СМИ сообщили об израильской атаке на аэропорт Дамаска

Ряд СМИ сообщил о том, что была произведена очередная атака с воздуха на аэропорт Дамаска. По неподтверждённым данным, израильская авиация наносила удары по воздушной гавани во время разгрузки борта, прибывшего в аэропорт из Ирана. Речь могла идти не об одном, а о нескольких иранских транспортниках, - сообщает пресса. При этом заявления о том, что целью были иранские самолёты, появились в израильских газетах. Добавляется, что «часть груза была повреждена».Через некоторое время информационное агентство SANA сообщило о том, что сирийские ПВО открывали огонь по израильским боевым самолётам. Однако впоследствии главное информагентство Сирии эту информацию со своего официального сайта удалило. Мало того, SANA разместила сообщение о том, что никакой атаки на аэропорт и вовсе не было, и что он продолжает работать в штатном режиме.Между тем, так называемая «сирийская обсерватория по правам человека», офис которой базируется в Лондоне, в соцсетях опубликовала заявление о «взрывах в районе воздушной гавани столицы Сирийской Арабской Республики». Добавляется, что «были видны и пуски ракет зенитных ракетных комплексов». При этом «обсерватория» сообщает, что о конкретных целях атаки аэропорта Дамаска у её сотрудников данных нет.На этом фоне в израильских СМИ говорится о подготовке встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Информация опубликована со ссылкой непосредственно на израильского премьера, который заявил, что встреча будет посвящена Сирии и Ливану, а состоится, вероятно, в Москве.