Бельгийский генерал: Россия опаснее, чем терроризм

Видимо, русские считают, что мы уже вступили в постамериканский многополярный мир, поэтому решительно отвергают то, что, по их мнению, является диктатом США,

Российский представитель в своем анализе был откровенен до такой степени, что планы Москвы стали совершенно очевидными. Ее намерение сохранить и даже расширить сферу влияния твердо как никогда,