Задержанная в Канаде финдиректор Huawei требует освобождения под залог
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная канадскими властями по просьбе Соединенных Штатов, заявила под присягой о своей невиновности и потребовала отпустить ее под залог, сообщает Reuters.
46-летняя Ваньчжоу, дочь основателя компании Huawei, обвиняется в том, что ее компания ведет запрещенный американскими санкциями бизнес в Иране, введя по этому поводу в заблуждение несколько национальных банков, которым теперь грозят судебные разбирательства и огромные штрафы.
В суде Ваньчжоу заявила, что не считает себя виновной в предъявленных ей обвинениях и продолжит оспаривать их в Соединенных Штатах, если будет принято решение о ее экстрадиции.
Она также потребовала освобождения под залог в связи с тяжелой формой гипертонической болезни, лечение которой в условиях следственного изолятора практически невозможно.
Между тем прокурор настаивает на том, чтобы Ваньчжоу оставалась под стражей, так как в случае освобождения она может покинуть страну и вернуться в Китай, что существенно осложнит расследование.
По словам же самой обвиняемой, она не собирается покидать Ванкувер, в котором находится ее недвижимость и с которым ее связывают 15-летние отношения. Ее семья также пообещала остаться в Ванкувере, если Ваньчжоу отпустят под залог.
Напомним, финдиректор компании Huawei была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США. В Пекине задержание назвали грубым нарушением прав человека. МИД направил представление как Канаде, так и США.
46-летняя Ваньчжоу, дочь основателя компании Huawei, обвиняется в том, что ее компания ведет запрещенный американскими санкциями бизнес в Иране, введя по этому поводу в заблуждение несколько национальных банков, которым теперь грозят судебные разбирательства и огромные штрафы.
В суде Ваньчжоу заявила, что не считает себя виновной в предъявленных ей обвинениях и продолжит оспаривать их в Соединенных Штатах, если будет принято решение о ее экстрадиции.
Она также потребовала освобождения под залог в связи с тяжелой формой гипертонической болезни, лечение которой в условиях следственного изолятора практически невозможно.
Между тем прокурор настаивает на том, чтобы Ваньчжоу оставалась под стражей, так как в случае освобождения она может покинуть страну и вернуться в Китай, что существенно осложнит расследование.
По словам же самой обвиняемой, она не собирается покидать Ванкувер, в котором находится ее недвижимость и с которым ее связывают 15-летние отношения. Ее семья также пообещала остаться в Ванкувере, если Ваньчжоу отпустят под залог.
Напомним, финдиректор компании Huawei была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США. В Пекине задержание назвали грубым нарушением прав человека. МИД направил представление как Канаде, так и США.
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