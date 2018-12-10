Мадуро: США планируют переворот в Венесуэле
Глава Венесуэлы Николас Мадуро накануне выступил с заявлением о планах Соединённых Штатов осуществить антиконституционный переворот в стране.
По словам венесуэльского президента, Белый дом уже делает попытки оказать негативное воздействие на демократическое устройство страны и тем самым осуществить государственный переворот вопреки существующему конституционному строю.
В ближайшие дни Мадуро намерен в ходе отдельной пресс-конференции более подробно рассказать о планах США. При этом Николас Мадуро обратился к венесуэльским силовикам с просьбой о "бдительности и всемерной защите конституционного строя".
В августе текущего года на президента Мадуро попытались совершить покушение. Во время парада, проходившего в Каракасе, несколько беспилотников, оснащённых взрывчатыми веществами, были направлены к трибуне, где находился глава государства.
После этого Мадуро выступил с обвинениями в предпринятом покушении в адрес оппозиции и бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он заявил, что знал о готовящемся против него заговоре, в организации которого США принимали самое непосредственное участие.
Ранее в американском издании New York Times сообщалось о том, что в Белом доме на протяжении года велись переговоры с венесуэльскими офицерами-мятежниками, в ходе которых обсуждались планы физического устранения действующего президента.
Напомним, что на минувшей неделе на "ВО" выходил материал, в котором сообщалось о поставках американского оружия на север Бразилии. Вполне вероятно, что именно это направление могло быть выбрано спецслужбами США для подготовки к осуществлению вторжения подконтрольных группировок в Венесуэлу.
По словам венесуэльского президента, Белый дом уже делает попытки оказать негативное воздействие на демократическое устройство страны и тем самым осуществить государственный переворот вопреки существующему конституционному строю.
В ближайшие дни Мадуро намерен в ходе отдельной пресс-конференции более подробно рассказать о планах США. При этом Николас Мадуро обратился к венесуэльским силовикам с просьбой о "бдительности и всемерной защите конституционного строя".
В августе текущего года на президента Мадуро попытались совершить покушение. Во время парада, проходившего в Каракасе, несколько беспилотников, оснащённых взрывчатыми веществами, были направлены к трибуне, где находился глава государства.
После этого Мадуро выступил с обвинениями в предпринятом покушении в адрес оппозиции и бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он заявил, что знал о готовящемся против него заговоре, в организации которого США принимали самое непосредственное участие.
Ранее в американском издании New York Times сообщалось о том, что в Белом доме на протяжении года велись переговоры с венесуэльскими офицерами-мятежниками, в ходе которых обсуждались планы физического устранения действующего президента.
Напомним, что на минувшей неделе на "ВО" выходил материал, в котором сообщалось о поставках американского оружия на север Бразилии. Вполне вероятно, что именно это направление могло быть выбрано спецслужбами США для подготовки к осуществлению вторжения подконтрольных группировок в Венесуэлу.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/NicolasMaduro
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