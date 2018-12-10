Правящая партия Армении проиграла выборы блоку Пашиняна

Сильные, крепкие, могущественные люди.

Я люблю всех вас, я горжусь вами всеми, я преклоняюсь перед всеми вами.

Центризбирком Республики Армения публикует итоги проведённых накануне выборов в республиканский парламент. К настоящему времени обработаны 100 процентов бюллетеней. Итоги таковы: политический блок «Мой шаг», с которым в ногу шагает исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, набирает свыше 70% голосов избирателей.С более чем существенным преимуществом он обходит занявших второе и третье места соответственно партии «Процветающая Армения»(8,3%) и «Просвещённая Армения» (6,3%). Все остальные участники гонки, включая откровенно радикальные политические силы, не преодолели 5-процентного порога, который необходим для прохождения представителей в парламент.Выборы ЦИК Армении признал состоявшимися.Теперь у Никола Пашиняна появляется возможность сформировать правительство без оглядки на политических конкурентов. 70% поддержки на выборах дают парламентское большинство в законодательном органе страны.Обращает на себя внимание и тот факт, что в парламенте Армении теперь не будет представителей бывшей правящей партии – Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% голосов. Такой результат в Армении назвали "поражением с треском". Это говорит и о том, как резко поменялись предпочтения армянских избирателей за последнее время.Напомним, что Пашинян ранее объявил о роспуске парламента и о досрочных выборах в связи с тем, что парламентарии не утвердили его в должности премьер-министра.После оглашения результатов выборов Пашинян пишет в Фейсбуке:Обратил на себя внимание следующий факт: сайт ЦИК Армении представлен в двух версиях: на армянском и английском языках. Русскоязычный вариант отсутствует.