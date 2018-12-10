Стало известно, где будет похоронена Людмила Алексеева

Она предпочла кремацию, это была её воля.

Стало известно о том, что тело скончавшейся 8 декабря правозащитницы Людмилы Алексеевой будет кремировано. После этого прах усопшей будет захоронен на Троекуровском кладбище в семейной могиле. РИА Новости приводит заявление Михаила Федотова, возглавляющего совет по правам человека при президенте России:Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года. Церемония прощания с ней, как стало известно, пройдёт в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре (Москва) во вторник, 11 декабря – с 10 часов утра.Напомним, что Людмила Алексеева возглавляла правозащитную организацию Московская Хельсинкская группа, став одним из сооснователей МХГ. За несколько дней до своей кончины стала членом совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека. С 2002 по 2012 годы входила в состав комиссии, которая впоследствии в упомянутый совет и была трансформирована.Помимо российского гражданства имела гражданство США. Гражданство Соединённых Штатов получила, находясь в эмиграции. СССР она покинула вместе с семьёй в 1977 году. В Америке вела программы на радиостанциях «Голос Америки» и «Радио Свобода». Отъезд из Союза объясняла угрозами тюремного заключения за свою диссидентскую деятельность.Вернулась на Родину в 1993 году. При этом сын Людмилы Алексеевой Михаил (Майкл) остался в Штатах, где получил звание профессора экономики в университете Индианы.О взглядах Людмилы Алексеевой прекрасно известно. В частности, Алексеева, мягко говоря, критически высказывалась о личности Иосифа Сталина, заявляла о необходимости «вывода российских войск с территории Украины. При этом у властей РФ правозащитница вызывала уважение за её гражданскую позицию. В декабре прошлого года Людмила Алексеева была награждена Госпремией за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности.