SIPRI: РФ обошла Великобританию по объёмам производства оружия
Опубликованы данные мониторинга, осуществлённого специалистами Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Это исследование посвящено объёмам производства оружия и военной техники разными странами мира. Если верить опубликованным выкладкам шведских специалистов, то Россия впервые за 17 лет вышла на 2-е место в мире по объёмам производства вооружений.
Сообщается, что на первом месте с большим отрывом от конкурентов – Соединённые Штаты Америки, а Россия по итогам отчётов о масштабах производства вооружений в 2017 году обошла Великобританию.
Примечательно, что в рейтинге, который охватил около сотни различных компаний по всему миру, отсутствует информация о производстве вооружений в Китае. В SIPRI заявлено, что они основывают свой доклад исключительно на тех сведениях, которые публикуются в открытом доступе. Китай же таких сведений, по версии шведских докладчиков, не публикует.
В упомянутом докладе говорится о том, что объёмы производства вооружений в России достигли 9,5% от мировых. Другими словами, фактически каждая десятая единица оружия сегодня произведена именно в нашей стране (опять-таки, если не учитывать работу китайских компаний).
Общемировой рынок вооружений на сегодняшний день оценивается примерно в 0,4 триллиона долларов.
SIPRI сообщает, что по итогам 2017 года сразу четыре российских производителя вооружений показали темпы роста, превышающие 15%. Это «Тактическое ракетное вооружение с 19-ю процентами, «Высокоточные комплексы» с 22-ю процентами, ОСК (плюс 25%), а также «Алмаз-Антей».
Крупнейшими же производителями вооружений в мире остаются американские компании «Lockhead Martin» и «Боинг».
Напомним, что Россия в течение нескольких последних лет удерживает за собой 2-е место и по объёмам продаж оружия. Основные покупатели - Индия, Алжир, Вьетнам и др. Теперь в числе покупателей и страна НАТО - Турция. Напомним, что подписан контракт на поставке Анкаре ЗРК С-400 "Триумф".
Сообщается, что на первом месте с большим отрывом от конкурентов – Соединённые Штаты Америки, а Россия по итогам отчётов о масштабах производства вооружений в 2017 году обошла Великобританию.
Примечательно, что в рейтинге, который охватил около сотни различных компаний по всему миру, отсутствует информация о производстве вооружений в Китае. В SIPRI заявлено, что они основывают свой доклад исключительно на тех сведениях, которые публикуются в открытом доступе. Китай же таких сведений, по версии шведских докладчиков, не публикует.
В упомянутом докладе говорится о том, что объёмы производства вооружений в России достигли 9,5% от мировых. Другими словами, фактически каждая десятая единица оружия сегодня произведена именно в нашей стране (опять-таки, если не учитывать работу китайских компаний).
Общемировой рынок вооружений на сегодняшний день оценивается примерно в 0,4 триллиона долларов.
SIPRI сообщает, что по итогам 2017 года сразу четыре российских производителя вооружений показали темпы роста, превышающие 15%. Это «Тактическое ракетное вооружение с 19-ю процентами, «Высокоточные комплексы» с 22-ю процентами, ОСК (плюс 25%), а также «Алмаз-Антей».
Крупнейшими же производителями вооружений в мире остаются американские компании «Lockhead Martin» и «Боинг».
Напомним, что Россия в течение нескольких последних лет удерживает за собой 2-е место и по объёмам продаж оружия. Основные покупатели - Индия, Алжир, Вьетнам и др. Теперь в числе покупателей и страна НАТО - Турция. Напомним, что подписан контракт на поставке Анкаре ЗРК С-400 "Триумф".
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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