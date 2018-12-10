СБУ заявила о задержании работавшего на РФ полковника ВВС Украины "Сократа"

Но профессиональная память этого человека еще имеет ценность для россиян.

Россияне передали ему компьютер, похожий на дешёвый ноутбук, но на нём была установлена программа, которая сама стирала данные о контактах и маршрутах передачи информации.

Украинское СМИ ТСН со ссылкой на представителя СБУ сообщает о задержании бывшего сотрудника министерства обороны Украины. Названо имя задержанного – Сергей Лазарев. При этом утверждается, что Лазарев в течение нескольких лет якобы работал на российскую военную разведку, имея псевдоним «Сократ».В украинской контрразведке утверждают, что сотрудник ведомства Лазарев в течение примерно трёх лет передавал «российскому ГРУ» информацию о поставках в ВСУ военной техники. При этом говорится, что в Минобороны Украины Сергей Лазарев отвечал за учёт военной техники в ВВС страны.О том, когда именно «Сократ» передавал данные российской стороне, передавал ли он их находясь в должности или уже после отставки, в материале украинских СМИ не сообщается. Зато добавляется, что «Сократ» - «отработанный материал, и дальнейшая судьба этого старика не интересует его кураторов».И тут же:Публикуются данные о Сергее Лазареве. Утверждается, что он полковник ВВС Украины в отставке. С «ГРУ» на контакт якобы вышел во время поездки к сестре в белгородский городок Шебекино.Из интервью с человеком, который назвал себя специалистом по кибербезопасности:В материале утверждается, что одной из задач, якобы поставленных перед Лазаревым россиянами, была задача по приобретению украинского беспилотника. После отправки Лазарева в Лукьяновское СИЗО СБУ пытается выяснить, через кого «Сократ» должен был переправить в Россию беспилотник. При этом так и осталось неясным, был ли приобретён БПЛА или нет, если вообще вся эта история с приобретением не фейк от СБУ, которых за последнее время выявлено немало.Сразу же заявлено, что Лазарев может оказаться в списке лиц, которых впоследствии могут обменять. Примечательно, что эта история проявила себя после задержания сотрудников СБУ в Керчи – тех самых, которые находились вместе с украинскими моряками на катерах-нарушителях государственной границы России. Не исключено, что СБУ теперь попытается обменять задержанного на тех самых эсбэушников, которых переправили несколько дней назад из Керчи в Москву.