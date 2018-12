В США усомнились в наличии боевого лазерного оружия у России

У России нет лазерного оружия , а все показанное российским Минобороны, не что иное, как "пропагандистские" новости . О том, что Россия "лжет о новой технологии все время", пишет американское издание патриотического толка We Are The Mighty.Авторы статьи убеждены, что российская армия не обладает современным лазерным оружием, а все показанное - просто пропаганда, поскольку военные "ни разу не показали этот "Пересвет" в действии". В том, что Россия может создать такое оружие, в издании не сомневаются, но по своим характеристикам оно будет в несколько раз слабее. Также у российских ученых нет таких технологий, которые позволяют размещать лазер на самолете-носителе, чтобы сбивать спутники. Они (ученые) еще не изобрели мощный источник, способный обеспечить энергией противоспутниковый лазер.А вот Соединенные Штаты в разработке лазерного оружия продвинулись значительно дальше России, пишет издание. Данное утверждение в издании объяснили тем, что США неоднократно показывало лазеры в действии.Авторы заявляют, что "ложь про лазерное оружие" подтверждается тем, что ранее "российское правительство" также заявляло о новейших разработках, которые "изменят мировой баланс сил". Речь идет о Су-57 и Т-14 "Армата", которые "также оказались лишь пропагандой".Военный историк Юрий Кнутов считает, что американцы не верят в наличие у России такой установки, так как им не удалось ее создать. По его словам, комплекс «Пересвет» уникальный, именно поэтому Россия не собирается его демонстрировать и раскрывать технические возможности.Ранее Минобороны России разместило в сети видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера "Пересвет". Комплекс предназначен для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.