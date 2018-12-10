В Вашингтоне ответили на вопросы о фото китайского истребителя J-20 в США
После того как в четверг на территории США, в аэропорту Саванна-Хилтон-Хед был замечен новейший китайский истребитель J-20, возникло множество спекуляций по этому поводу. В частности, появились предположения о дезертирстве китайского пилота, которого сравнивали с Виктором Беленко [советский перебежчик, перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П]. Об этом сообщает издание The Aviationist.
В конце прошедшей недели военный эксперт Андреас Руппрехт, специализирующийся на Китае, первым заметил, что отдельные конструкции обозначенного самолета находились в неподвижном положении. Выяснилось, что, в отличие оригинального J-20, зафиксированный в США самолет (ниже на фото) имеет: A. нестандартное посадочное устройство; B. внешние фрагменты машины статичны; C. нестандартные сопла. Это позволило предположить, что перед нами находится полномасштабный макет, а не настоящий самолет.
Окончательно сомнения были развеяны ВВС США, которые официально сообщили, что замеченный в Джорджии J-20 является макетом, задействованным в учебном процессе и принадлежащим Корпусу морской пехоты США.
Появление в американских войсках копии J-20 говорит о том, что США серьёзно относятся к развитию новых оружейных систем в Китае.
Напомним, что ранее в США проводились тренировки воздушных боёв с участием истребителей советского образца, приобретённых Штатами у третьих стран.
В конце прошедшей недели военный эксперт Андреас Руппрехт, специализирующийся на Китае, первым заметил, что отдельные конструкции обозначенного самолета находились в неподвижном положении. Выяснилось, что, в отличие оригинального J-20, зафиксированный в США самолет (ниже на фото) имеет: A. нестандартное посадочное устройство; B. внешние фрагменты машины статичны; C. нестандартные сопла. Это позволило предположить, что перед нами находится полномасштабный макет, а не настоящий самолет.
Окончательно сомнения были развеяны ВВС США, которые официально сообщили, что замеченный в Джорджии J-20 является макетом, задействованным в учебном процессе и принадлежащим Корпусу морской пехоты США.
Появление в американских войсках копии J-20 говорит о том, что США серьёзно относятся к развитию новых оружейных систем в Китае.
Напомним, что ранее в США проводились тренировки воздушных боёв с участием истребителей советского образца, приобретённых Штатами у третьих стран.
- Использованы фотографии:
- https://new.qq.com ; xinhuanet.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter