Сводка о событиях в ДНР и ЛНР от военкора Маг за неделю (30.11.18 – 06.12.18)
На этой неделе обстановка продолжала оставаться стабильной, количество обстрелов низкое. ВСУ обстреляли ДНР 137 раз, применив 77 мин и снарядов, ЛНР 28 раз, применив 400 мин и снарядов, из них 18 артиллерийских калибром 122 мм.
За прошедшую неделю потерь, среди военнослужащих НМ ДНР и ЛНР, удалось избежать, но к сожалению, была ранена мирная жительница ДНР 1933 г.р.
Вообще с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4721 человек, среди которых 614 женщин и 4107 мужчин, в том числе 81 ребенок.
За истекшую неделю подразделениями ПВО НМ ЛНР сбито два БПЛА противника, один из них ударный.
Вообще затишье расцениваю, как затишье в политике после встречи 20-ки лидеров и пока громких политических мировых событий, также как и на Украине не планируется, а значит и провокаций в ближайшие недели можно и не ждать. По крайне менее до 28 декабря, пока действует военное положение. Возможно накануне, командование ВСУ сделает провокацию, как повод для продления военного положения.
Противник продолжает нести небоевые потери.
1 декабря, 3 боевика из состава 2-й роты 15-го батальона 58-й бригады, занимающей позиции на Горловском направлении, в ходе эксперимента по переделыванию гранаты от автоматического гранатомета АГС-17 под боеприпас для ударного беспилотника, допустили взрыв, в результате которого трое горе-мастеров сейчас в госпитале в тяжелом состоянии.
1 декабря, еще одни боевик из соседней 57-й бригады погиб при пожаре в палатке, пытаясь растопить печь, собранную из подручных средств.
4 декабря, во время проведения сборовых мероприятий с военнообязанными, на базе 53-й ОМБ, от разрыва ручной гранаты один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили ранения.
ДНР:
Наша разведка продолжает фиксировать усиление группировки вооруженных формирований Украины на всех тактических направлениях.
- на железнодорожной станции Константиновка, осуществили разгрузку три эшелона. Два эшелона с техникой и личным составом 2-го парашютно-десантного батальона 25-й овдбр и один эшелон с боеприпасами для бригадной артиллерийской группы. Подразделения размещены в районе н.п. Керамика. Боеприпасы разгружены на полевой артиллерийский склад в районе н.п. Очеретино;
- в н.п. Мариуполь, зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию 7 единиц танков Т-64. В настоящее время разгрузку этой техники проводят лица в полувоенной форме одежды без знаков различия.
По данным, полученным из штаба оккупационных сил, в Краматорск прибыла инспекционная группа Вооруженных сил США в составе шести человек. Основной их задачей является оказание помощи главарям украинских вооруженных формирований в принятии решений и руководстве действиями их боевиков.
Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов.
В частности, в ноябре текущего года в ряде городов Донецкой области силами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций были проведены тренировки по ликвидации последствий, повлекших утечку химических веществ. Под этой ширмой скрывалась подготовка экстренных служб городов Мариуполь и Дзержинск к проведению спланированной химической провокации в одном из перечисленных городов.
Важно отметить, что в ходе планирования деталей провокации, между британскими кураторами и главарями украинских боевиков возникли глубокие противоречия. В частности, по данным нашей разведки, командование «ООС» настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в Сирии. А кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения, обосновывая это тем, что последние постановки в Сирии не имели желаемого эффекта, так как были разоблачены. Разрешить противоречия должен лично Порошенко, который сам примет окончательное решение по одному из вариантов сценария применения химических отравляющих веществ.
3 декабря, осуществлена передача дополнительных двадцати танков Т-64 из состава 24-й механизированной бригады в 58-ю мотопехотную, оккупировавшей позиции на северо-западе Горловки. Штабом оккупационных сил поставлена задача в десятидневный срок поставить технику в строй, укомплектовать личным составом и провести мероприятия боевого слаживания. Готовность вновь сформированного танкового батальона (без танковой роты) к выполнению задач по предназначению – 15 декабря. Техника в настоящее время сосредоточена на западной окраине Катериновки, в 10 км от фронта.
На Мариупольском направлении с 3 по 14 декабря проводятся контрольно-комплексные занятия с 148-м гаубичным самоходно-артиллерийским дивизионом 81-й аэромобильной бригады, скрытно прибывшим в район Урзуфа на усиление 79-й десантно-штурмовой бригады. В настоящее время в рамках данных мероприятий отрабатываются вопросы по ведению и корректировке артиллерийского огня прибывшими подразделениями во взаимодействии с подразделениями 79-й одшбр. http://armiyadnr.su/sites/default/files/inline/images/slayd7_28.jpg
3 декабря, из 1467-го военного госпиталя в Николаеве в распоряжение начальника 61-го военного медицинского госпиталя в Мариуполе откомандировано более трети личного состава военных медиков. Большинство откомандированных – сотрудники хирургии, травматологии и реанимации.
ЛНР:
Мы продолжаем фиксировать наличие запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.
- в н.п. Северодонецк выявлено прибытие колонны противника в составе 4 единиц РСЗО «Град» и 8 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами;
- в н.п. Муратово, прибыла артиллерийская батарея 152-х мм гаубиц Д-20;
- в н.п. Малиново, отмечено расположение 4 единиц 122-х мм САУ «Гвоздика» и 3 единиц танков;
- в н.п. Макарово, сосредоточено 3 единицы 122-х мм гаубиц Д-30;
- в н.п. Рубежное, на станцию погрузки прибыл эшелон с вооружением и военной техникой, в том числе 11 единиц 152-мм гаубиц «Мста-Б», 25 единиц военных автомобилей, среди которых 3 единицы командно-штабные машины (КШМ);
- в н.п. Приволье, отмечено прибытие 3 единиц 152-мм САУ 2С19 «Мста-С»;
- в н.п. Мироновка, выявлено присутствие военнослужащих подразделения спецназа 3-й оперативной бригады нацгвардии Украины;
- в н.п. Рубежное, находятся несколько подразделений из состава ДУК «Правый сектор»;
- в н.п. Лопаскино, около 120 националистов из батальона «Айдар».
Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ.
На этой неделе вне мест хранения зафиксировано:
2 единицы - ЗРК «Стрела-10»;
3 единицы - 152-мм САУ 2С3 «Акация»;
4 единицы - 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б»;
5 единиц - 122-х мм гаубиц Д-30;
13 единиц - 120-мм миномётов 2Б11 и М120;
12 единиц - 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
11 единиц - танков Т-64.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
30.11.18, пятница
00:55-01:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, произведено 30 выстрелов ЗУ-23;
09:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:05 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:20-15:20 – 82 мм (8), БМП-1 (10), СО - с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 17:00 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:15 - 120 мм (19), АГС (29), БМП-2 (20) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
17:20 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:45 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялось стрелковое оружие;
20:40 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - н.п. Гнутово - н.п. Октябрь: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 3 раза.
01.12.18, суббота
10:50-11:10 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:55-12:15 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялось стрелковое оружие;
12:30-12:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13.:40-14:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, использовалось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
17:25 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 15 гранат АГС, используется крупнокалиберное вооружение;
18:15-18:35 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:35-18:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10-19:30 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;
19:55-20:15 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
20:30-20:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30 - БМП-1 (9), КК - с направления Троицкое – в направлении Калиново;
20:55-21:15 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:05-21:25 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:15-21:35 – н.п. Каменка - н.п. Крутая балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:50-23:10 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 мины из 120 мм миномета.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 1 раз.
02.12.18, воскресенье
17:45 - КК, СО - с направления Кондрашевская – в направлении Красный Яр; 20:15 - СО - с направления Станица Луганская – в направлении памятника Князю Игорю;
20:55 - 82 мм (10) - с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
Горловское направление: стрелковое оружие – 1 раз. Донецкое направление: минометы 120 мм – 1 раз (9 мин); БМП/БТР – 1 раз (30 выстрелов); зенитные установки – 1 раз (40 выстрелов); РПГ/СПГ – 6 раз (14 гранат); АГС – 2 раза (44 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 7 раз; стрелковое оружие – 9 раз. Мариупольское направление: минометы 82 мм – 2 раза (9 мин); БМП/БТР – 1 раз (7 выстрелов); РПГ/СПГ – 1 раз (2 гранаты); АГС – 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 3 раза. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Каштановое, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Ленинское.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 3 раза.
03.12.18, понедельник
06:15 - 120 (10) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
07:05-07:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:10 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:25-11:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
12:30-12:50 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялось стрелковое оружие;
13:35 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:25-14:45 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:00-16:30 – н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: произведено 50 выстрелов ЗУ-23;
17:00-17:20 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20-17:40 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:45-18:00 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущена 1 мина калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие;
18:35 - 82 мм (10) - с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
19:20-19:40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 4 мины калибром 82 мм, 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
19:30 - ГП-25 (2), СО - с направления Станично-Луганское – в направлении памятника Князю Игорю;
20:10 - 82 мм (10), БМП-1 (30), СО - с направления Троицкое – в направлении Калиново; 20:45 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20-21:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:35-21:55 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 58 гранат АГС, произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:50 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 7 мин калибром 82 мм, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - ГП-25 (4), СО - с направления Станично-Луганское – в направлении памятника Князю Игорю; 23:50 - 82 мм (15) - с направления Крымское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 6 раз.
04.12.18, вторник
01:35 - 122 мм (18) - с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
07:30-07:50 – н.п. Пески - н.п. Жабичево, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:40 - 82 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:20-11:40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:25 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
12:30-12:40 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущено 2 гранаты СПГ-9;
13:20 - 120 мм (10), БМП-1 (18), – с направления Троицкое – в направлении Веселогоровка; 13:40 - БМП-1 (12) – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 14:10 – н.п. Пески - Вольво-Центр, применяется стрелковое оружие;
16:10 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, выпущено 4 мины калибром 82 мм, 15 гранат АГС, используются крупнокалиберные пулеметы;
17:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 2 выстрела СПГ-9, используются крупнокалиберные пулеметы;
17:25 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00-18:20 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, выпущено 15 гранат АГС, использовались крупнокалиберные пулеметы;
18:10-18:30 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина), произведено 2 выстрела СПГ-9, использовалось стрелковое оружие;
18:55 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 - 120 мм (4), 82 мм (9), БМП-1 (20), КК - с направления Троицкое – в направлении Калиново; 19:25 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, выпущено 29 гранат АГС, используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 3 выстрела СПГ-9, выпущено 15 гранат АГС, используется стрелковое оружие;
20:45 - БМП-1 (4), РПГ (2) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
20:45 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, используются крупнокалиберные пулеметы;
21:15 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, используются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25 - ГП-25 (3), КК, СО – с направления Станично-Луганское – в направлении памятника Князю Игоря;
21:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 мины калибром 120 мм, используются крупнокалиберные пулеметы;
22:40-23:00 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 7 раз.
05.12.18, среда
13:20 - СПГ-9 (20) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
14:25 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялось стрелковое оружие;
14:45 - СПГ-9 (15) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 15:25 - РПГ (7), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 15:35 - 82 мм (5), РПГ (5) - с направления Крымское – в направлении Желобок; 16:35 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:40 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
16:55 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие;
17:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты СПГ-9 и 15 гранат АГС;
17:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40 - н.п. Невельское - ш-та Абакумова: произведено 6 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущена 1 граната СПГ-9 и 29 гранат АГС;
19:20 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:35 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: произведено 7 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:40 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:15 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20 - СПГ-9 (12) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
20:35 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9 и 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 4 гранаты СПГ-9 и 15 гранат АГС;
22:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 граната РПГ, произведено 20 выстрелов БМП-2;
22:45 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялось стрелковое оружие;
23:05 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, ЛНР 5 раз.
06.12.18, четверг
07:40 - 82 мм (6) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
09:40-10:00 –н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:00 – н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: выпущена 1 мина 82 мм миномета;
11:10-11:30 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:45-13:05 – н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Верхнеторецкое: выпущено 30 мин 82 мм миномета, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:20 – н.п. Гнутово – н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - 120 мм (6), 82 мм (12), РПГ (4), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
17:10-17:30 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30-17:50 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:00-18:20 – н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка: применялось стрелковое оружие;
18:30-18:50 – н.п. Павлополь – н.п. Октябрь: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
18:50-19:10 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-19:50 – н.п. Лебединское – н.п. Ленинское: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:20 – н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 – н.п. Авдеевка (вентствол ш-ты Бутовка) – н.п. Спартак: совершено 2 выстрела БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:00-21:20 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:55-22:15 – н.п. Марьинка – ш-ты Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:05-22:25 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины 82 мм миномета, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:50 - 82 мм (15), СО – с направления Крымское – в направлении Смелое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, 3 раза.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 137 раз. По двадцати трем населенном пунктам Республики противник выпустил 77 мин калибром 82 и 120 мм, из которых 13 калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские каратели продолжали свои обстрелы, в результате которых за неделю повреждения получили три домостроения в населенных пунктах Старомихайловка и Докучаевск.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 28 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 400 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Смелое, Красный Яр и памятник Князю Игорю.
Всем терпения и здоровья!
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