В Свердловской области упразднён департамент, возглавляемый Ольгой Глацких

Свердловские информационные ресурсы публикуют материалы об упразднении департамента молодёжной политики, во главе которого находилась оскандалившаяся Ольга Глацких. В сообщениях утверждается, что соответствующее распоряжение подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. По некоторым данным, ведомство будет трансформировано.В корпусе губернатора Куйвашева отмечают, что фактически речь идёт об «оптимизации использования имеющихся у государства ресурсов по усилению воспитательной функции и реализации социальных проектов для молодёжи».Напомним, что Ольга Глацких на всю страну прославилась (со знаком «минус») после публикации записи её высказываний из серии «государство не просило вас рожать».Через несколько дней после тех заявлений олимпийская чемпионка Глацких, по совместительству руководитель департамента молодёжной политики Свердловской области, дала понять, что самостоятельно в отставку подавать не собирается. По её словам, решение должно принимать начальство. Мало того, Глацких заявила, что её «оклеветали», и что слов «государство вас не просило рожать» не было, а ситуацию нужно рассматривать «контексте всего ответа».Теперь сообщается, что функции на базе департамента, который ранее Глацких в регионе возглавляла, перейдут к формируемому Минобразования области. Возглавит ли его Глацких, - вопрос. Ведомство создано фактически при слиянии министерства общего и полного образования с тем самым департаментом молодёжной политики.