Операция "Преемница" и рокировка по-немецки

В пятницу, 7 декабря, на съезде Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии в Гамбурге новым председателем партии избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Во втором туре голосования она на 35 голосов (517 против 482) обошла кандидата от оппозиционного крыла ХДС Фридриха Мерца.Как только были озвучены итоги выборов председателя ХДС, эксперты дружно заговорили, что Ангеле Меркель удалась операция «Преемница». Возможную рокировку этих двух дам на посту лидера влиятельного ХДС в Германии прогнозировали сразу после сенсационного заявления Меркель о том, что на декабрьском съезде она не будет выставлять свою кандидатуру на должность главы ХДС, но останется канцлером до следующих парламентских выборов 2021 года.То заявление Ангела Меркель сделала сразу после провальных для христианских демократов выборов в земельный парламент Гессена. ХДС там получил только 27,2% голосов против 38,3% пятью годами раньше. Провал в Гессене все как-то сразу связали с персоной лидера партии, теряющей поддержку в обществе и партийной среде из-за недовольства работой правящей коалиции.Под Меркель зашаталось кресло канцлера, но она предпочла принести в жертву пост главы правящей партии. Этот ход был настолько слабым по своим последствиям, что только надёжный соратник во главе ХДС мог своей поддержкой канцлера обеспечить хоть какой-то позитивный результат.В этой связи в СМИ сразу замелькала фамилия генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую для удобства обращения стали именовать просто АКК. В большой политике Крамп-Карренбауэр — человек новый. В Берлин она перебралась только нынешней весной, когда заняла второй по значимости пост в ХДС.До этого АКК вполне успешно продвигалась по карьерной лестнице в родной земле Саар (самой маленькой в Германии). Она последовательно занимала в земельном правительстве посты министра внутренних дел, семьи, по правам женщин и спорта. С 2011 года стала премьер-министром Саар.С Ангелой Меркель у Аннегрет Крамп-Карренбауэр установились доверительные отношения. АКК поддерживала канцлера в трудные моменты её карьеры. Например, осенью 2015 года, когда по милости Меркель в Германии разразился миграционный кризис, и это вызвало серьёзный разлад среди христианских демократов, АКК была на стороне канцлера.Похожая ситуация возникла в начале нынешнего года. Тогда Меркель после неудачных осенних выборов в бундестаг старалась сохранить за собой пост канцлера, собрав хоть какую-то коалицию большинства с участием ХДС. Коалиционное соглашение и кандидатуры на министерские посты в правительстве утверждал съезд христианских демократов.На нём также рассмотрели и кадровые изменения внутри партии. По предложению Ангелы Меркель премьер-министра правительства земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрали генеральным секретарём ХДС. Её как-то сразу «записали» в преемницы канцлера, помня о том, что сама Меркель поднялась на высшие посты в германской чиновной иерархии и правящей партии из генсеков ХДС. Теперь операция «Преемница» получила своё логическое продолжение. Крамп-Карренбауэр сменила Меркель уже в кресле председателя партии.Это было не просто. В последнее время у Меркель появилась серьёзная оппозиция не только в обществе, но и в партии. Её знаменем стал Фридрих Мерц. О нём надо сказать особо. Этот человек профессиональный юрист, но делал политическую карьеру. Был депутатом Европарламента. Потом избирался в бундестаг, где достаточно скоро занял ведущие позиции во фракции ХДС/ХСС, которую со временем и возглавил.В 2009 году Фридрих Мерц ушёл из политики – так считают некоторые эксперты. Есть и другая точка зрения. Мерц из политики не ушёл, а, наоборот, поднялся на её более высокий уровень, мало заметный простому глазу. Поработав адвокатом на крупные корпорации, Фридрих Мерц вырос до председателя немецкого наблюдательного совета американского инвестиционного гиганта BlackRock (по оценке бывшего председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера, самой могущественной финансовой корпорации планеты).Как заметил эксперт Фонда стратегической культуры Дмитрий Седов, BlackRock принёс Мерцу не только финансовое благополучие и многомиллионное состояние, но и такие значимые посты как председателя «Атлантического моста» и члена Трёхсторонней комиссии. Международную комиссию по вопросам мира и процветания (именуемую теперь Трёхсторонней из-за участия в ней представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии) 45 лет назад создали по предложению известного американского банкира Дэвида Рокфеллера.Рокфеллер и возглавил её, сформулировав официальную задачу новой организации – обсуждение и поиск решений мировых проблем. С тех пор состав комиссии, имеющей очевидный политический уклон, неоднократно менялся. Неизменным остаётся только подбор её участников. Это около 400 крупнейших банкиров, руководителей транснациональных корпораций, видных политиков. В такой солидной компании нашлось место и Фридриху Мерцу.В отличие от Трёхсторонней комиссии, имеющей широкий международный формат, «Атлантический мост» – затея чисто американская. Его создали после второй мировой войны в интересах оккупационных властей США в Западной Германии. У «Моста» заявлены самые благие цели: «образовательные, научные, культурные и благотворительные, а также развитие взаимопонимания между народами».Знающие люди утверждают, что «Атлантический мост» на самом деле занимается «созданием сети руководящих кадров, оказывающих влияние на формирование общественного мнения в духе поддержки действий НАТО и США». В качестве примера приводят годовые отчеты о сотрудниках «Моста», где есть сведения о почти сотне крупнейших немецких журналистах, «ассоциированных» с этой американской организацией. Председательствует в ней уже знакомый нам Фридрих Мерц.Когда Мерц выдвинулся на пост лидера ХДС, бывший спикер парламентской фракции ХДС по военно-политическим вопросам Вилли Виммер отметил: «Кандидатура Фридриха Мерца на пост председателя партии подготовлена «длинной рукой» и теперь выплыла в финальную стадию».Справедливость этого вывода во время предвыборных встреч косвенно подтвердил сам Мерц. Формально представляя деловые круги Германии, он, по сути, продвигал американскую политическую повестку. Прежде всего, это отразилось в его активной поддержке антироссийских экономических санкций и требовании отказаться от газового проекта «Северный поток –2».Однако на этом этапе борьбы за место на политическом олимпе Германии Фридрих Мерц проиграл. Аналитики поспешили с выводом, что Ангела Меркель теперь (при поддержке партийных функционеров Аннегрет Крамп-Карренбауэр) вполне доработает на посту канцлера до 2021 года.Но есть один нюанс. Крамп-Карренбауэр уже успела отметиться своей политической пластичностью. По предложению АКК генеральным секретарём ХДС на съезде избран единомышленник Мерца 33-летний Пауль Цимиак, возглавлявший ранее молодежную организации христианских демократов.Немецкие СМИ позитивно оценили этот шаг нового лидера ХДС. Обозреватели сошлись во мнении, что Крамп-Карренбауэр хочет быть не только «доверенным лицом канцлера Меркель», но и крепить единство партии, расколовшейся на съезде практически пополам.Только вот никто не даёт ответа на вопрос: устоит ли провинциалка Аннегрет Крамп-Карренбауэр перед давлением искушённых в политике однопартийцев, ориентированных на атлантическую повестку и поддержку из-за океана? Для АКК это будет задача посерьёзнее завершившихся выборов.