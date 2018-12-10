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Мадуро: США планируют переворот в Венесуэле

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро накануне выступил с заявлением о планах Соединённых Штатов осуществить антиконституционный переворот в стране.

По словам венесуэльского президента, Белый дом уже делает попытки оказать негативное воздействие на демократическое устройство страны и тем самым осуществить государственный переворот вопреки существующему конституционному строю.


В ближайшие дни Мадуро намерен в ходе отдельной пресс-конференции более подробно рассказать о планах США. При этом Николас Мадуро обратился к венесуэльским силовикам с просьбой о "бдительности и всемерной защите конституционного строя".

Мадуро: США планируют переворот в Венесуэле


В августе текущего года на президента Мадуро попытались совершить покушение. Во время парада, проходившего в Каракасе, несколько беспилотников, оснащённых взрывчатыми веществами, были направлены к трибуне, где находился глава государства.

После этого Мадуро выступил с обвинениями в предпринятом покушении в адрес оппозиции и бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он заявил, что знал о готовящемся против него заговоре, в организации которого США принимали самое непосредственное участие.

Ранее в американском издании New York Times сообщалось о том, что в Белом доме на протяжении года велись переговоры с венесуэльскими офицерами-мятежниками, в ходе которых обсуждались планы физического устранения действующего президента.

Напомним, что на минувшей неделе на "ВО" выходил материал, в котором сообщалось о поставках американского оружия на север Бразилии. Вполне вероятно, что именно это направление могло быть выбрано спецслужбами США для подготовки к осуществлению вторжения подконтрольных группировок в Венесуэлу.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/NicolasMaduro
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