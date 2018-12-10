Пушков ответил на обвинения России в разжигании беспорядков во Франции

Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Брекзит? Так это Путин! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе, как русские. Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут.

Западные неолибералы в случае каких-либо бедствий сразу обвинят Россию, «уши вянут» от таких заявлений, приводит РИА Новости комментарий члена Совета Федерации Алексея Пушкова.По его словам, Запад обвиняет Россию во всех своих бедах:Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о начале расследования якобы причастности Москвы к массовым беспорядкам в стране.Он отметил, что такие сообщения ему известны. Расследование по этому поводу уже началось. При этом министр отказался делать какие-либо выводы до тех пор, пока не будут установлены конкретные факты.Ле Дриан добавил, что у Москвы и Парижа есть некоторые вопросы, по которым их позиции заметно отличаются, однако есть и такие, в которых позиции схожи. Также есть вопросы, над решением которых правительства обеих стран работают совместно.Напомним, на прошлой неделе британские СМИ сообщили, что в «Твиттере» появились сотни аккаунтов, связанных с Россией, с которых ежедневно публикуется более полутора тысяч сообщений для «разжигания уличных протестов». При этом пользователи якобы распространяют дезинформацию, размещая фото раненых демонстрантов и рассказывая о жестокости французской полиции.Как отметил в свою очередь глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, Париж идет на поводу у провокаторов из Лондона и Киева, демонстрирую тем самым неуважение к собственному народу и непонимание истинных причин недовольства масс.Акции «желтых жилетов» начались 17 ноября. Демонстранты выступают против повышения цен на автомобильное топливо. Протесты приобрели массовый характер и сопровождаются стычками с правоохранителями, погромами и поджогами.