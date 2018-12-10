Бельгийский генерал: Россия опаснее, чем терроризм
В настоящее время Россия представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм, приводит Paris Match заявление командующего оборонными операциями ВС Бельгии генерала Карла Гиллиса.
К такому мнению Гиллис пришел после встречи в Риме советника президента РФ по политическим вопросам с представителями стран НАТО.
На этой встрече тема терроризма практически не поднималась, зато «российская угроза» фигурировала в каждом докладе, отметил он.
По словам Гиллиса, из выступления российского чиновника следует, что Россия поставила перед собой цель утвердиться в качестве мировой сверхдержавы, для чего разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, играющему всё более важную роль на мировой арене.
Представитель РФ дал понять: Москва будет добиваться уважения от других государств любой ценой, и что она прилагает усилия для подрыва Евросоюза и НАТО с целью их ослабления, добавил военачальник.
Он сделал вывод, что РФ видит себя окруженной «горячими точками» противостояния с Западом, которыми являются Крым, Сирия, страны Балтии, Кавказ, Афганистан и другие страны. А для достижения своих целей Москва будет прибегать, и уже прибегает, к «гибридным методам», таким как политическое давление, шпионаж, дезинформация, хакерство и тому подобное. Правда, термин «гибридные средства» русские не употребляют, они говорят «информационная война», но от этого суть не меняется, добавил Гиллис.
К такому мнению Гиллис пришел после встречи в Риме советника президента РФ по политическим вопросам с представителями стран НАТО.
На этой встрече тема терроризма практически не поднималась, зато «российская угроза» фигурировала в каждом докладе, отметил он.
По словам Гиллиса, из выступления российского чиновника следует, что Россия поставила перед собой цель утвердиться в качестве мировой сверхдержавы, для чего разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, играющему всё более важную роль на мировой арене.
Видимо, русские считают, что мы уже вступили в постамериканский многополярный мир, поэтому решительно отвергают то, что, по их мнению, является диктатом США,подчеркнул он.
Представитель РФ дал понять: Москва будет добиваться уважения от других государств любой ценой, и что она прилагает усилия для подрыва Евросоюза и НАТО с целью их ослабления, добавил военачальник.
Он сделал вывод, что РФ видит себя окруженной «горячими точками» противостояния с Западом, которыми являются Крым, Сирия, страны Балтии, Кавказ, Афганистан и другие страны. А для достижения своих целей Москва будет прибегать, и уже прибегает, к «гибридным методам», таким как политическое давление, шпионаж, дезинформация, хакерство и тому подобное. Правда, термин «гибридные средства» русские не употребляют, они говорят «информационная война», но от этого суть не меняется, добавил Гиллис.
Российский представитель в своем анализе был откровенен до такой степени, что планы Москвы стали совершенно очевидными. Ее намерение сохранить и даже расширить сферу влияния твердо как никогда,заключил он.
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