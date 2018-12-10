Трамп запросит для Пентагона дополнительное финансирование
После обстоятельного разговора с министром обороны США Дональд Трамп согласился затребовать у Конгресса дополнительного финансирования Пентагона в размере $34 млрд., передает канал CNN.
Издание отмечает, что в июне Конгресс уже утвердил военный бюджет на 2019 финансовый год (начинается 10 октября) в размере $716 млрд. Это на 82 миллиарда больше, чем в 2018 финансовом году.
Если предложение Трампа будет одобрено законодателями, что бюджет на 2019 год составит $750 млрд.
По словам источника канала, президент принял это решение 4 декабря на совещании с участием министра обороны Джеймса Мэттиса и глав комитетов по делам вооруженных сил Мэка Торнберри (палата представителей Конгресса) и Джеймса Инхофа (Сенат).
Дональд Трамп нашел убедительными доводы присутствующих и согласился с предложением поднять планку военного бюджета до верхнего предела в $750 млрд.
Канал напоминает, что на прошлой неделе администрация Трампа объявила о сокращении военных расходов в 2020 году на 5% до $700 млрд. в связи с предпринимаемыми федеральным правительством мерами по сокращению государственного долга. Сами же военные просили выделения на этот год $733 млрд. Каким будет окончательное решение, пока неясно.
Издание отмечает, что в июне Конгресс уже утвердил военный бюджет на 2019 финансовый год (начинается 10 октября) в размере $716 млрд. Это на 82 миллиарда больше, чем в 2018 финансовом году.
Если предложение Трампа будет одобрено законодателями, что бюджет на 2019 год составит $750 млрд.
По словам источника канала, президент принял это решение 4 декабря на совещании с участием министра обороны Джеймса Мэттиса и глав комитетов по делам вооруженных сил Мэка Торнберри (палата представителей Конгресса) и Джеймса Инхофа (Сенат).
Дональд Трамп нашел убедительными доводы присутствующих и согласился с предложением поднять планку военного бюджета до верхнего предела в $750 млрд.
Президент полностью поддерживает стратегию национальной обороны США и продолжает восстанавливать вооруженные силы, в том числе элементы ядерного сдерживания,добавил собеседник.
Канал напоминает, что на прошлой неделе администрация Трампа объявила о сокращении военных расходов в 2020 году на 5% до $700 млрд. в связи с предпринимаемыми федеральным правительством мерами по сокращению государственного долга. Сами же военные просили выделения на этот год $733 млрд. Каким будет окончательное решение, пока неясно.
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