Либералы и патриоты в едином порыве скорбят о "гастарбайтерах" из Луганска
До чего бы ни дотянулись либеральные журналисты, все у них получается излишне пафосным. В Интернете широко разошлась статья «Комсомолки» (в частности, уже пошла гулять по ТГ-каналам, в том числе появилась в «Караульном»), в которой корреспондент издания собирает в Абхазии мандарины вместе с «луганскими гастарбайтерами». Поплакать о несчастной доле луганчан поспешили многие. Никто не задумался: что это за люди и нужны ли они в ЛНР?
«Гастарбайтеры» из ЛНР безропотно собирают цитрусовые за копейки: «…да что там делать, дома. Летом мы тут в отеле работаем, или официантками. Все же не пять тысяч в месяц, как у нас в Луганке предлагают, а примерно тысяча в день, да и море, тепло, не стреляют».
Удачный «наброс» мигом вызвал «праведный» гнев. Попробуем разобраться.
Вообще, эти сборщики, наверное, в ЛНР очень давно не были – там «прилетает» исключительно на линии разграничения. Остальная республика, слава богу, не видела обстрелов с 2015 года. Но это так, ремарка…
В первую очередь хочется сказать, что многим действительно нечего делать в Донецке и Луганске, потому что они в самом начале войны бежали из своих городов в Крым, Абхазию, Москву и т. д. Многие потом, в начале мая 2014, пытались возвращаться назад, жалуясь, что в России им предоставляют жилье, питание и одежду, но не дают денег – то есть приходится работать (а значит, легализоваться). Когда в мае-июне 2014 война стала разгораться, всех их «сдуло» с Донбасса.
Пока их земляки с оружием в руках воевали, они валялись на крымских пляжах, «грачевали» в Ростове, тупо сидели в пунктах временного размещения или, быть может, собирали мандарины в Абхазии. Позже, когда боевые действия локализовались, когда их интенсивность стала минимальной, многие пытались вернуться в Донецк и Луганск. Практически никто тут не прижился – совсем другой мир. С идеологией, другими ценностями, героями и приоритетами. И, что уж греха таить, достаточно низкими зарплатами.
Наверное, пусть лучше собирают мандарины – они не воевали с нами плечом к плечу и до сих пор ментально живут в довоенной Украине, которой уже нет и никогда не будет.
Проблемы, имеющиеся в ЛДНР, чреваты потерей не вечных «сборщиков мандаринов» — местные алкоголики еще с нулевых ездили, например, подрабатывать к корейцам в Краснодарский край. Те пить не дают; зарплату платят раз в три месяца, поэтому для определенной категории граждан это действительно шанс не только заработать, но и не пропить заработанное. Многие ездят и сегодня.
Проблемы в экономике и убогая внутренняя политика опасны в первую очередь тем, что из ЛДНР уедут специалисты. Те, кто поддерживал в рабочем состоянии морально устаревшие предприятия, ремонтировал их и устанавливал новые линии. Тех, кто способен был под обстрелами срочно ремонтировать ЛЭП или газовод. Только в Донецке и только в 2014-2015 годах количество погибших сотрудников аварийных бригад превысило 110 человек. А кто-то в это время… собирал мандарины.
И если люди, поставленные управлять жизненно важными аспектами жизни Новороссии, а точнее, те люди, которые приставлены ими управлять, ничего не предпримут и благополучно «пролюбят» этих самых специалистов, то они явно не станут гастарбайтерами. С легализацией или без – будут работать в высокотехнологических сферах. Один такой буквально недавно вернулся из России, где руководил бригадой – за пару месяцев чистыми привез 130 тыс. рублей. На мандаринах столько не заработаешь!
Работать подобным образом не станут даже педагоги и врачи, если они все-таки решат покинуть республики — в регионах России эти профессии крайне востребованы. Вполне можно получить гражданство по ускоренной программе. Зарплаты только не слишком отличаются от республиканских, а за жилье придется платить на порядок больше — потому, наверное, и не торопятся.
Одним словом, потеря дополнительно нескольких тысяч лиц «с пониженной социальной ответственностью» для республик неприятна, но не критична (тем более что они и так всю жизнь ездят зарабатывать в РФ, пока находятся в товарном виде).
А вот потеря высококвалифицированных специалистов – это совсем другое дело. Но это, простите, явно другая история.
«Гастарбайтеры» из ЛНР безропотно собирают цитрусовые за копейки: «…да что там делать, дома. Летом мы тут в отеле работаем, или официантками. Все же не пять тысяч в месяц, как у нас в Луганке предлагают, а примерно тысяча в день, да и море, тепло, не стреляют».
Удачный «наброс» мигом вызвал «праведный» гнев. Попробуем разобраться.
Вообще, эти сборщики, наверное, в ЛНР очень давно не были – там «прилетает» исключительно на линии разграничения. Остальная республика, слава богу, не видела обстрелов с 2015 года. Но это так, ремарка…
В первую очередь хочется сказать, что многим действительно нечего делать в Донецке и Луганске, потому что они в самом начале войны бежали из своих городов в Крым, Абхазию, Москву и т. д. Многие потом, в начале мая 2014, пытались возвращаться назад, жалуясь, что в России им предоставляют жилье, питание и одежду, но не дают денег – то есть приходится работать (а значит, легализоваться). Когда в мае-июне 2014 война стала разгораться, всех их «сдуло» с Донбасса.
Пока их земляки с оружием в руках воевали, они валялись на крымских пляжах, «грачевали» в Ростове, тупо сидели в пунктах временного размещения или, быть может, собирали мандарины в Абхазии. Позже, когда боевые действия локализовались, когда их интенсивность стала минимальной, многие пытались вернуться в Донецк и Луганск. Практически никто тут не прижился – совсем другой мир. С идеологией, другими ценностями, героями и приоритетами. И, что уж греха таить, достаточно низкими зарплатами.
Наверное, пусть лучше собирают мандарины – они не воевали с нами плечом к плечу и до сих пор ментально живут в довоенной Украине, которой уже нет и никогда не будет.
Проблемы, имеющиеся в ЛДНР, чреваты потерей не вечных «сборщиков мандаринов» — местные алкоголики еще с нулевых ездили, например, подрабатывать к корейцам в Краснодарский край. Те пить не дают; зарплату платят раз в три месяца, поэтому для определенной категории граждан это действительно шанс не только заработать, но и не пропить заработанное. Многие ездят и сегодня.
Проблемы в экономике и убогая внутренняя политика опасны в первую очередь тем, что из ЛДНР уедут специалисты. Те, кто поддерживал в рабочем состоянии морально устаревшие предприятия, ремонтировал их и устанавливал новые линии. Тех, кто способен был под обстрелами срочно ремонтировать ЛЭП или газовод. Только в Донецке и только в 2014-2015 годах количество погибших сотрудников аварийных бригад превысило 110 человек. А кто-то в это время… собирал мандарины.
И если люди, поставленные управлять жизненно важными аспектами жизни Новороссии, а точнее, те люди, которые приставлены ими управлять, ничего не предпримут и благополучно «пролюбят» этих самых специалистов, то они явно не станут гастарбайтерами. С легализацией или без – будут работать в высокотехнологических сферах. Один такой буквально недавно вернулся из России, где руководил бригадой – за пару месяцев чистыми привез 130 тыс. рублей. На мандаринах столько не заработаешь!
Работать подобным образом не станут даже педагоги и врачи, если они все-таки решат покинуть республики — в регионах России эти профессии крайне востребованы. Вполне можно получить гражданство по ускоренной программе. Зарплаты только не слишком отличаются от республиканских, а за жилье придется платить на порядок больше — потому, наверное, и не торопятся.
Одним словом, потеря дополнительно нескольких тысяч лиц «с пониженной социальной ответственностью» для республик неприятна, но не критична (тем более что они и так всю жизнь ездят зарабатывать в РФ, пока находятся в товарном виде).
А вот потеря высококвалифицированных специалистов – это совсем другое дело. Но это, простите, явно другая история.
- Автор:
- Егор Махов
- Использованы фотографии:
- zullusim
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