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Правящая партия Армении проиграла выборы блоку Пашиняна

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Центризбирком Республики Армения публикует итоги проведённых накануне выборов в республиканский парламент. К настоящему времени обработаны 100 процентов бюллетеней. Итоги таковы: политический блок «Мой шаг», с которым в ногу шагает исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, набирает свыше 70% голосов избирателей.

Правящая партия Армении проиграла выборы блоку Пашиняна



С более чем существенным преимуществом он обходит занявших второе и третье места соответственно партии «Процветающая Армения»(8,3%) и «Просвещённая Армения» (6,3%). Все остальные участники гонки, включая откровенно радикальные политические силы, не преодолели 5-процентного порога, который необходим для прохождения представителей в парламент.

Выборы ЦИК Армении признал состоявшимися.

Теперь у Никола Пашиняна появляется возможность сформировать правительство без оглядки на политических конкурентов. 70% поддержки на выборах дают парламентское большинство в законодательном органе страны.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в парламенте Армении теперь не будет представителей бывшей правящей партии – Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% голосов. Такой результат в Армении назвали "поражением с треском". Это говорит и о том, как резко поменялись предпочтения армянских избирателей за последнее время.

Напомним, что Пашинян ранее объявил о роспуске парламента и о досрочных выборах в связи с тем, что парламентарии не утвердили его в должности премьер-министра.

После оглашения результатов выборов Пашинян пишет в Фейсбуке:
Сильные, крепкие, могущественные люди.
Я люблю всех вас, я горжусь вами всеми, я преклоняюсь перед всеми вами.


Обратил на себя внимание следующий факт: сайт ЦИК Армении представлен в двух версиях: на армянском и английском языках. Русскоязычный вариант отсутствует.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/pg/nikol.pashinyan/
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