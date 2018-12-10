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Госдеп продвигает идею создания "ближневосточного НАТО"

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В Вашингтоне решили обратиться к своим ближневосточным партнёрам с призывом интенсифицировать создание организации, которая бы противостояла «агрессивным действиям Ирана». Речь идёт о создании структуры, которая получила рабочее название Ближневосточный стратегический альянс – MESA. О таком альянсе сообщил журналистам глава саудовской дипломатии Адель аль-Джубейр.

Госдеп продвигает идею создания "ближневосточного НАТО"



Заявление об обращении США Джубейр сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам саммита стран Персидского залива. Проходил саммит в Эр-Рияде.

Упомянутый альянс уже называют «ближневосточным НАТО». В него помимо Саудовской Аравии планируют войти ОАЭ, Бахрейн, Иордания и некоторые другие страны регионы. Отмечается, что вопрос о возможном вхождении в MESA рассматривают и власти Египта.

По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии, Эр-Рияд намерен активизировать работу по созданию альянса, который «мог бы защитить регион от внешней агрессии». При этом Адель аль-Джубейр заявил, что «наибольшая угроза для региона исходит от Ирана».

Тем временем, в Госдепе США заявили, что ближневосточным странам следует скоординировать свои шаги по созданию альянса, так как «угроза со стороны Ирана только возрастает».

В Иране в свою очередь отметили, что США продолжают вмешиваться во внутренние дела большинства стран Ближнего Востока, преследуя в том числе и цель по наращиванию объёмов продажи вооружений. А министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Твиттере написал, что в регионе с давних времён остаётся «множество деспотов, которые не принесли ничего, кроме войны страданий». По словам Джавада Зарифа, Ближнему Востоку нужны не деспотичные режимы, а вектор развития.

Из заявления:
Нужны не деспоты, а сильный регион.


Напомним, что ранее Соединённые Штаты восстановили действие многих антииранских санкций, к которым подключился и ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. В Тегеране заявляют, что американские санкции нанесли удар по фармакологической промышленности Ирана, которая в США поставлены на один уровень с «производством химического оружия». Основная цель США - лишить Иран возможности экспортировать нефть и получать от этого прибыль.
Использованы фотографии:
Минобороны Саудовской Аравии
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