Виктория Скрипаль заявила о возможном похищении сестры

Я думаю, что ее держат, скорее всего, на военной базе, подальше от прессы, в изоляции от внешнего мира,

Скорее всего, Юлию Скрипаль удерживают насильно на одной из британских военных баз, родственники не могут до нее дозвониться с 24 июля, заявила в интервью Известиям племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.По мнению Виктории, британские спецслужбы фактически похитили Юлию, насильно удерживая ее от возвращения на родину.сказала Виктория.Иначе, чем объяснить тот факт, что к Юлии не допускают российских дипломатов и не разрешают выступить на телевидении, отмечает она.Не исключено, что сестра и дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, расположенной близ Солсбери, ведь это тоже военный объект, предположила Виктория.По ее словам, Юлия нужна Лондону, чтобы манипулировать общественным мнением и постоянно напоминать о «российской угрозе». Видимо, одного Сергея Скрипаля мало, поскольку он фигура неоднозначная. А вот невинная девушка – то, что нужно для искусственного обострения отношений с Москвой.Виктория напомнила, что последний раз, когда она разговаривала с сестрой, та уверила, что может свободно пользоваться телефоном, а также сообщила о намерении вернуться в Россию.Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей произошел 4 марта в Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены российскими спецслужбами, применившими нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва обвинения отвергла, заявив в свою очередь, что ей не о чем разговаривать с Лондоном до тех пор, пока не будет представлен консульский доступ к Юлии Скрипаль – гражданке Российской Федерации.