкорпорации, а также по зарплатам сотрудников. Среди прочего, указывалось, что «за 2007–2012 годы расходы корпорации «Роснано» составили более 196 млрд. рублей. За пять лет на административные и хозяйственные нужды израсходовано 6 млрд. рублей, на размещение персонала (покупка и ремонт части здания) — 5,3 млрд. рублей, на консультационные и экспертные услуги – 4 млрд. рублей, на охрану — 560 млн. рублей, на транспорт — 850 млн. рублей». В принципе, не бог весть какие деньги, хотя и с ними надо было разбираться.Зато на оплату труда и социальные выплаты, как подсчитали в Счётной палате, разом ушло 7 млрд. рублей. Судя по данным, представленным самой госкорпорацией, уже в 2009 году её сотрудники работали на очень привлекательных условиях, когда среднемесячный доход одного сотрудника составлял 249 тыс. рублей. Но и это согласитесь, не так много, если не знать, что в УК «Роснано» средняя зарплата вскоре будет составлять примерно вдвое больше. Но это ведь в частной компании, которой уже и Счётная палата, и Генпрокуратура – не указ.Не исключено, что Чубайса тогда спасла его собственная смелость, с которой он как раз в то время и заговорил об убытках и неудачах «Роснано». Но может быть, сыграл свою роль и тот факт, что в Генпрокуратуре, куда обратились депутаты Думы, тогда тоже не всё было, мягко говоря, ладно. Да, с тех пор новых запросов прокурорам из Думы не поступало, а главный контрольный орган страны – Счётную палату вообще возглавил другой чиновник, в экономике тоже либерал, возможно, ничуть не менее «великий», чем Чубайс.Но сути дела это не меняет – государственной корпорацией по-прежнему управляет частная компания УК «Роснано». Очень показательно, что именно после того депутатского запроса «Роснано» и стало вдруг показывать в отчётах прибыль – смотрите, мол, как хорошо мы стали управлять госкорпорацией.То, что всё это отнюдь не дела минувших дней, а имеет самое прямое отношение к нынешнему нежданному выходу «отца ваучера» из тени, вообще-то и доказывать не надо. Но и забывать тоже нельзя, тем более что устами г-на Чубайса, похоже, говорит тот самый российский большой бизнес. По крайней мере, «лучшие» его представители, прямо или косвенно, но почти однозначно готовы поддержать своего новоявленного защитника. Миллиардов им мало, им ещё и благодарность от народа подавай… Но для начала получите отповедь.